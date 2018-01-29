Thời trang bà bầu ngày tết “chuẩn” xinh như hotgirl

Tết chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng có mấy ngày thôi. Nhưng đây là cơ hội để cho các mẹ bầu “xô” những trang phục đẹp nhất của mình, thể hiện sự lịch sự và trang trọng chào đón khách đến nhà chơi hoặc du xuân cùng gia đình, bạn bè. Thông thường, thời tiết ngày Tết sẽ hơi se se lạnh hoặc rất lạnh (ở miền Bắc), nên những mẫu váy áo vừa giữ ấm cho mùa đông và vừa đi chơi Tết luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các mẹ bầu.

Tết sắp đến cũng là lúc các bà bầu băn khoăn không biết mặc gì cho đẹp. Bởi với cái bụng ngày càng to lên để chọn được một bộ trang phục vừa vặn, tôn lên nét đẹp của người phụ nữ là khá khó khăn. Do đó, có nhiều mẹ bầu đã tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về điều này. Để tháo gỡ những thắc mắc trên, bài viết dưới đây sẽ bật mí về cách phối đồ đẹp để thời trang bà bầu ngày Tết thêm phong phú, đa dạng, “chuẩn” xinh như hotgirl.

Khi thời tiết hơi se lạnh, thì đây là thời điểm lý tưởng để các mẹ bầu diện những chiếc đầm xuông tay lửng hoặc tay dài và một chiếc áo khoác Cardigan để giấu đi chiếc bụng bầu một cách hoàn hảo, mà vẫn đảm bảo sự thanh lịch, trẻ trung và ấm áp.

Váy dạ xuông và áo khoác dài

Đặc biệt nếu trong thời tiết rất lạnh, điều đầu tiên mẹ cần chú ý trong trang phục Tết đó là mặc đủ ấm để đảm bảo cơ thể và em bé trong bụng đủ ấm, tránh mắc các bệnh như cảm cúm, nhức đầu… Bên cạnh đó, nên mặc những đồ thoải mái và hợp thời trang. Ví dụ như trong ngày Đông rét mướt, mẹ bầu có thể mặc áo len cao cổ cùng váy dạ suông sát nách hoặc đầm chữ A cộng thêm một chiếc áo khoác dáng dài hoặc một chiếc áo lông vũ, không những ấm áp mà vẫn xinh lung linh trong ngày Tết.

Đầm thun tay dài và áo jacket da

Đầm thun và áo jacket da. Ảnh internet

Đầm thun tay dài có độ co dãn tốt, sẽ giúp cho em bé trong bụng thoải mái mà mẹ vẫn tôn được dáng, khoe được chiếc bụng bầu xinh xinh. Khi kết hợp với áo jacket da, trông mẹ bầu phong cách và năng động hơn. Bộ này sẽ giúp mẹ bầu tự tin chụp hình, tạo dáng thoái mái để có những bức hình đẹp nhất.

Thời trang ngày Tết cho bà bầu nên chọn chất liệu nào?

Những đồ mẹ bầu mặc đòi hỏi tính thoải mái nhiều, như vậy em bé trong bụng sẽ dễ chịu. Vì thế khi chọn chất liệu mùa đông để giữ ấm cho mẹ bầu trong ngày Tết nên chọn len, dạ, áo khoác mềm. Phần lớn, những chất liệu này đều giúp mẹ bầu che đi phần khuyết điểm là bụng bầu to.

Hơn nữa, phần tinh tế của trang phục dành cho mẹ bầu ngày Tết còn nằm ở phần họa tiết. Vì thế, mẹ bầu không nên chọn những chiếc váy, đầm quá nhiều màu sắc hay họa tiết sẽ khiến cái bụng bầu lộ rõ và to hơn. Thay vào đó mẹ nên chọn những bộ trang phục đơn sắc hoặc tối màu sẽ tạo hiệu ứng vóc dáng được “mảnh mai và điệu đà” một cách hiệu quả. Ngoài màu đen thì những gam màu như xanh cobalt, đỏ burgundy hay xanh ngọc cũng rất hợp với mẹ bầu, vừa hợp thời trang, sang trọng lại rất phong cách. Bên cạnh đó, mẹ bầu có thể nhấn nhá, tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình bằng những phụ kiện đi kèm như: túi xách, khăn quàng cổ thậm chí là đôi giày.

Chọn chất liệu tốt, co giãn thoải mái tốt cho bà bầu. Ảnh internet

Dù có bầu bì, khó chịu và vất vả đến mấy, mẹ bầu cũng hãy nhớ mình là phụ nữ nên luôn phải đẹp nhé! Do đó, nếu đang bế tắc về gu ăn mặc của mình, các mẹ bầu hãy thử ngay những phong cách thời trang do bài viết này gợi ý nhé!