Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu và những loại rau cần tránh

Ai cũng biết rau xanh chứa nhiều vitamin, chất xơ và là một trong những nhóm thực phẩm cần có trong bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng, đối với phụ nữ mang thai thì không phải rau gì cũng ăn được, nhất là giai đoạn quan trọng như tam cá nguyệt đầu tiên. Vì vậy, bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu là thông tin cần thiết cần nắm rõ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe mẹ và con.

Tuy nhiên, vì hàm lượng vitamin cao nên bà bầu chỉ nên ăn một lượng vừa phải rau bina kèm theo những thực phẩm đa dạng khác để đảm bảo sức khỏe cân bằng và ổn định.

Nằm trong danh sách rau cho bà bầu 3 tháng đầu phải nhắc đến là rau bina hay còn có tên gọi khác là rau chân vịt, cải bó xôi. Bởi rau bina có thành phần chất béo bão hòa cholesterol thấp nhưng dồi dào chất xơ, vitamin A, K, C, E cũng như các khoáng chất canxi, sắt, kali, mangan… mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bà bầu.

Rau bina có thành phần chất béo bão hòa cholesterol thấp nhưng dồi dào chất xơ, vitamin A, K, C, E cũng như các khoáng chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bà bầu

- Cải xoăn (kale)

Cải xoăn (kale) là một trong những loại rau xanh giàu dinh dưỡng, ít chất béo, chứa nhiều chất xơ, protein và vitamin.

Nếu bổ sung cải xoăn trong bữa ăn hàng ngày thì đây chính là một cách tuyệt vời để bà bầu nạp vào cơ thể nguồn dinh dưỡng lành mạnh nuôi dưỡng thai nhi.

- Bông cải xanh

Bông cải xanh (hay còn gọi là súp lơ xanh) được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là loại thực phẩm vàng cho bà bầu. Vì bông cải xanh giàu sắt, canxi, nhiều protein, carbohydrate, vitamin A, C và nhiều vi chất có lợi khác.

Bổ sung bông cải xanh vào thực đơn thường xuyên sẽ tốt cho xương, có lợi cho não bộ, bảo vệ mắt, điều hòa huyết áp ổn định.

Bông cải xanh (hay còn gọi là súp lơ xanh) được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là loại thực phẩm vàng cho bà bầu

- Rau diếp cá

Từ lâu rau diếp cá đã được sử dụng như một loại rau ăn sống, rau gia vị giúp kích thích vị giác, cải thiện hoạt động tiêu hóa, hỗ trợ điều trị bệnh táo bón, nhất là trong thai kỳ.

Nhiều bà bầu gặp phải tình trạng táo bón nhưng không thể uống nhiều thuốc, sợ ảnh hưởng đến thai nhi thì ăn rau diếp cá hoặc uống nước ép diếp cá sẽ giúp cải thiện bệnh táo bón hiệu quả.

- Măng tây

Là một trong những loại rau bà bầu nên ăn trong 3 tháng đầu, măng tây giàu axit folic, canxi và nhiều vitamin, khoáng chất rất cần thiết trong quá trình mang thai.

Trong đó, axit folic, canxi có trong măng tây giúp hỗ trợ hình thành hệ thần kinh và xương của thai nhi, ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, măng tây còn cung cấp nguồn dinh dưỡng chống lại sự hình thành và phát triển của các gốc tự do, phòng tránh bệnh tật trong thai kỳ.

Măng tây giàu axit folic, canxi và nhiều vitamin, khoáng chất rất cần thiết trong quá trình mang thai

- Rau dền đỏ

Canxi, axit folic, chất xơ là 3 chất dinh dưỡng vô cùng cần thiết cho bà bầu 3 tháng đầu thì rau dền đỏ đều hội tụ đủ.

Nhờ đó, sử dụng rau dền đỏ thường xuyên sẽ giúp bà bầu cung cấp canxi phát triển xương và răng thai nhi, bổ sung hàm lượng chất xơ cao cải thiện hệ tiêu hóa, giảm táo bón cũng như đem đến nguồn axit folic quan trọng cho sự phát triển ổn định của thai nhi giai đoạn đầu.

- Atiso

Bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu? Câu trả lời không thể thiếu atiso. Bởi atiso cung cấp choline cho cơ thể mẹ, giúp thai nhi phát triển, phòng ngừa dị tật ống thần kinh.

Không những thế, atiso còn cung cấp folate giúp thúc đẩy hình thành các tế bào mới, ngăn chặn dị tật ở thai nhi.

Tuy nhiên, sử dụng atiso cần có liều lượng hợp lý. Chỉ nên dùng khoảng 10 - 20gr atiso tươi hoặc 5 - 10gr atiso khô/ngày để đảm bảo sức khỏe hai mẹ con.

Atiso cung cấp choline cho cơ thể mẹ, giúp thai nhi phát triển, phòng ngừa dị tật ống thần kinh

2. Những loại rau bà bầu 3 tháng đầu cần tránh

Mang thai là thời điểm quan trọng, có nhiều loại thực phẩm có nguy cơ gây co thắt tử cung hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi thì bà bầu cần chú ý để tránh xa.

