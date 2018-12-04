Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này

Những vấn đề về xương khớp hoặc đặc thù công việc có thể khiến chân bạn nhức mỏi hàng đêm, thậm chí tình trạng này còn đi kèm với sưng đau rất khó chịu. Bạn có biết, một trong những nguyên nhân khiến chân nhức mỏi chính là do lười vận động. Vì vậy, những bài tập đơn giản tại nhà có thể giúp thư giãn cơ bắp và giảm đau nhanh chóng.
Bright Side sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những bài tập giảm đau nhức chân cực đơn giản sau:
Những bài tập đơn giản giúp giảm đau chân hiệu quả
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Bài tập 5
Bài tập 6
Trên đây là những bài tập đơn giản bạn có thể thực hiện ngay tại nhà vào mỗi tối trước khi đi ngủ, cơn đau nhức chân sẽ được giảm thiểu nhanh chóng. Kiên trì thực hiện còn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu vùng bắp chân, giúp đôi chân luôn thon gọn.