Dưới đây là những động tác yoga đơn giản giúp tăng cường sức khỏe , kéo dài tuổi thọ bạn có thể thực hiện tại nhà mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ:

Yoga là phương pháp tập luyện có nguồn gốc từ Ấn Độ, mang lại rất nhiều lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Thường xuyên thực hiện những bài tập yoga mỗi ngày sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời khắc phục hiệu quả nhiều vấn đề về phổi, đau lưng và đau đầu.

Tư thế cái cày có tác dụng cải thiện sự linh hoạt của cột sống và tăng cường sức khỏe phần lưng. Thường xuyên luyện tập động tác này còn giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn

Bạn nằm thẳng trên sàn, hai tay để dọc hai bên hông, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Nhẹ nhàng nâng hai chân lên vuông góc với mặt sàn. Sau đó dùng lực hai cánh tay nâng hông lên, giữ lấy phần lưng. Từ từ để chân qua đầu, các ngón chân ép xuống sàn. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 30-60 giây.

Tư thế cái cày giúp cải thiện sự linh hoạt của cột sống - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế gập người

Bài tập này có khả năng tăng cường cột sống, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu và lưu lượng máu chảy tới não để tâm trí thư giãn, giảm căng thẳng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bạn đứng thẳng trên sàn, cơ thể thả lỏng, hít vào đồng thời giơ hai tay lên cao, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Sau đó từ từ thở ra đồng thời gập người xuống thấp nhất có thể sao cho hai bàn tay nắm được cổ chân.

Cố gắng duỗi chân thẳng, không khuỵu chân để bài tập đạt hiệu quả cao. Giữ nguyên tư thế trong 3-4 nhịp thở. Cuối cùng, bạn hít vào đồng thời cong hai đầu gối và chầm chậm rướn người đứng lên, trở về tư thế đứng thẳng.

Tư thế này giúp giảm mọi căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế chân gác lên tường

Tư thế chân gác tường là một trong những bài tập nổi tiếng trong yoga, giúp mang lại nhiều tác dụng “thần kỳ” cho cơ thể. Đây cũng là bài tập rất dễ thực hiện, bạn có thể luyện tập mỗi ngày, ngay cả khi ở trên giường.

Thường xuyên luyện tập sẽ giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện sự ổn định từ bên trong, giảm căng thẳng và thúc đẩy tuần hoàn máu hoạt động hiệu quả hơn.

Hướng dẫn thực hiện:

Bài tập này rất đơn giản, bạn chỉ cần phải nằm ngửa trên sàn và đặt chân lên tường sao cho hai chân duỗi thẳng. Bạn có thể sử dụng 1 chiếc khăn cuộn hoặc gối mỏng đặt dưới thắt lưng để nâng xương chậu của bạn lên cao như mong muốn. Giữ nguyên tư thế trong khoảng 5 phút.

Tư thế chân gác tường vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bài tập yoga tốt cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ bạn nên dành vài phút mỗi ngày để thực hiện. Sau một thời gian áp dụng, bạn sẽ thấy cơ thể có những thay đổi đầy tích cực.