Bụng phẳng lì, săn chắc quyến rũ nhờ những bài tập đơn giản tại nhà, ai cũng có thể thực hiện

Luyện tập 01/12/2018 14:56

Vòng eo ngấn mỡ không chỉ khiến vóc dáng trở nên kém thon gọn mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Để giảm cân nhanh chóng, bạn hãy thử áp dụng những bài tập cực đơn giản sau.

Theo các chuyên gia y tế, mỡ thừa vùng bụng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất insulin trong cơ thể, làm tăng mức độ hormone căng thẳng và dễ khiến bạn mắc các vấn đề về tim mạch.

Để nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn và vóc dáng cân đối, bên cạnh chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bạn còn cần luyện tập mỗi ngày. Dưới đây, Bright Side sẽ hướng dẫn bạn những bài tập giúp “đánh bay” mỡ bụng nhanh chóng ngay tại nhà:

Những bài tập giảm mỡ bụng cực nhanh tại nhà

Bài tập 1

Bạn nằm ngửa trên sàn, hai cánh tay duỗi dọc thân người. Giữ thẳng chân trái, uốn cong đầu gối phải và di chuyển về phía ngực. Từ từ ép đầu gối phải sang bên trái và móc chân phải sau đùi trái. Đặt tay trái của bạn trên đầu gối phải và nhẹ nhàng nhấn đầu gối xuống để kéo căng cơ bụng. Giữ nguyên vị trí trong khoảng 5-10 giây, sau đó thực hiện tương tự với chân còn lại.

Bụng phẳng lì, săn chắc quyến rũ nhờ những bài tập đơn giản tại nhà, ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 1
Bài tập giúp kéo căng cơ bụng - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 2

Ban đầu, bạn nằm ngửa trên sàn, sau đó dùng lực hai cánh tay nâng người lên sao cho gót chân vẫn chạm sàn, cơ thể tạo thành góc 45 độ so với mặt sàn. Giữ nguyên tư thế, duy trì nhịp thở đều đặn và từ từ nâng chân trái lên cao nhất có thể rồi trở về vị trí ban đầu. Lặp lại động tác này với chân phải, thực hiện 10-15 lần với mỗi chân.

Bài tập 3

Bạn nằm trên mặt đất với hai chân thẳng và tay đặt phía sau đầu. Nâng thân lên và nâng cả hai chân khỏi mặt đất. Sau đó uốn cong đầu gối phải và kéo nó về phía khuỷu tay trái của bạn trong khi vẫn giữ chân trái thẳng. Cuối cùng quay trở lại vị trí ban đầu và đổi bên. Thực hiện động tác khoảng 15-20 lần cho mỗi bên.

Bụng phẳng lì, săn chắc quyến rũ nhờ những bài tập đơn giản tại nhà, ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 2
Thực hiện động tác khoảng 15-20 lần cho mỗi bên - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 4

Bạn bắt đầu với tư thế như chuẩn bị hít đất, giữ hai cánh tay thẳng, chân duỗi thẳng sao cho các ngón chân và gót chân chạm sàn. Sau đó thực hiện động tác uốn cong đầu gối phải và đưa về phía khuỷu tay trái. Giữ tư thế trong 2-3 giây, sau đó đưa chân trở về vị trí ban đầu. Sau đó thực hiện tương tự với chân còn lại. Lặp lại bài tập khoảng 10 lần cho cả hai bên.

Bài tập 5

Bạn nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt phía sau đầu, đầu gối uốn cong 90 độ. Hít vào và nâng thân trên khỏi sàn nhà. Giữ vị trí trong 5 giây rồi thở ra và duỗi thẳng hai chân tạo thành 1 góc 45 độ. Giữ tư thế thêm 5 giây nữa rồi từ từ đưa thân trên của bạn trở lại sàn, đồng thời hạ thấp chân xuống.Thư giãn trong 10 giây và lặp lại bài tập. Thực hiện khoảng 10-15 lần liên tục.

Bụng phẳng lì, săn chắc quyến rũ nhờ những bài tập đơn giản tại nhà, ai cũng có thể thực hiện - Ảnh 3
Kiên trì luyện tập bạn sẽ sở hữu vòng eo săn chắc - Ảnh minh họa: Bright Side

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo “con kiến” vời những bài tập cực đơn giản trên nhé!

Mặt V-line thon gọn như sao Hàn nhờ loạt bài tập giảm mỡ cằm cực đơn giản tại nhà

Mặt V-line thon gọn như sao Hàn nhờ loạt bài tập giảm mỡ cằm cực đơn giản tại nhà

Nhiều chị em gặp phải tình trạng cằm ngấn mỡ khiến gương mặt kém thanh thoát. Để nhanh chóng sở hữu mặt V-line thon gọn, bạn hãy thử áp dụng những bài tập giảm mỡ thừa cực đơn giản này tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập giảm mỡ bụng bài tập giảm cân cách giảm cân tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 52 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen