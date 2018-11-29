Mặt V-line thon gọn như sao Hàn nhờ loạt bài tập giảm mỡ cằm cực đơn giản tại nhà

Nọng cằm xuất hiện khi mỡ thừa tích tụ ở vùng cằm dưới khiến phần da chùng xuống. Đây cũng là mối bận tâm của nhiều chị em vì chúng khiến gương mặt mất đi sự thanh thoát. Nếu muốn "đánh bay" mỡ thừa vùng cằm và nhanh chóng sở hữu mặt V-line thon gọn, bạn hãy thực hiện những bài tập cực đơn giản sau.

Bài tập giảm mỡ cằm này rất đơn giản, bạn chỉ cần đưa hàm dưới ra trước rồi đẩy về sau, sau đó đẩy từ bên trái qua bên phải. Thực hiện chậm rãi và nhịp nhàng, không nên làm quá nhanh. Thực hiện động tác này liên tục từ 8-10 lần để giúp làm nóng cơ mặt.

Bài tập giảm mỡ cằm này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2

Bạn chỉ cần cúi đầu xuống rồi mở miệng ra giống như đang dùng miệng để hớp nước. Sau đó, bạn cuộn môi dưới vào hàm dưới, ngậm miệng lại và nâng đầu lên. Lặp lại động tác này khoảng 5-7 lần để nhanh chóng sở hữu mặt V-line thon gọn.

Bài tập 3

Một trong những nguyên nhân khiến bạn xuất hiện cằm nọng chính là do phần cơ ở dưới cằm thiếu săn chắc. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn thè lưỡi ra dài hết mức có thể, cố gắng liếm mũi của mình. Lặp lại động tác khoảng 5 lần để cơ mặt được kéo căng hết mức.

Bạn thè lưỡi ra dài hết mức có thể, cố gắng liếm mũi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 4

Nếu muốn nhanh chóng sở hữu gương mặt thon gọn, hãy thực hiện bài tập này ngay lập tức. Đầu tiên, bạn quay đầu sang trái, đưa hàm dưới về phía trước để làm căng các cơ ở cổ, sau đó quay đầu sang phải và thực hiện tương tự. Thực hiện động tác 5 lần cho mỗi bên.

Bài tập 5

Bạn ngửa mặt lên cao, mắt nhìn lên trần nhà rồi từ từ đưa hàm dưới ra, chu môi lên để cảm nhận phần cổ đang căng ra. Giữ tư thế này trong khoảng 5-10 giây và lặp lại động tác 5 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Bài tập này không chỉ giúp giảm mỡ thừa mà còn làm săn chắc cơ mặt và cổ - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 6

Để thực hiện tư thế này, bạn nắm 2 tay lại thành nắm đấm rồi đặt ngay dưới hàm. Sau đó dùng lực tì mạnh và giữ trong khoảng 3 giây rồi lặp lại động tác từ 5-7 lần.

Kiên trì thực hiện những bài tập trên mỗi ngày, mỡ cằm sẽ được loại bỏ nhanh chóng và bạn có thể sở hữu khuôn mặt thon gọn như sao Hàn.