Chị em văn phòng muốn bụng phẳng, eo thon thì hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập này

Dưới đây là những bài tập đơn giản bạn có thể luyện tập ngay tại nhà, vừa giúp tiết kiệm thời gian vừa mang lại hiệu quả bất ngờ:

Làm cách nào để giảm mỡ thừa vùng bụng và sở hữu eo thon là vấn đề khiến nhiều chi em bận tâm. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bạn cần thường xuyên luyện tập thể dục để giảm cân nhanh chóng.

Nếu kết hợp plank với bài tập squat thì đảm bảo chỉ một thời gian ngắn bụng sẽ nhanh chóng phẳng lì.

Đây là bài tập đơn giản giúp giảm mỡ thừa vùng bụng hiệu quả, đồng thời giúp vòng eo săn chắc hơn. Lượng calo cơ thể tiêu hao với 1 phút tập plank tương đương cả trăm cái gập bụng, vì vậy bài tập này giúp tiêu hao mỡ thừa cực nhanh.

Bài tập này giúp giảm mỡ thừa vùng bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập gập bụng

Gập bụng là bài tập có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, thường xuyên luyện tập sẽ có tác dụng làm săn chắc cơ bụng. Bạn chỉ cần nằm ngửa trên sàn, chân duỗi thẳng, hai tay ôm sau gáy. Sau đó nâng người lên và gập bụng, có thể giữ khoảng 5 giây với mỗi lần gập để tác động lên vùng bụng, tăng hiệu quả giảm mỡ thừa.

Gập bụng là bài tập có tác dụng làm săn chắc cơ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập nâng chân

Cách thực hiện bài tập này khá đơn giản, bạn chỉ cần nằm ngửa trên sàn rồi nâng hai chân lên cao sao cho vuông góc với sàn nhà. Duy trì nhịp thở đều đặn rồi hạ chân xuống thấp cách sàn khoảng 5cm và cố gắng giữ trong 5 giây. Thực hiện bài tập liên tục trong 1 phút để đạt hiệu quả cao nhất.

Cách thực hiện bài tập rất đơn giản - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập chống đẩy

Để thực hiện bài tập này, bạn cần một vật dụng hỗ trợ để làm điểm tựa, có thể sử dụng thành giường hoặc ghế sofa.

Bạn bám chắc hai tay vào thành giường, giữ cho thân người luôn trên một đường thẳng rồi bắt đầu chống đẩy. Thực hiện động tác khoảng 10 lần hoặc nhiều hơn nếu có thể để giảm mỡ bụng nhanh nhất.

Để thực hiện bài tập này, bạn có thể sử dụng thành giường hoặc ghế sofa - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập leo núi

Bài tập này giúp đốt cháy calo hiệu quả, giảm mỡ bụng hiệu quả. Bạn chuẩn bị ở tư thế plank, nhưng thay vì hai tay chống vuông góc thì bạn chống thẳng xuống sàn. Sau đó co từng chân về phía trước, căng cơ bụng, hít sâu rồi thở ra. Làm liên tục 3 hiệp, mỗi hiệp 12 nhịp để tác động lên vùng cơ bụng một cách mạnh nhất.

Bài tập leo núi giúp đốt cháy calo nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì thực hiện những bài tập giảm mỡ bụng đơn giản này mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” hằng mơ ước.