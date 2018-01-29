Bật mí bà bầu cần kiêng ăn gì trong dịp Tết?

Trong ngày Tết bà bầu cần kiêng các loại thực phẩm sau đây:

Trong dịp Tết, có rất nhiều đồ ăn và thức uống, nhưng không phải món nào cũng tốt dành cho bà bầu . Do đó, bà bầu cần kiêng ăn gì trong dịp Tết các chị em nên liệt kê ra để tránh, như vậy cả mẹ và em bé đều có sức khỏe tốt sau những ngày nghỉ náo nhiệt.

Cà phê, chà, các loại đồ uống chứa caffein: Nếu dùng những loại nước này quá nhiều, sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thai nhi. Thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ sinh non hoặc sinh con nhẹ cân. Vì thế, trong dịp Tết mẹ bầu được mời uống cà phê, nước ngọt... thì cũng nên khéo léo từ chối và loại bỏ chúng trong thói quen hàng ngày, để tốt cho sức khỏe của mẹ và bé.

Rượu, bia: Đây là những loại đồ uống cấm kị trong thời gian mang mang thai. Bởi khi uống những loại nước này sẽ làm gián đoạn sự phát triển của thai nhi và có thể gây sảy thai. Do đó, trong dịp Tết, dù có vui như thế nào, các mẹ cũng không nên uống rượu, bia nhé!

Nước uống có ga: Loại nước này có chứa hàm lượng đường cao, có thể gây ra bệnh tiểu đường thai kỳ. Bên cạnh đó, lượng CO2 trong nước ngọt có ga sẽ khiến thai phụ có cảm giác trướng bụng, ợ nóng, buồn nôn... Hơn nữa những loại thức uống này không có nhiều chất dinh dưỡng, vì thế mẹ bầu nên hạn chế uống, tốt nhất là loại bỏ chúng ra khỏi thực đơn của mình.

Đồ chiên, xào: Những món chiên, xào trong dịp Tết có thể làm gia tăng chứng ốm nghén, nôn ói.

Các loại mứt: Thường chứa rất nhiều đường và đã mất hết các vitamin và khoáng chất tự nhiên. Các loại mứt cũng giống như bánh kẹo ngọt hoặc nước ngọt, đều không có các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như chất đạm, vitamin, hay khoáng chất. Vì thế, khiến mẹ bầu có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ, tăng cân nhanh, cản trở quá trình phát triển của thai nhi.

Thực phẩm chế biến sẵn: Chứa các loại gia vị không có lợi cho sức khỏe bà bầu và thai. Vì thế, mẹ bầu không nên ăn nhiều những loại thực phẩm này nhé!

Các món lẩu: Món này có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa, gia tăng cảm giác ợ nóng và ốm nghén. Hơn nữa, nếu món lẩu không được nấu chín kỹ sẽ dễ bị nhiễm trùng gian sán và các ký sinh trùng, gây tiêu chảy.

Thịt xông khói, thịt nướng bà bầu cũng không nên ăn. Ảnh internet

Thực phẩm xông khói, nướng: Những loại thực phẩm này phải dùng than để chế biến, có thể làm ô nhiễm thực phẩm, gây ung thư. Vì vậy, mẹ bầu không nên ăn quá nhiều các loại thực phẩm xông khói và nướng.

Một số lưu ý dành cho bà bầu khi ăn món ngon trong ngày Tết

Rất nhiều món ngon, mang đặc trưng của ngày Tết như bánh chưng, dưa hành muối... khiến hệ tiêu hóa của mẹ bầu khó chịu. Vì thế khi ăn các loại thực phẩm này mẹ bầu nên lưu ý một số điều sau đây:

Bánh chưng: Là loại thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao vì được làm từ gạo nếp và thịt mỡ. Tuy nhiên, mẹ bầu chỉ nên ăn ở mức độ “chừng mực” để tránh tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Đối với những mẹ bầu tăng cân nhanh, thừa cân, tăng huyết áp thì không nên ăn bánh chưng.

Bà bầu không nên ăn nhiều bánh chưng. Ảnh internet

Dưa hành: Là món chứa nhiều chất xơ, nhưng hàm lượng vitamin và khoáng chất gần như không có. Vì thế, đây không phải là món ăn lý tưởng dành cho bà bầu. Hơn nữa, nếu mẹ bầu bị rối loạn tiêu hóa khi mang thai thì không nên ăn dưa hành cũng như các loại dưa muối khác. Bởi bản chất của dưa hành là chứa nhiều muối, chất chua, khiến dạ dày tiết dịch vị nhiều hơn và làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Với những thông tin trên, bạn đã biết bà bầu cần kiêng ăn gì trong ngày Tết rồi chứ? Để có thể duy trì một chế độ ăn hợp lý.