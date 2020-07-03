Những điều cần biết trong việc chăm sóc bà bầu 3 tháng đầu

Tam cá nguyệt là thời gian 3 tháng đầu tiên trong quá trình mang thai được xem là khoảng thời gian đầy thử thách đối với các chị em. Các mẹ bầu sẽ phải thường xuyên đối mặt với tình trạng ốm nghén, mệt mỏi. Việc nắm vững được những phương pháp chăm sóc bà bầu 3 tháng đầu được chia sẻ trong bài viết sau sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng và bớt áp lực hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, các buổi thăm khám cũng chính là cơ hội để mẹ hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó điều chỉnh phương pháp chăm sóc được tốt nhất. Mẹ bầu nên trang bị cho mình đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm trong thời gian mang thai.

3 tháng đầu mang thai là giai đoạn ẩn chứa nhiều nguy cơ trong suốt thời gian 9 tháng thai kỳ. Đặc biệt, giai đoạn này là thời gian thai nhi mới hình thành và đang phát triển các giác quan, cơ quan bên trong cơ thể. Nếu không kiểm tra thường xuyên và đầy đủ sẽ không thể phát hiện được trường hợp thai nhi bị các dị tật bẩm sinh nào đó.

Mẹ bầu cần thường xuyên thăm khám để biết tình trạng sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy bị ra máu hay đau nhẹ, vùng bụng dưới bị co thắt, mẹ nên đến nhờ bác sĩ kiểm tra xem triệu chứng này bình thường hay không. Thực tế cho thấy có 30% mẹ bầu bị ra máu trong thời gian 3 tháng đầu nhưng không phải tất cả đều nguy hiểm. Bác sĩ có thể tiến hành siêu âm, thực hiện các xét nghiệm trước khi xác định hướng điều trị tốt nhất.

Kinh nghiệm chăm sóc bà bầu 3 tháng đầu cho giấc ngủ ngon

Khi mang thai, hormone bên trong cơ thể người mẹ sẽ bị thay đổi, kèm theo cảm giác lo lắng sẽ khiến mẹ bầu bị khó ngủ. Bên cạnh đó, ốm nghén cũng là tình trạng ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ. Để có được giấc ngủ ngon hơn, mẹ nên tránh ăn các món chiên, rán, ngập dầu mỡ trước khi đi ngủ. Thay vào đó, hãy uống một ly sữa nóng để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Kinh nghiệm chăm sóc bà bầu 3 tháng đầu cho giấc ngủ ngon - Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ bầu nên hạn chế uống nhiều nước bởi điều này sẽ khiến việc tiểu tiện của mẹ tăng lên, gián đoạn giấc ngủ. Tư thế ngủ cũng vô cùng quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu nên nằm nghiêng sang bên trái, đặt 1 chiếc gối mềm ở giữa để thoải mái hơn. Nằm nghiêng bên trái cũng là tư thế cực tốt cho sự phát triển của thai nhi.

Nếu mẹ bị mất ngủ kéo dài trong 3 tháng đầu, hãy đến gặp bác sĩ để nghe tư vấn, điều trị sớm. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc ngủ, thuốc an thần,... ảnh hưởng tới thai nhi.

Cách chăm sóc bà bầu 3 tháng đầu với các bài tập nhẹ nhàng

Mẹ bầu cần duy trì chế độ tập luyện thường xuyên, giúp tăng cường sức khỏe, hạn chế các biến chứng thai kỳ, không chỉ trong 3 tháng đầu mà xuyên suốt cả thai kỳ. Theo nghiên cứu, mẹ bầu nào vận động đều đặn thì sẽ vượt cạn nhanh chóng và dễ dàng hơn những mẹ bầu lười tập thể dục.

Mẹ bầu 3 tháng đầu nên đi bộ nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Đi bộ nhẹ nhàng được xem là bài tập lý tưởng nhất cho mẹ bầu trong thời gian 3 tháng đầu. Đi bộ không khiến mẹ quá mệt, thích hợp với đa số thể trạng mẹ bầu. Mẹ bầu cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có lời khuyên hợp lý nhất.

Bí quyết chăm sóc da cho bà bầu 3 tháng đầu

Khi hormone trong cơ thể thay đổi, da mặt mẹ bầu sẽ xuất hiện những nốt mụn xấu xí. Lúc này, mẹ bầu không nên nặn mụn bằng tay hay sờ lên mặt bởi các vi khuẩn có thể khiến mụn trở nên dày đặc hơn. Mẹ bầu nên sử dụng loại sữa rửa mặt chiết xuất tự nhiên để làm sạch da 2 lần/ngày, đồng thời bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C, vitamin A tốt cho da.

Mẹ bầu 3 tháng đầu có thể dùng kem dưỡng da, cấp ẩm - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này cũng khiến mẹ dễ bị rạn da. Do đó, mẹo nhỏ dành cho bạn là: kiểm soát cân nặng, đừng để tăng cân quá nhiều, bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C, dùng kem dưỡng da hoặc dầu dừa cấp ẩm và tăng độ đàn hồi cho da.

Chăm sóc bà bầu 3 tháng đầu như thế nào với các triệu chứng ốm nghén?

Ốm nghén là tình trạng khó chịu nhất mà mẹ bầu phải đương đầu trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thậm chí có mẹ còn không ăn được gì do ốm nghén. Tuy không có cách nào để trị dứt điểm được cơn ốm nghén nhưng mẹ có thể hạn chế bằng các cách sau:

Ăn một chút đồ ăn vặt như nho khô, bánh quy sau khi thức dậy. Tốt nhất, mẹ bầu nên nằm nghỉ khoảng 20-30 phút trước khi bắt đầu ngày mới.

Bà bầu 3 tháng có thể ăn chút bánh quy để đỡ ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet

Chia nhỏ bữa ăn trong ngày, tức là thay vì 3 bữa chính như bình thường thì mẹ bầu nên ăn thành 5, 6 bữa nhỏ. Mẹ bầu có thể chuẩn bị sẵn một vài món ăn vặt trong túi, đề phòng trường phòng cơn đói ghé thăm.

Sử dụng các loại thực phẩm như vỏ cam, gừng, củ cải,...

Như vậy, việc chăm sóc bà bầu 3 tháng đầu không phải là điều gì quá khó, chỉ cần mẹ bầu hoặc các ông bố nắm rõ được các phương pháp này, áp dụng tốt thì sẽ không còn phải vất vả hay khổ sở. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh, hạnh phúc!