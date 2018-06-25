Trong mùa hè oi bức nắng nóng này, các loại dưa ngon mát rất được ưa chuộng. Dưa bở là món tráng miệng, giải nhiệt và giúp tăng cường sức khỏe được xem là món khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, Bà bầu ăn dưa bở có tốt không? Bà bầu có được ăn dưa bở không? thì nhiều người vẫn còn khá mơ hồ.

Dưa bở có rất nhiều tên gọi khác là dưa bùi, dưa nứt, dưa gang. Theo Đông y, dưa bở là loại quả có vị ngọt, tính lạnh, giúp giải khát, thông khí, lợi tiểu rất hiệu quả. Dưa bở -Ảnh: Internet Ngoài công dụng thanh nhiệt, dưa bở là món ăn ngon và có nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Dưa bở có thể giúp phòng ngừa được cảm nắng trong những ngày hè nóng bức. Đồng thời, dưa bở còn giúp giảm cân, chữa béo phì, giữ dáng thon gọn. Trong dưa bở có chứa 95% là nước, ít calo, lượng đường thấp và nhiều khoáng chất.

Đây là loại trái cây có nhiều giá trị dinh dưỡng nên bà bầu ăn dưa bở là lựa chọn đúng đắn. Dùng sinh tố dưa bở kết hợp chút đường ăn hoặc dùng sinh tố dưa bở với thanh long sẽ có công dụng cao hơn. 2. Tác dụng của dưa bở với bà bầu Dưa bở có nhiều giá trị dinh dưỡng nên bà bầu ăn dưa bở là lựa chọn đúng đắn

-Ảnh: Internet Vậy dưa bở có tốt cho bà bầu không, bà bầu ăn dưa bở được không thì đây chính là lời giải đáp về công dụng của dưa bở trong thai kỳ của mẹ: Cung cấp nước, vitamin và khoáng chất giúp bà bầu khỏe mạnh. Mẹ bầu có thể ăn bổ mà không sợ tăng cân.

Giúp tạo thêm ối, lọc ối giống như khi mẹ uống các loại nước mát Bầu ăn dưa bở vào mùa giúp bồi bổ cơ thể, tăng ối, ... -Ảnh: Internet Thanh nhiệt, giải độc, giảm bớt khó chịu, mẩn ngứa, nổi mụn nổi nhọt.

Sáng mắt: chứa nhiều vitamin A rất tốt cho mẹ và thai nhi. Giúp mẹ sinh bé xong sẽ không bị tình trạng mờ mắt và bé có đôi mắt sáng.

Chữa táo bón: Ăn dưa bở sẽ giúp bà bầu giảm thiểu bệnh táo bón rất hiệu quả.

Trị mụn trứng cá, cải thiện sắc tố da cho mẹ bầu Nguyên liệu: 250g dưa bở, 150g cà rốt, 250g táo tàu. Cách thực hiện: Rửa sạch dưa bở, táo tàu, đem bỏ vỏ, bỏ hạt. Cà rốt đem luộc nhừ. Trộn lại rồi đem nghiền nhuyễn. Ăn 2 lần/ ngày sẽ nhuận phế, kiện tì, dưỡng da hiệu quả. 3. Những lưu ý quan trọng khi ăn dưa bở Vì dưa bở chứa nhiều vitamin A nên bà bầu đang trong 3 tháng đầu không nên ăn nhiều dưa bở.

Bà bầu ăn nhiều dưa bở có tốt không? Dù rất tốt đến nhưng bà bầu không nên ăn nhiều dưa bở. Lí do bởi dưa bở có tính hàn nên ăn nhiều dễ bị lạnh bụng, thương hàn, đau bụng. Bà bầu không nên ăn quá nhiều dưa bở -Ảnh: Internet Mẹ bầu chỉ nên ăn vào ban ngày, lúc thời tiết nóng nực, không nên ăn vào ban đêm.

Với những mẹ bầu bị đại tiện phân loãng thì không nên ăn dưa bở.

Mẹ không nên cho nhiều đường khi làm sinh tố dưa bở Không nên cho nhiều đường khi làm sinh tố dưa bở -Ảnh: Internet Chọn dưa bở còn tươi, thịt dưa bùi đều ít sượng, không bị dập úng, không có mùi chua.

Rửa sạch, gọt vỏ dưa bở cẩn thận rồi mới ăn. Nên ăn tới đâu hãy gọt vỏ tới đó. Rửa sạch, gọt vỏ dưa bở cẩn thận rồi mới ăn -Ảnh: Internet 4. Cách chọn dưa bở ngon Chọn trái dưa bở có ít nhiều vết rạn -Ảnh: Internet Chọn trái dưa bở có ít nhiều vết rạn. Không nên chọn quả có vết rạn quá lớn dễ bị côn trùng, bụi bẩn bám vào ăn gây đau bụng.

Vỏ có ít lông, thơm dễ chịu, ruột vàng.

Không mua trái bị méo, vẹo, không mua trái chín quá nhũn. Với những chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có thể nắm được tác dụng của dưa bở đối với bà bầu rồi đúng không, tuy nhiên mẹ bầu vẫn phải nhớ tuân thủ những lưu ý vệ sinh và biết ăn dưa bở đúng cách để tận hưởng được những lợi ích mà loại quả ngon mát này mang lại nhé!

Lợi ích không ngờ trong việc tăng ối, lọc ối của dưa bở đối với bà bầu Không chỉ có tác dụng giải khát, dưa bở còn cực kỳ bổ dưỡng cho sức khỏe bà bầu trong những ngày hè nắng nóng. Những bà bầu bị thiếu ối chớ nên bỏ qua loại trái cây có đến 95% thành phần là nước này.

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