Bà bầu có nên ăn mít không?

Mít cung cấp 11% nhu cầu chất xơ cần thiết trong ngày cho cơ thể bà bầu. Chất xơ trong trái mít giúp bà bầu nhuận tràng, trị táo bón. Đồng thời loại chất xơ này còn giúp loại bỏ hiệu quả các màng nhầy bám ở thành ruột, ngăn ngừa viêm loét dạ dày và nguy cơ ung thư ruột già ở phụ nữ có thai.

Theo quan niệm dân gian, bà bầu nên kiêng ăn mít để con sinh ra không bị nóng, không mọc rôm sảy. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mít là loại trái cây giàu carbohydrate, các vitamin (A, B, C, D...) sắt, magie, phốt pho, kali, niacin, axit folic – những dưỡng chất rất cần thiết cho bà bầu và thai nhi.

Mít chứa nhiều vitamin A giúp bảo vệ sức khỏe đôi mắt, ngăn ngừa các hội chứng quáng gà, thoái hóa điểm vàng ở phụ nữ có thai. Mặt khác, vitamin A sẽ giúp thai nhi phát triển thị lực và nhân tế bào.

Tăng sức đề kháng

Hệ miễn dịch của bà bầu sẽ được tăng cường khi bổ sung vitamin C từ trái mít - Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g mít có chứa 13,8mg vitamin C. Điều này sẽ giúp mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch, tránh mắc các bệnh cảm sốt thông thường khi mang thai.

Giúp hệ cơ xương thêm chắc khỏe

Hàm lượng magie dồi dào trong trái mít (28mg/100g) giúp cơ thể mẹ bầu hấp thu canxi. Magie sẽ kết hợp với canxi hỗ trợ hệ xương phát triển chắc khỏe, phòng chống hiện tượng loãng xương.

Ngăn ngừa ung thư

Các chất dinh dưỡng thực vật ignans, isoflavones, saponins trong trái mít có tác dụng chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do gây hại cho cơ thể và ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Ngoài ra, 3 hoạt chất này còn làm chậm quá trình lão hóa các tế bào.

Những lưu ý khi bà bầu ăn mít

Với giá trị dinh dưỡng cao và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, bà bầu vẫn có thể ăn mít trong thời kỳ mang thai. Tuy nhiên, lượng đường trong mít khá cao nên khi tiêu thụ trái cây này, chị em cần chú ý:

- Bà bầu bị tiểu đường thai kỳ, bị thừa cân không nên ăn quá nhiều mít.

- Chỉ nên ăn từ 80 -100g mít mỗi ngày để không bị nóng trong người do lượng đường cao gây ra.

- Việc ăn quá nhiều mít trong một lần có thể gây ra chứng rối loạn tiêu hóa do lượng chất xơ khá cao.

Hàm lượng xơ cao trong mít có thể gây ra chứng rối loạn tiêu hóa ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

- Bà bầu bị dị ứng mít hoặc mắc chứng rối loạn đông máu tuyệt đối không nên ăn loại quả này.

- Bà bầu có thể ăn mít sấy khô, tuy nhiên hàm lượng dinh dưỡng sẽ không nhiều so với mít tươi.