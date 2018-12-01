Bụng phẳng lì, săn chắc quyến rũ nhờ những bài tập đơn giản tại nhà, ai cũng có thể thực hiện

Để nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn và vóc dáng cân đối, bên cạnh chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bạn còn cần luyện tập mỗi ngày. Dưới đây, Bright Side sẽ hướng dẫn bạn những bài tập giúp “đánh bay” mỡ bụng nhanh chóng ngay tại nhà:

Theo các chuyên gia y tế, mỡ thừa vùng bụng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất insulin trong cơ thể, làm tăng mức độ hormone căng thẳng và dễ khiến bạn mắc các vấn đề về tim mạch.

Bạn nằm ngửa trên sàn, hai cánh tay duỗi dọc thân người. Giữ thẳng chân trái, uốn cong đầu gối phải và di chuyển về phía ngực. Từ từ ép đầu gối phải sang bên trái và móc chân phải sau đùi trái. Đặt tay trái của bạn trên đầu gối phải và nhẹ nhàng nhấn đầu gối xuống để kéo căng cơ bụng. Giữ nguyên vị trí trong khoảng 5-10 giây, sau đó thực hiện tương tự với chân còn lại.

Bài tập giúp kéo căng cơ bụng - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 2

Ban đầu, bạn nằm ngửa trên sàn, sau đó dùng lực hai cánh tay nâng người lên sao cho gót chân vẫn chạm sàn, cơ thể tạo thành góc 45 độ so với mặt sàn. Giữ nguyên tư thế, duy trì nhịp thở đều đặn và từ từ nâng chân trái lên cao nhất có thể rồi trở về vị trí ban đầu. Lặp lại động tác này với chân phải, thực hiện 10-15 lần với mỗi chân.

Bài tập 3

Bạn nằm trên mặt đất với hai chân thẳng và tay đặt phía sau đầu. Nâng thân lên và nâng cả hai chân khỏi mặt đất. Sau đó uốn cong đầu gối phải và kéo nó về phía khuỷu tay trái của bạn trong khi vẫn giữ chân trái thẳng. Cuối cùng quay trở lại vị trí ban đầu và đổi bên. Thực hiện động tác khoảng 15-20 lần cho mỗi bên.

Thực hiện động tác khoảng 15-20 lần cho mỗi bên - Ảnh minh họa: Bright Side

Bài tập 4

Bạn bắt đầu với tư thế như chuẩn bị hít đất, giữ hai cánh tay thẳng, chân duỗi thẳng sao cho các ngón chân và gót chân chạm sàn. Sau đó thực hiện động tác uốn cong đầu gối phải và đưa về phía khuỷu tay trái. Giữ tư thế trong 2-3 giây, sau đó đưa chân trở về vị trí ban đầu. Sau đó thực hiện tương tự với chân còn lại. Lặp lại bài tập khoảng 10 lần cho cả hai bên.

Bài tập 5

Bạn nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt phía sau đầu, đầu gối uốn cong 90 độ. Hít vào và nâng thân trên khỏi sàn nhà. Giữ vị trí trong 5 giây rồi thở ra và duỗi thẳng hai chân tạo thành 1 góc 45 độ. Giữ tư thế thêm 5 giây nữa rồi từ từ đưa thân trên của bạn trở lại sàn, đồng thời hạ thấp chân xuống.Thư giãn trong 10 giây và lặp lại bài tập. Thực hiện khoảng 10-15 lần liên tục.

Kiên trì luyện tập bạn sẽ sở hữu vòng eo săn chắc - Ảnh minh họa: Bright Side

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo “con kiến” vời những bài tập cực đơn giản trên nhé!