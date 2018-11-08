Mỡ lưng ‘cứng đầu’ đến mấy cũng bị loại bỏ nhanh chóng nhờ những bài tập cực đơn giản này

Luyện tập 08/11/2018 14:34

Mỡ thừa vùng lưng khiến chị em ngại ngần khi diện những bộ trang phục gợi cảm. Để cải thiện tình trạng này, bạn hãy thử áp dụng những bài tập giảm cân cực đơn giản sau.

Mỡ thừa vùng lưng thường rất khó để loại bỏ nếu bạn chỉ ăn kiêng mà không luyện tập hàng ngày. Để tự tin khoe lưng trần quyến rũ, bạn hãy thực hiện ngay những bài tập giảm mỡ thừa vùng lưng cực đơn giản này nhé!

Những bài tập giúp giảm mỡ lưng nhanh chóng

Bài tập 1

Bạn đứng thẳng trên sàn, dang hai tay sang bên và giữ cho cánh tay song song với sàn nhà, nắm chặt lòng bàn tay và bắt đầu xoay tròn. Bạn thực hiện xoay cánh tay về phía trước trong 45 giây, nghỉ 15 giây và tiếp tục xoay về hướng ngược lại trong 45 giây.

Mỡ lưng ‘cứng đầu’ đến mấy cũng bị loại bỏ nhanh chóng nhờ những bài tập cực đơn giản này - Ảnh 1
Bài tập giảm mỡ lưng này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2

Bạn bắt đầu với tư thế đứng thẳng trên sàn, sau đó hơi chùn gối và giữ đầu thẳng nhìn về phía trước, thắt chặt phần vai và nâng tay lên tạo thành góc vuông. Thực hiện động tác tay liên tục như vậy trong 45 giây, chú ý luôn giữ lưng thẳng để bài tập đạt hiệu quả cao.

Bài tập 3

Bài tập đơn giản này sẽ giúp giảm mỡ lưng nhanh chóng đồng thời giảm mỡ thừa bắp tay hiệu quả. Bạn nằm úp mặt xuống sàn, mở rộng hai tay và hai chân. Sau đó siết chặt cơ bụng, giơ hai tay và chân lên càng cao càng tốt. Duy trì nhịp thở đều đặn và cố giữ cho phần cổ thoải mái, tránh gây áp lực lên khu vực này. Lặp lại động tác trong khoảng 45 giây.

Mỡ lưng ‘cứng đầu’ đến mấy cũng bị loại bỏ nhanh chóng nhờ những bài tập cực đơn giản này - Ảnh 2
Kiên trì thực hiện, bạn có thể sỡ hữu lưng trần gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 4

Bạn bắt đầu với tư thế nằm úp mặt xuống sàn và để hai tay dọc theo thân người. Sau đó nhẹ nhàng nâng ngực và vai lên khỏi mặt sàn, đồng thời siết chặt cơ vai và các cơ lưng. Thực hiện động tác liên tục trong vòng 45 giây.

Bài tập 5

Tương tự như bài tập trên nhưng mức độ khó sẽ tăng cao hơn. Bạn vẫn nằm sấp trên sàn nhưng dùng cơ bụng để đưa hai cánh tay và chân lên cao, giữ tư thế này lâu nhất có thể sau đó trở về tư thế ban đầu. Thường xuyên luyện tập động tác này sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng săn chắc, giảm mỡ thừa hiệu quả cho vùng lưng, bụng và mông.

Bài tập 6

Bạn nằm sấp trên sàn, sau đó dùng lực hai cánh tay nâng phần thân trên lên, siết chặt các cơ lưng dưới và giữ trong khoảng vài giây. Lưu ý, cố gắng nâng cả phần thân trên lên để bài tập đạt hiệu quả tốt nhất. Lặp lại động tác này trong vòng 45 giây.

Mỡ lưng ‘cứng đầu’ đến mấy cũng bị loại bỏ nhanh chóng nhờ những bài tập cực đơn giản này - Ảnh 3
Bài tập này vừa giúp săn chắc cơ lưng, vừa giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bài tập giảm mỡ thừa vùng lưng cực kì đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Chỉ cần kiên trì thực hiện mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn và lưng trần gợi cảm.

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