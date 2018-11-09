Dành vài phút thực hiện bài tập này mỗi tối, bắp chân và tay dày mỡ đến mấy cũng thon gọn quyến rũ

Luyện tập 09/11/2018 16:30

Chẳng cần đến phòng tập mỗi ngày, bạn vẫn có thể sở hữu bắp chân và tay thon gọn chỉ với vài phút mỗi tối thực hiện loạt bài tập cực đơn giản này trước khi đi ngủ.

Vóc dáng kém thon gọn với mỡ thừa tích tụ ở bắp chân và tay thường rất khó loại bỏ. Bên cạnh chế độ ăn kiêng, bạn còn cần kết hợp với các bài tập thể dục để thúc đẩy quá trình loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Nếu bạn là người quá bận rộn và chẳng thể đến phòng tập mỗi ngày thì cũng đừng lo lắng, những bài tập đơn giản dưới đây có thể thực hiện ngay tại nhà, vừa đơn giản vừa mang lại hiệu quả bất ngờ.

Dành vài phút thực hiện bài tập này mỗi tối, bắp chân và tay dày mỡ đến mấy cũng thon gọn quyến rũ - Ảnh 1
Những bài tập đơn giản này giúp giảm mỡ thừa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần dành vài phút mỗi tối trước khi đi ngủ thực hiện loạt động tác này, bắp tay và chân có to như cột đình cũng sẽ nhanh chóng thon gọn, thon dài và đầy quyến rũ. Dưới đây là hướng dẫn thực hiện bài tập giảm cân hiệu quả:

Những bài tập giảm mỡ thừa bắp tay và chân nhanh chóng

Bài tập 1

Bạn nằm sấp trên sàn (có thể sử dụng thảm yoga), sau đó dùng lực hai tay nâng nửa thân trên lên cao, tay trái duỗi thẳng ra đằng sau nắm lấy cổ chân trái, giữ trong khoảng vài giây rồi trở về tư thế ban đầu. Thực hiện tương tự với bên còn lại. Lặp lại động tác 10 lần cho mỗi bên, duy trì dịp thở đều đặn.

Dành vài phút thực hiện bài tập này mỗi tối, bắp chân và tay dày mỡ đến mấy cũng thon gọn quyến rũ - Ảnh 2
Cách thực hiện bài tập này khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2

Bạn bắt đầu với tư thế ngồi xếp bằng trên sàn, sau đó giơ tay trái lên cao nghiêng về bên phải, tay phải duỗi thẳng chạm vào đầu gối trái. Sau đó thực hiện ngược lại, liên tục như vậy khoảng 10 lần cho mỗi bên.

Bài tập 3

Bạn đứng thẳng trên sàn, từ từ cúi gập người xuống dưới càng thấp càng tốt sao cho các đầu ngón tay chạm đất, giữ trong khoảng 30 giây. Thực hiện động tác khoảng 5 lần để đạt hiệu quả cao nhất.

Dành vài phút thực hiện bài tập này mỗi tối, bắp chân và tay dày mỡ đến mấy cũng thon gọn quyến rũ - Ảnh 3
Bạn đứng thẳng trên sàn, từ từ cúi gập người xuống dưới càng thấp càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 4

Bạn đứng thẳng trên sàn, sau đó khuỵu gối trái, duỗi thẳng chân phải ra phía sau, từ từ hạ thấp người xuống đất rồi trở về tư thế ban đầu. Thực hiện động tác khoảng 10 lần.

Bài tập 5

Bạn ngồi trên sàn với hai chân để thành hình chữ V, hai tay chạm vào 2 mắt cá chân. Sau đó nằm ngửa trên sàn, tay và chân vẫn giữ nguyên tư thế trong khoảng 30 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Lặp lại động tác khoảng 10 lần.

Dành vài phút thực hiện bài tập này mỗi tối, bắp chân và tay dày mỡ đến mấy cũng thon gọn quyến rũ - Ảnh 4
Bạn ngồi trên sàn với hai chân để thành hình chữ V, hai tay chạm vào 2 mắt cá chân - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì luyện tập mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu cánh tay và đôi chân thon dài hằng mơ ước. Chúc các bạn thành công nhé!

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