Bài thuốc dân gian trị dứt điểm những cơn ho kéo dài cho bà bầu

- Sức đề kháng của bà bầu giảm sút tạo điều kiện cho virus dễ xâm nhập vùng họng, bà bầu dễ mắc các bệnh về đường hô hấp kéo theo những cơn ho.

Những cơn ho thường xuyên xuất hiện trong thời kỳ mang thai không khỏi khiến các chị em ám ảnh. Có nhiều nguyên nhân khiến bà bầu bị ho:

- Lượng máu gia tăng trong thời kỳ mang thai cũng gây chèn áp các mao mạch. Tại khoang mũi, các mao mạch chèn ép gây bít đường thở kèm sự gia tăng các dịch nhầy cũng khiến bà bầu bị viêm mũi, viêm họng, gây ho.

- Thai nhi phát triển nhanh trong những tháng cuối chèn ép lên vùng dạ dày dẫn đến tình trạng trào ngược. Vùng cổ họng bà bầu sẽ bị ảnh hưởng, cảm thấy ngứa rát và gây ho.

Khi những cơn ho vừa xuất hiện, bà bầu có thế áp dụng bài thuốc dân gian để trị ho thay vì sử dụng thuốc.

Bài thuốc dân gian trị ho cho bà bầu

Chanh đào mật ong

Chanh đào ngâm mật ong là bài thuốc dân gian trị ho phổ biến cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

- Chanh đào: 1kg

- Đường phèn: 0,8kg

- Bình thủy tinh có nắp

- Vỉ nén

Thực hiện :

Bước 1: Chanh đào rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 30 phút rồi vớt ra để ráo. Tiếp đến, bà bầu dùng khăn khô lau sạch từng quả chanh.

Bước 2: Cắt chanh thành từng lát mỏng, giữ nguyên hạt.

Bước 3: Đập nhỏ đường phèn, cho vào bình thủy tinh. Sau đó xếp lần lượt 1 lớp đường, 1 lớp chanh đến khi đầy bình.

Bước 4: Đổ đầy mật ong ngang miệng bình rồi cài vỉ nén phía trên. Nếu không có vỉ nén, bà bầu có thể sử dụng viên đường phèn to đè lên trên. Bảo quản lọ chanh đào mật ong khoảng 3 tháng.

Cách dùng:

Khi bị ho, bà bầu múc hỗn hợp chanh đào mật ong ra chén nhỏ rồi ngậm thường xuyên, đặc biệt vào buổi tối để bài thuốc phát huy tác dụng.

Lê chưng đường phèn

Bà bầu bị ho cũng có thể sử dụng bài thuốc dân gian lê chưng đường phèn - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

- Lê: 1 trái

- Gừng: 3 – 5 lát

- Đường phèn: 1 muỗng

Thực hiện:

Bước 1: Lê rửa thật sạch, giữ nguyên vỏ tươi, thái hạt lựu.

Bước 2: Gừng, đường phèn đập dập.

Bước 3: Cho các nguyên liệu vào 1 chén nhỏ đem hấp cách thủy rồi chắt lấy nước.

Cách dùng:

Bà bầu sử dụng nước chưng từ hỗn hợp uống hàng ngày, mỗi lần uống 15ml để giảm cơn ho.

Mật ong hấp tỏi

Bài thuốc dân gian mật ong hấp tỏi chữa trị hiệu quả các chứng ho khan, rát cổ ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Tỏi: 5 – 7 nhánh

- Mật ong: 40ml

Thực hiện:

Cho tỏi đập dập và mật ong vào chén nhỏ, sau đó hấp cách thủy trong vòng 10 phút.

Cách dùng:

Khi bị ho, bà bầu hãy uống 1 muỗng cà phê hỗn hợp mật ong hấp tỏi hàng ngày. Sau khi dùng nên bảo quản trong tủ lạnh.

Lưu ý:

Những bài thuốc dân gian trị ho cho bà bầu chỉ áp dụng khi chị em mắc phải những cơn ho kéo dài mà không kèm theo các triệu chứng nguy hiểm khác.

Nếu bà bầu bị ho kèm theo các dấu hiệu ho ra máu, ho liên tục trong thời gian dài, cảm thấy cơ thể suy kiệt sau những cơn ho... cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để kịp thời chẩn đoán.