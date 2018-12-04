Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này

Luyện tập 04/12/2018 17:13

Bạn thường xuyên bị các cơn đau nhức chân gây khó chịu, mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe. Hãy thử áp dụng những bài tập đơn giản dưới đây để cải thiện tình trạng này nhanh chóng.

Những vấn đề về xương khớp hoặc đặc thù công việc có thể khiến chân bạn nhức mỏi hàng đêm, thậm chí tình trạng này còn đi kèm với sưng đau rất khó chịu. Bạn có biết, một trong những nguyên nhân khiến chân nhức mỏi chính là do lười vận động. Vì vậy, những bài tập đơn giản tại nhà có thể giúp thư giãn cơ bắp và giảm đau nhanh chóng.

Bright Side sẽ hướng dẫn bạn thực hiện những bài tập giảm đau nhức chân cực đơn giản sau:

Những bài tập đơn giản giúp giảm đau chân hiệu quả

Bài tập 1

Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này - Ảnh 1

Bạn đứng thẳng trên sàn, hai bàn chân đặt cạnh nhau. Sau đó bạn nhón chân lên để đứng trên đầu ngón chân, càng nhón cao càng tốt. Giữ tư thế trong 30 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Lặp lại động tác khoảng 5-10 lần - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 2

Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này - Ảnh 2

Bạn đứng thẳng trên sàn, chân phải đặt phía trước làm trụ như thể bạn đang bước đi, chân trái lùi về sau và dồn trọng lực lên đầu các ngón chân. Giữ nguyên tư thế  trong 30 giây rồi trở về vị trí ban đầu, thực hiện tương tự với bên còn lại. Lặp lại động tác 5 lần cho mỗi chân - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 3

Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này - Ảnh 3

Đứng trên sàn, chống hai tay lên tường, giữ nguyên chân trai, chân phải lùi về sau và dồn trọng lực lên các ngón chân. Giữ tư thế trong 30 giây rồi trở về tư thế ban đầu, thực hiện tương tự với chân còn lại. Lặp lại 3 lần cho mỗi bên chân - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 4

Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này - Ảnh 4

Bạn có thể thực hiện bài tập này khi ngồi hoặc đứng đều được. Đặt một quả bóng tennis dưới chân bạn, lăn bóng từ gót chân đến ngón chân. Lặp lại 50 lần cho mỗi chân - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 5

Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này - Ảnh 5

Bạn ngồi trên sàn, giữ thẳng lưng và duỗi hai chân về phía trước. Sử dụng một vành đai hoặc tấm vải chắc chắn đặt dưới lòng bàn chân rồi dùng lực kéo căng cả hai chân lên cao, giữ đai bằng 2 tay trong 30 giây. Thực hiện động tác khoảng 5 lần - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 6

Không còn thức trắng đêm vì chân đau nhức nhờ chăm thực hiện loạt bài tập đơn giản này - Ảnh 6

Bài tập này mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Bạn nằm ngửa trên sàn cạnh một bức tường, có thể đặt một chiếc khăn cuộn hoặc gối mềm dưới lưng của bạn. Thả lỏng hai cánh tay rồi nâng chân lên cao để chúng tạo thành một góc vuông với cơ thể. Giữ tư thế này trong khoảng 15-20 phút rồi từ từ hạ chân xuống nằm thư giãn. Thực hiện bài tập này 2-3 lần mỗi ngày để đạt hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Bright Side

Trên đây là những bài tập đơn giản bạn có thể thực hiện ngay tại nhà vào mỗi tối trước khi đi ngủ, cơn đau nhức chân sẽ được giảm thiểu nhanh chóng. Kiên trì thực hiện còn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu vùng bắp chân, giúp đôi chân luôn thon gọn.

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