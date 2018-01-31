Bà bầu đi chơi Tết cần lưu ý những gì?

Phụ nữ mang thai không phải là người bệnh vì thế họ hoàn toàn có thể đi chơi Tết, không nhất thiết phải quanh quẩn ở nhà. Tuy nhiên, đi chơi Tết không nên đi đến những nơi xa. Thay vào đó, mẹ bầu nên lịch sẵn, chọn những địa điểm gần mình sống để đi chơi Tết mà không cần phải di chuyển nhiều, đảm bảo sức khỏe tốt, an toàn cho cả mẹ và bé.

Một trong những điều cần lưu ý khi bà bầu đi chơi Tết đó là lựa chọn phương tiện di chuyển thuận tiện. Nên chọn phương tiện di chuyển phù hợp với nhu cầu tài chính, mà vẫn đảm bảo thoải mái, tránh ngồi lâu.

Đặc biệt, trong chuyến đi chơi Tết, mẹ bầu cần được nghỉ ngơi, thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành, để tâm trạng thoải mái hơn. Hạn chế đi bộ, để mẹ bầu không phải di chuyển nhiều, vất vả trong việc đi lại.

Nếu đi xe khách, mẹ bầu nên yêu cầu nhân viên chọn cho mình chỗ ngồi rộng rãi, gần nhà vệ sinh, gần cửa sổ, thoáng khí sẽ giúp bà bầu thoải mái và giữ sức hơn. Bên cạnh đó, nên chọn những chuyến xe có thời gian nghỉ giữa chặng để vận động và nạp thêm năng lượng, có đủ sức khỏe cho chuyến đi chơi.

Luôn luôn giữ liên lạc với bác sĩ

Bạn muốn đi chơi Tết, nhưng cũng phải nhớ rằng mình đang có bầu vì thế để đảm bảo có đủ sức khỏe cho chuyến đi chơi, bạn hãy xin ý kiến và khám sức khỏe cẩn thận trước khi quyết định lên đường. Đồng thời giữ liên lạc với bác sĩ trong suốt chuyến đi để được tư vấn khi có những dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng cần mang theo một số loại thuốc dự phòng theo chỉ định của bác sĩ, để có thể ứng biến kịp thời nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra.

Mang theo giấy chứng nhận y tế

Bà bầu luôn vui vẻ khi đi chơi. Ảnh internet

Phần lớn các hãng hàng không sẽ từ chối phục vụ những hành khách có bầu từ 34 tuần trở lên. Do đó, để chắc chắn được lên máy bay, bạn hãy gọi trước cho nhân viên chăm sóc khách hàng của các hãng để tìm hiểu về quy định chở khách có thai cũng như những ưu tiên nếu có. Thông thường họ sẽ yêu cầu bạn điền vào một mẫu đăng ký đặc biệt kèm theo giấy chứng nhận y tế để hoàn thành các thủ tục lên máy bay, cũng như để đảm bảo bạn có đủ điều kiện sức khỏe để thực hiện chuyến bay an toàn.

Luôn hài hòa giữa việc nghỉ ngơi và di chuyển

Khi mang thai bạn cần phải cân bằng giữa việc nghỉ ngơi và di chuyển. Bởi thai nhi cần phải được lưu thông máu đều. Vì thế khi ngồi hay di chuyển, tránh vắt chân quá lâu để giảm nguy cơ đông máu, đồng thời kê chân cao một chút, tránh chuột rút và sưng chân.

Mặc trang phục thoải mái

Mẹ cần chú ý đến thời tiết nơi mà mình sẽ đến, để mang theo trang phục hợp, mặc thoải mái để dễ di chuyển. Đặc biệt trong quá trình di chuyển, mẹ bầu nên đi một đôi giày đi bộ đế mềm, vừa chân để toàn bộ cơ thể thả lỏng. Các trang phục mặc trên người nên rộng rãi thoải mái, giúp mẹ bầu di chuyển dễ dàng.

Tinh thần vui vẻ đặt lên hàng đầu

Bà bầu đi chơi Tết phải luôn đảm bảo về sức khỏe. Ảnh internet

Bà bầu đi chơi ngày Tết gần hay xa cũng cần phải giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, vui vẻ. Như vậy chuyến đi chơi Tết mới có ý nghĩa, đầy niềm vui, rộn rã tiếng cười. Trong quá trình đi chơi, mẹ bầu cần tránh vận động quá sức và chơi những trò chơi mạo hiểm.

Khi mang thai, bà bầu xứng đáng được đi chơi ngày Tết thoải mái, chứ không cần phải quá kiêng cữ, chỉ biết quanh quẩn ở nhà, khiến cho tâm trạng u uất dễ trầm cảm nhé!