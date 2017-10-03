Thử qua nhiều phương pháp giảm cân nhưng không đạt được kết quả mong muốn, cô gái đun gừng lấy nước uống và giảm 10kg chỉ trong 10 ngày, theo healthadvisorgroup.

Mỡ bụng, mỡ cánh tay hoặc đùi là nỗi ám ảnh của không ít người, nhất là đối với chị em phụ nữ. Hiện nay, tuy có nhiều phương pháp giúp giảm cân hiệu quả nhưng các liệu pháp thiên nhiên luôn được ưu tiên hàng đầu; không chỉ vì giá thành rẻ, không mất quá nhiều thời gian giảm cân mà còn rất an toàn cho sức khỏe. Gừng là một loại gia vị không chỉ nổi tiếng ở mùi thơm khi nấu ăn mà nó còn là vị thuốc tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, gừng có tính chất chống viêm và hỗ trợ tiêu hóa vô cùng hiệu quá. Đó là lí do gừng phổ biến ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, gừng từ lâu còn được coi là nguyên liệu giúp giảm cân vô cùng hiệu quả nhờ cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp kích hoạt sự trao đổi chất giúp đốt cháy chất béo và năng lượng trong cơ thể. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu công thức nước uống giảm cân, thanh lọc và hỗ trợ chức năng tiêu hóa cho cơ thể. Loại nước uống này được kết hợp bởi gừng, chanh và mật ong.

Chanh là một trong những vị thuốc lớn mạnh mẽ thúc đẩy sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Nó cũng được coi là một chất làm loãng tự nhiên. Vitamin C có trong chanh giúp chống oxy hóa, thúc đẩy loại bỏ chất thải từ cơ thể, giúp giải độc cho cơ thể và góp phần làm giảm mỡ bụng. Dưới đây là những gì bạn cần chuẩn bị: - 1 miếng gừng nhỏ thái lát mỏng - 3 lát chanh thái mỏng - 1 muỗng mật ong Thực hiện: Bạn chỉ cần đun gừng với 400ml nước trong khoảng 10 phút. Sau đó, tắt bếp và chắt lọc lấy phần nước ra cốc. Khi hỗn hợp nguội dần, cho chanh và mật ong vào khuấy đều là được. Hãy uống hỗn hợp này vào sáng sớm, khi bung đói hoàn toàn. Trong quá trình giảm cân, bạn nên hạn chế đồ ngọt và tinh bột. Tuy nhiên, hãy duy trì bữa ăn với nhiều rau xanh và không nên bỏ bữa gây ảnh hưởng đến sức khỏe.Dưới đây là video hướng dẫn cách thực hiện loại nước uống giảm cân này: Xem thêm: cách làm món lòng nướng, mang thai 19 tuần nên ăn gì

Áp dụng công thức nước uống giảm cân cho bạn vóc dáng thon gọn Để có được thứ nước uống tốt cho vóc dáng, chí ít bạn cần biết đến những công thức nước uống giảm cân dưới đây và áp dụng nó mỗi ngày cho vóc dáng thêm đẹp.

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