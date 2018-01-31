Bà bầu có nên đi chơi Tết không? Là điều mà nhiều chị em cũng như các ông chồng thắc mắc? Bởi phần lớn ai đi chơi cũng muốn có đôi có cặp, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của đất nước.

Hiện nay, ở một số vùng miền còn có quan niệm, bà bầu không nên đi chơi ngày Tết là tốt nhất, để đảm bảo an toàn cho mẹ bầu và thai nhi. Tuy nhiên, điều này khiến cho mẹ bầu bức bối khó chịu vì mình bị đối xử giống như một người bệnh và cảm thấy mình bị “cách ly”, khiến cho tâm trạng ngày càng u uất khó chịu. Vậy bà bầu có nên đi chơi Tết không? Bài viết sau đây sẽ bật mí cho bạn nhé! Bà bầu có nên đi chơi Tết? Mẹ bầu có thể đi chơi Tết. Ảnh internet Trong 3 tháng đầu thai kỳ, cơ thể của nhiều chị em vẫn thon gọn có thể dễ dàng di chuyển. Tuy nhiên, trong thời gian này, thai nhi phát triển chưa ổn định, dễ bị sảy. Vì thế khi đi chơi ngày Tết vào thời tiết lạnh, đến những nơi đông đúc người hoặc phải di chuyển đi xa thì mẹ bầu cân phải cân nhắc thật kỹ.

Nếu như bạn đã mang thai được 4 tháng trở đi thì có thể yên tâm hơn khi tham gia vào các hoạt động du xuân, có thể thoải mái đi chơi Tết. Tuy nhiên, mẹ bầu cần phải hạn chế đi bộ nhiều, muốn đi chơi xa cần phải khám sức khỏe, để bác sĩ tư vấn cụ thể, giúp bạn lên kế hoạch đi chơi hợp lý. Hơn nữa, khi đi chơi Tết cần phải lựa chọn phương tiện đi lại, đảm bảo thoải mái nhất cho mẹ bầu, chống sốc, say xe, để không làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Còn khi mẹ bầu mang thai vào những tháng cuối thì cần hạn chế tối đa việc di chuyển nhiều và đi xa.

Mẹ bầu không phải là người bệnh nên có thể đi chơi Tết. Ảnh internet Vì thế, bà bầu có nên đi chơi ngày Tết hay không cần phải dựa vào tình trạng hiện tại để cân nhắc, đưa ra phương án phù hợp, để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Một số lưu ý khi bà bầu đi chơi ngày Tết Hành trình du xuân của mẹ bầu sẽ an toàn và vui vẻ nếu như chu đáo giữ gìn cho bản thân và con yêu. Để đi chơi Tết vui vẻ, thoải mái, không mệt mỏi thì mẹ bầu cần lưu ý các điều sau: Hạn chế đi chơi Tết quá xa, khiến mẹ bầu phải di chuyển nhiều gây động thai.

Không nên đi chơi ở những nơi quá đông người, sẽ dễ xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy, mẹ bầu dễ trượt chân ngã, dẫn đến sảy thai.

Khi di chuyển để đi du xuân mẹ bầu cần chú ý đến sự an toàn của mình và em bé là trên hết. Do đó, cần chọn phương tiện đi lại phù hợp, tránh ngồi xe quá lâu, khiến mẹ bầu mỏi, khó chịu. Do đó, thai phụ nên chọn phương tiện nào mà trong 1 – 2 tiếng có thể đứng lên đi lại một đoạn ngắn. Bởi với các khi mang thai, máu dễ dồn xuống chân và các chi nên cần đi lại để máu lưu thông.

Khi đi chơi Tết, dù đang bầu bí nhưng các mẹ bầu cũng nên trang điểm nhẹ nhàng với các dòng mỹ phẩm thiên nhiên để đảm bảo an toàn, tránh kích ứng cho thai nhi, để có thể lưu lại những bức hình đẹp nhất. Bên cạnh đó, mẹ bầu nên chọn những trang phục thoải mái, dễ chịu, phù hợp với tình hình thời tiết mà vẫn thanh lịch để diện đi chơi, thoải mái tạo dáng chụp hình.

Hơn nữa, việc đi lại trong ngày Tết có thể nhiều hơn bình thường. Vì vậy, mẹ bầu chỉ nên sử dụng các loại giày dép đế bệt, chất liệu êm ái để việc di chuyển dễ dàng, hạn chế đi giày cao gót, vì dễ bị ngã và chân phù do máu dồn xuống chân và không kịp lưu thông. Mẹ bầu xứng đáng có được kỳ nghỉ Tết trọn vẹn. Ảnh internet Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp, các chị em đã biết được mẹ bầu có nên đi chơi Tết không rồi chứ. Để kỳ nghỉ lễ Tết thật ý nghĩa và trọn vẹn các mẹ bầu hãy chú ý các điều trên nhé!

Bà bầu có nên đi xông nhà ngày Tết? Bà bầu có nên xông nhà ngày Tết không? Là điều mà nhiều người thắc mắc? Để có câu trả lời chính xác, bài viết dưới đây sẽ cùng bạn đi tìm hiểu cụ thể nhé!

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