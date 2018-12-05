Những bài tập yoga giúp giảm căng thẳng nhanh chóng và tăng cường sức khỏe cho phụ nữ U30

Yoga không chỉ giúp cân bằng tâm trí mà còn có khả năng tăng cường sức khỏe, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Thường xuyên thực hiện những bài tập đơn giản này sẽ giúp chị em luôn tươi trẻ và khỏe mạnh bất chấp tuổi tác.

Những yoga.topic'>bài tập yoga này rất đơn giản và không cần dụng cụ hỗ trợ nên bạn có thể luyện tập ngay tại nhà mà chẳng cần phải đến phòng tập. Mỗi ngày hãy dành vài phút mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ để luyện tập, bạn sẽ thấy tinh thần và sức khỏe được cải thiện. Dưới đây, Bright Side sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những bài tập yoga đơn giản để giảm căng thăng và cải thiện sức khỏe:

Những bài tập yoga giảm căng thẳng, tăng cường sức khỏe Bài tập 1 Bạn bắt đầu với tư thế bò trên sàn, trọng lượng cơ thể được chống đỡ bởi hai cánh tay và hai đầu gối. Khi bạn hít vào, hãy gập lưng xuống sàn nhà và ngửa đầu ra phía sau. Giữ tư thế khoảng 10 giây rồi thở ra, từ từ cúi đầu xuống và uốn cong phần lưng để tạo thành “bướu lạc đà”, đồng thời hạ thấp đầu xuống. Giữ vị trí này trong khoảng 10 giây rồi thả lỏng cơ thể để thư giãn. Lưu ý, cánh tay của bạn phải luôn luôn giữ thẳng thì bài tập mới thực sự hiệu quả. Bài tập này rất đơn giản và dễ thực hiện - Ảnh minh họa: Bright Side Bài tập 2 Dùng lực của hai cánh tay và đôi chân chống đỡ cơ thể tạo thành hình chiếc cầu. Chú ý hai lòng bàn tay đặt xa nhau và rộng bằng vai, đầu gối và bàn chân cũng đặt cách xa nhau và bằng độ rộng của vai, hông và cánh tay vuông góc với sàn nhà.

Khi thở ra, hãy nhấc mông lên cao, mở rộng cánh tay đồng thời giữ nguyên tư thế này trong 60 giây. Cố gắng giữ thẳng phần đầu gối và ấn gót chân xuống sàn nhà để tăng hiệu quả bài tập. Dùng lực của hai cánh tay và đôi chân chống đỡ cơ thể tạo thành hình chiếc cầu - Ảnh minh họa: Bright Side Bài tập 3 Bạn đứng trên sàn, sau đó bước chân trái lên phía trước, kéo căng chân phải ra sau sao cho trọng lượng cơ thể dồn lên chân trước, chân sau đứng trên ngón chân. Đồng thời giơ cao hai tay về phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Chú ý giữ cho phần đùi chân trước song song với sàn nhà, từ bắp chân đến đùi tạo thành một góc 90 độ. Cố gắng kéo căng cơ bắp của đầu gối trái và cột sống của bạn. Giữ vị trí này trong 20-30 giây rồi trở về tư thế bắt đầu. Cố gắng kéo căng cơ bắp của đầu gối trái và cột sống của bạn - Ảnh minh họa: Bright Side Trên đây là những bài tập yoga đơn giản bạn có thể thực hiện ngay tại nhà hoặc bất kỳ ở đâu nếu có thời gian rảnh. Chẳng cần phải đến phòng tập hay tốn kém chi phí mà sức khỏe và tinh thần đều được cải thiện hiệu quả, rất đáng thử phải không nào!

Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này Bạn thường xuyên bị các cơn đau nhức chân gây khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe. Hãy thử áp dụng những bài tập đơn giản dưới đây để cải thiện tình trạng này nhanh chóng.

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