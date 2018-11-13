Mất ngủ thường xuyên vì căng thẳng, hãy dành vài phút mỗi tối thực hiện loạt bài tập yoga này

Thay vì lạm dụng các loại thuốc an thần có thể gây tác dụng phụ, bạn hãy thực hiện những bài tập yoga đơn giản này để thư giãn, giảm thiểu căng thẳng nhanh chóng và ngủ ngon hơn.

Bạn thường xuyên bị mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc khiến cơ thể mệt mỏi, suy giảm trí nhớ… Chất lượng giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây hại đến làn da và vóc dáng của bạn.

Chỉ cần dành vài phút mỗi tối thực hiện bài tập thiền, tinh thần của bạn sẽ được xoa dịu, giúp cơ thể thư giãn nhanh chóng. Cách thực hiện động tác này rất đơn giản, bạn ngồi xếp bằng thoải mái trên giường, giữ thẳng lưng và thả lỏng hai tay, duy trì nhịp thở đều đặn.

Dưới đây là những động tác yoga đơn giản bạn có thể thực hiện ngay tại nhà để loại bỏ căng thẳng, giảm đường huyết và mang lại giấc ngủ ngon mỗi đêm:

Chỉ cần dành vài phút mỗi tối thực hiện bài tập thiền, tinh thần của bạn sẽ được xoa dịu - minh họa: Internet

Bài tập 2

Bạn ngồi trên giường, duỗi thẳng chân, sau đó gập người về phía trước càng thấp càng tốt sao cho bàn tay chạm vào các ngón chân, giữ tư thế khoảng vài giây rồi trở về tư thế ban đầu. Thực hiện động tác này khoảng 10 lần, cố gắng duỗi thẳng cơ thể và duy trì nhịp thở.

Bài tập này giúp tăng cường tuần hoàn máu - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 3

Bạn bắt đầu bài tập với tư thế quỳ trên gối, gập người xuống, trọng lượng đè lên hai bắp chân. Hai tay thả lỏng đặt song song với bàn chân, hít thở sâu. Giữ tư thế này trong khoảng 30 giây rồi trở về tư thế ban đầu.

Bài tập 4

Bạn ngồi xếp bằng trên giường, đặt tay phải lên đầu gối chân trái, đặt tay trái ra phía sau, xoay người sang trái. Giữ tư thế khoảng vài giây rồi hít thở sâu, sau đó từ từ xoay lại vị trí ban đầu. Thực hiện tương tự với bên còn lại.

Cách thực hiện bài tập này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 5

Bài tập này có tác dụng thư giãn tinh thần rất tốt, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon. Bạn nằm ngửa trên giường trong tư thế thoải mái nhất, sau đó co hai chân lại sao cho hai lòng bàn chân chạm vào nhau. Hai tay thả lỏng đặt ở 2 bên sườn, bạn có thể đặt thêm 1 chiếc gối dưới mỗi đầu gối để nâng chân lên cao.

Bài tập này có tác dụng thư giãn tinh thần rất tốt, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 6

Động tác gác chân lên tường này có thể mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Bài tập này không chỉ giúp giảm căng thẳng hiệu quả mà còn thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bạn chỉ cần nằm ngửa sát tường, 2 chân đưa lên cao dựa vào tường, có thể kê thêm chăn mềm hoặc gối dưới thắt lưng. Để hai tay dọc theo cơ thể, lòng bàn tay úp và duy trì nhịp thở nhẹ nhàng.

Bài tập này còn giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bài tập đơn giản giúp giảm căng thẳng, tốt cho sức khỏe và mang lại giấc ngủ ngon cho bạn.