Dưới đây là một số loại rau không tốt mà bà bầu 3 tháng đầu cần lưu ý:

- Rau má

Không phải là loại rau gây hại cho bà bầu nhưng trong 3 tháng đầu của thai kỳ, bà bầu không nên ăn rau má.

Để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của thai nhi, bà bầu chỉ nên ăn rau má từ tháng thứ 4 của thai kỳ.

Để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của thai nhi, bà bầu chỉ nên ăn rau má từ tháng thứ 4 của thai kỳ

- Ngải cứu

Bình thường thì ngải cứu có khả năng thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau hiệu quả nhưng đối với bà bầu 3 tháng đầu, ăn nhiều ngải cứu có nguy cơ bị ra máu, co bóp cổ tử cung nên cần hạn chế sử dụng.

- Rau răm

Ăn rau răm nhiều dễ bị mất máu, co bóp tử cung gây sảy thai nên bà bầu 3 tháng đầu cần tránh.

- Rau ngót

Rau ngót khá phổ biến và được nhiều người ưa thích nhưng nếu đang ở trong thời kỳ mang thai, tốt nhất không nên ăn rau ngót để tránh bị tiêu chảy, co thắt cơ trơn tử cung, thậm chí là sảy thai, sinh con non.

- Rau sam

Rau sam là rau dại có nhiều dược tính tốt cho sức khỏe nhưng bà bầu 3 tháng đầu thì cần tránh xa. Vì nếu dùng rau sam, bà bầu có nguy cơ co thắt tử cung mạnh, nguy hiểm cho tính mạng của thai nhi.

- Rau mầm

Rau mầm có thể là rau tốt cho bà bầu 3 tháng đầu nhưng nếu được ủ trồng dùng hóa chất tăng trưởng, không đảm bảo chất lượng và an toàn thì lại là nguồn thực phẩm có hại, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn khó điều trị cho bà bầu.

- Dưa cải muối

Dưa cải muối kích thích vị giác, giúp bữa cơm ngon miệng nhưng bà bầu 3 tháng đầu nên hạn chế ăn. Vì dưa cải muối chứa hàm lượng nitric cao lại nhiều muối, không tốt cho sức khỏe bà bầu, nhất là những người bị tiền sản giật, cao huyết áp.

- Chùm ngây

Chùm ngây chứa thành phần hormone alpha-sitosterol có hại cho bà bầu, dễ gây nguy hiểm đến sự hình thành và phát triển của bào thai.

Chùm ngây chứa thành phần hormone alpha-sitosterol có hại cho bà bầu

3. Cách ăn uống đúng chuẩn cho bà bầu 3 tháng đầu

Giai đoạn đầu của thai nhi là thời điểm ăn uống đầy đủ chất để không bị thiếu hụt thành phần nào gây ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của thai nhi chứ chưa cần phải tăng tốc để lên cân cho cả mẹ và con. Vì thế, việc ăn uống đặt ưu tiên chất lượng lên hàng đầu.

Dù chọn mua rau xanh hay bất kỳ thực phẩm nào cũng phải kiểm tra nguồn gốc uy tín, rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe. Rau không chỉ tươi ngon bên ngoài mà còn phải sạch, không hóa chất, thuốc tăng trưởng độc hại.

Dù chọn mua rau xanh hay bất kỳ thực phẩm nào cũng phải kiểm tra nguồn gốc uy tín, rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn

Bên cạnh rau xanh, thực đơn ăn uống hàng ngày của bà bầu 3 tháng đầu cũng không thể thiếu các nhóm thực phẩm cần thiết khác như nhóm bột đường, đạm, chất béo… Cần kết hợp đa dạng, đổi món thường xuyên để bổ sung dưỡng chất đầy đủ.

Dành thời gian chuẩn bị bữa ăn lành mạnh, tránh dùng ăn đồ chế biến sẵn, bánh kẹo nhiều đường, nhiều béo không tốt cho sức khỏe.

Nên chế biến thức ăn ở dạng cơ bản, hạn chế nêm nhiều gia vị muối, đường gây sưng phù, béo phì, cao huyết áp. Rau xanh nên ăn tươi sống, nấu canh, luộc hoặc xay làm nước ép uống mỗi ngày.

Có thể chia nhỏ bữa ăn với một lượng vừa đủ, tránh ăn một bữa quá nhiều. Nếu bị nghén, khó ăn uống thì nên điều chỉnh các món hợp khẩu vị để không bỏ bữa, sút cân.

Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh xa thuốc lá, rượu, bia, chất kích thích, nước ngọt có gas ảnh hưởng đến sức khỏe.

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Nên chế biến thức ăn ở dạng cơ bản, hạn chế nêm nhiều gia vị muối

Như vậy, rau xanh là nguồn thực phẩm cần thiết và quan trong trong chế độ ăn uống của bà bầu. Tuy một số loại rau có mặt lợi và hại nhưng chỉ cần nắm rõ bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu và những lưu ý để ăn đúng cách thì sức khỏe luôn đảm bảo cho cả mẹ và con.