Chị em văn phòng muốn bụng phẳng, eo thon thì hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập này

Luyện tập 07/11/2018 17:20

Mỡ thừa tích tụ vùng bụng khiến vóc dáng kém thon gọn, nhất là với những chị em làm việc văn phòng thường phải ngồi nhiều. Để nhanh chóng sở hữu vòng eo “con kiến”, bạn hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập cực đơn giản này.

Làm cách nào để giảm mỡ thừa vùng bụng và sở hữu eo thon là vấn đề khiến nhiều chi em bận tâm. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bạn cần thường xuyên luyện tập thể dục để giảm cân nhanh chóng.

Dưới đây là những bài tập đơn giản bạn có thể luyện tập ngay tại nhà, vừa giúp tiết kiệm thời gian vừa mang lại hiệu quả bất ngờ:

Những bài tập giảm mỡ bụng hiệu quả

Bài tập Plank

Đây là bài tập đơn giản giúp giảm mỡ thừa vùng bụng hiệu quả, đồng thời giúp vòng eo săn chắc hơn. Lượng calo cơ thể tiêu hao với 1 phút tập plank tương đương cả trăm cái gập bụng, vì vậy bài tập này giúp tiêu hao mỡ thừa cực nhanh.

Nếu kết hợp plank với bài tập squat thì đảm bảo chỉ một thời gian ngắn bụng sẽ nhanh chóng phẳng lì.

Chị em văn phòng muốn bụng phẳng, eo thon thì hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập này - Ảnh 1
Bài tập này giúp giảm mỡ thừa vùng bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập gập bụng

Gập bụng là bài tập có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi, thường xuyên luyện tập sẽ có tác dụng làm săn chắc cơ bụng. Bạn chỉ cần nằm ngửa trên sàn, chân duỗi thẳng, hai tay ôm sau gáy. Sau đó nâng người lên và gập bụng, có thể giữ khoảng 5 giây với mỗi lần gập để tác động lên vùng bụng, tăng hiệu quả giảm mỡ thừa.

Chị em văn phòng muốn bụng phẳng, eo thon thì hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập này - Ảnh 2
Gập bụng là bài tập có tác dụng làm săn chắc cơ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập nâng chân

Cách thực hiện bài tập này khá đơn giản, bạn chỉ cần nằm ngửa trên sàn rồi nâng hai chân lên cao sao cho vuông góc với sàn nhà. Duy trì nhịp thở đều đặn rồi hạ chân xuống thấp cách sàn khoảng 5cm và cố gắng giữ trong 5 giây. Thực hiện bài tập liên tục trong 1 phút để đạt hiệu quả cao nhất.

Chị em văn phòng muốn bụng phẳng, eo thon thì hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập này - Ảnh 3
Cách thực hiện bài tập rất đơn giản - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập chống đẩy

Để thực hiện bài tập này, bạn cần một vật dụng hỗ trợ để làm điểm tựa, có thể sử dụng thành giường hoặc ghế sofa.  

Bạn bám chắc hai tay vào thành giường, giữ cho thân người luôn trên một đường thẳng rồi bắt đầu chống đẩy. Thực hiện động tác khoảng 10 lần hoặc nhiều hơn nếu có thể để giảm mỡ bụng nhanh nhất.

Chị em văn phòng muốn bụng phẳng, eo thon thì hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập này - Ảnh 4
Để thực hiện bài tập này, bạn có thể sử dụng thành giường hoặc ghế sofa - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập leo núi

Bài tập này giúp đốt cháy calo hiệu quả, giảm mỡ bụng hiệu quả. Bạn chuẩn bị ở tư thế plank, nhưng thay vì hai tay chống vuông góc thì bạn chống thẳng xuống sàn. Sau đó co từng chân về phía trước, căng cơ bụng, hít sâu rồi thở ra. Làm liên tục 3 hiệp, mỗi hiệp 12 nhịp để tác động lên vùng cơ bụng một cách mạnh nhất.

Chị em văn phòng muốn bụng phẳng, eo thon thì hãy dành vài phút mỗi ngày thực hiện loạt bài tập này - Ảnh 5
Bài tập leo núi giúp đốt cháy calo nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì thực hiện những bài tập giảm mỡ bụng đơn giản này mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” hằng mơ ước.

Nguyên nhân khiến việc tập gym ngày đêm mà vẫn không giúp bạn có được vóc dáng mong ước

Nguyên nhân khiến việc tập gym ngày đêm mà vẫn không giúp bạn có được vóc dáng mong ước

Có thể bạn là người mới tập gym hay đã tập một thời gian dài đều có thể mắc phải những sai lầm này. Những sai lầm khi tập gym có thể làm chúng ta tập nhiều mà không hiệu quả. Nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến vóc dáng hay xương khớp của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập giảm mỡ bụng bài tập đơn giản cách giảm eo nhanh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 43 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 43 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi