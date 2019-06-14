Viết về Ngày của cha nhưng cha mất rồi: Những tâm tình xúc động và ý nghĩa

Ngày của Cha đến rồi, với những bạn không may mắn khi bóng hình người cha đã ra đi, cùng đọc những bài viết, vần thơ hay về Ngày của cha để chia sẻ tâm tình nhẹ bớt nỗi lòng hơn.
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Viết về Ngày của cha nhưng cha mất rồi với chủ đề "Những tâm tình xúc động và ý nghĩa". Dù bố đã đi xa nhưng ắt hẳn trong lòng ai cũng luôn nhớ và yêu thương bố nhiều. Đọc những dòng tâm tình và vần thơ hay viết về Ngày của Cha để tìm thấy đồng cảm nhớ về Cha trong ngày này.
Tâm sự Ngày của Cha
Tâm sự xúc động về Ngày của Cha
1. Ai trong chúng ta mất đi người yêu thương nhất là Cha và Mẹ điều rơi vào tình cảnh bị hụt hẫng, mất đi tinh thần và buồn chán…Nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ, hảy can đảm lên vì trên trời cao Cha và Mẹ sẽ hạnh phúc mỉm cười khi chúng ta mạnh khỏe và tiếp tục cuộc sống. Chính vì thế những bài thơ về người cha đã mất ngay dưới đây như liều thuốc xoa dịu nỗi đau của bạn cũng như giúp bạn với bớt đi nỗi thương tiếc về người Cha đã khuất.
2. Ai cũng có cha. Rồi anh cũng thành cha già của mấy đứa con. Mất mát nào mà chả thấy đau nhưng đấy là quy luật của tạo hóa. Tất cả chúng ta nên biết đâu là giới hạn của đời người. Cuộc sống là như vậy đấy. Hãy tiêp tục bước tiếp để khi Cha già đã mất cũng cảm thấy yên lòng, đừng buồn vì điều đó mãy hãy chấp nhận nó như một quy luật.
Thơ hay về 49 Ngày Của Cha
Ngày của Cha, nhưng Cha mất rồi: Những dòng thơ ý nghĩa
Nỗi Buồn Tháng Tư
Tác Giả: Ngo quang Tuan
Tưởng nhớ người cha đã mất
Tháng tư nắng vẫn rụt rè
Chắc là còn đợi tiếng ve gọi hè
Lựu chưa đỏ lửa lập lòe
Phượng còn xanh ngắt lối về nhà em
Tháng tư phố trắng loa kèn
Mẹ ngồi lặng lẽ sau rèm cửa thưa
Hay là Mẹ đợi cơn mưa
Rửa đền sạch sẽ trời đưa Cha về
Tháng tư bao chuyện bộn bề
Giỗ Cha mười bẩy sắt se nỗi buồn
Tháng tư trời đổ mưa tuôn
Còn bao người có nỗi buồn giống tôi
Viết Cho Người Đã Khuất!
Tác giả: Khánh Thụy Vi
Ngày đầu tuần mà tầm tã những cơn mưa
Đông về chưa sao nghe lòng băng giá?
Nhớ về ba nơi thiên đường xa lạ
Gốc mộ sầu hương cỏ đã xanh rêu.
Một đời ba luôn tần tảo chắc chiu
Nắng sớm đồng trưa những buổi chiều bên mái rạ
Nụ cười của ba hòa vào lời ca của má
Đất nảy mầm – Một lũ trẻ lớn khôn!
Gió thoảng hương đưa bông lúa bồn chồn
Trăng cúi mặt nhớ về người đã khuất
Thấp nén nhang con khấn nguyện một điều duy nhất
Ba hãy yên lòng con hiểu rõ mình sai.
Tuổi trẻ một thời bồng bột nay đổi thay
Nhờ những trận đòn roi ngày xưa con hờn trách
Con làm ba rồi mới hiểu rõ ràng câu chức trách
Hy sinh một đời ba chẳng đòi lại nghĩa ơn.
Thơ hay về Ngày của Cha, nhưng cha đã mất rồi
Những bài thơ hay về Ngày của Cha mà cha mất rồi
Nhớ Cha
Tác giả: Trầm Mặc Thiên Thu
Một lần nữa mưa tàn trên phố thị
Nắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùng
Theo gió thoảng cha về đâu xa vắng
Đã hai mùa ôm phiền não lao lung
Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng
Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung
Vẫn nhớ cha trong mảnh hồn ly tán
Mùa Xuân xưa cha xiêu lạc muôn trùng
Tìm về đâu trong đất trời ngao ngán
Cõi âm buồn không một nén hương xông
Bước con đi vào nẻo đời vô định
Bụi đường hoen hong đỏ mắt bơ phờ
Thèm một giấc chiêm bao vào cõi đó
Cho con nhìn gương mặt phụ thân xưa…
Chúc mừng ngày của Cha
Thêm Một Ngày Có Cha
Cha về nơi cõi vĩnh hằng
Đi theo tiên tổ cao tằng cha ơi
Đau lòng con nước mắt rơi
Bên con mà thấy đất trời mãi xa.
Từ nay con đã mất cha
Đất bằng như thể vỡ òa dưới chân
Trách trời sao nỡ xoay vần
Cha con cách biệt âm trần từ đây.
Cầu cho trái đất ngừng quay
Để con..thêm được một ngày có cha..!
Nỗi đau mất cha là nỗi mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp được. Với những bài viết, vần thơ viết về Ngày của Cha nhưng Cha đã mất rồi hi vọng sẽ giúp các bạn vơi bớt nỗi buồn. Các bạn hãy luôn tin rằng cha luôn dõi theo và yêu thương bạn rất nhiều. Hãy sống tốt và biết yêu thương để cha an lòng nơi phương xa.