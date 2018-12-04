Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này

Những vấn đề về xương khớp hoặc đặc thù công việc có thể khiến chân bạn nhức mỏi hàng đêm, thậm chí tình trạng này còn đi kèm với sưng đau rất khó chịu. Bạn có biết, một trong những nguyên nhân khiến chân nhức mỏi chính là do lười vận động. Vì vậy, những bài tập đơn giản tại nhà có thể giúp thư giãn cơ bắp và giảm đau nhanh chóng.

Bright Side sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những bài tập giảm đau nhức chân cực đơn giản sau: