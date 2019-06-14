Viết về Ngày của cha nhưng cha mất rồi: Những tâm tình xúc động và ý nghĩa

Ngày của Cha đến rồi, với những bạn không may mắn khi bóng hình người cha đã ra đi, cùng đọc những bài viết, vần thơ hay về Ngày của cha để chia sẻ tâm tình nhẹ bớt nỗi lòng hơn.

Viết về Ngày của cha nhưng cha mất rồi với chủ đề "Những tâm tình xúc động và ý nghĩa". Dù bố đã đi xa nhưng ắt hẳn trong lòng ai cũng luôn nhớ và yêu thương bố nhiều. Đọc những dòng tâm tình và vần thơ hay viết về Ngày của Cha để tìm thấy đồng cảm nhớ về Cha trong ngày này. Tâm sự Ngày của Cha

Tâm sự xúc động về Ngày của Cha

1. Ai trong chúng ta mất đi người yêu thương nhất là Cha và Mẹ điều rơi vào tình cảnh bị hụt hẫng, mất đi tinh thần và buồn chán…Nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ, hảy can đảm lên vì trên trời cao Cha và Mẹ sẽ hạnh phúc mỉm cười khi chúng ta mạnh khỏe và tiếp tục cuộc sống. Chính vì thế những bài thơ về người cha đã mất ngay dưới đây như liều thuốc xoa dịu nỗi đau của bạn cũng như giúp bạn với bớt đi nỗi thương tiếc về người Cha đã khuất. 2. Ai cũng có cha. Rồi anh cũng thành cha già của mấy đứa con. Mất mát nào mà chả thấy đau nhưng đấy là quy luật của tạo hóa. Tất cả chúng ta nên biết đâu là giới hạn của đời người. Cuộc sống là như vậy đấy. Hãy tiêp tục bước tiếp để khi Cha già đã mất cũng cảm thấy yên lòng, đừng buồn vì điều đó mãy hãy chấp nhận nó như một quy luật.

Thơ hay về 49 Ngày Của Cha

Ngày của Cha, nhưng Cha mất rồi: Những dòng thơ ý nghĩa Nỗi Buồn Tháng Tư Tác Giả: Ngo quang Tuan Tưởng nhớ người cha đã mất

Tháng tư nắng vẫn rụt rè

Chắc là còn đợi tiếng ve gọi hè

Lựu chưa đỏ lửa lập lòe Phượng còn xanh ngắt lối về nhà em

Tháng tư phố trắng loa kèn

Mẹ ngồi lặng lẽ sau rèm cửa thưa

Hay là Mẹ đợi cơn mưa Rửa đền sạch sẽ trời đưa Cha về

Tháng tư bao chuyện bộn bề

Giỗ Cha mười bẩy sắt se nỗi buồn

Tháng tư trời đổ mưa tuôn

Còn bao người có nỗi buồn giống tôi Viết Cho Người Đã Khuất! Tác giả: Khánh Thụy Vi Ngày đầu tuần mà tầm tã những cơn mưa Đông về chưa sao nghe lòng băng giá? Nhớ về ba nơi thiên đường xa lạ Gốc mộ sầu hương cỏ đã xanh rêu. Một đời ba luôn tần tảo chắc chiu Nắng sớm đồng trưa những buổi chiều bên mái rạ Nụ cười của ba hòa vào lời ca của má Đất nảy mầm – Một lũ trẻ lớn khôn! Gió thoảng hương đưa bông lúa bồn chồn Trăng cúi mặt nhớ về người đã khuất Thấp nén nhang con khấn nguyện một điều duy nhất Ba hãy yên lòng con hiểu rõ mình sai. Tuổi trẻ một thời bồng bột nay đổi thay Nhờ những trận đòn roi ngày xưa con hờn trách Con làm ba rồi mới hiểu rõ ràng câu chức trách Hy sinh một đời ba chẳng đòi lại nghĩa ơn. Thơ hay về Ngày của Cha, nhưng cha đã mất rồi

Những bài thơ hay về Ngày của Cha mà cha mất rồi Nhớ Cha Tác giả: Trầm Mặc Thiên Thu Một lần nữa mưa tàn trên phố thị

Nắng chơ vơ thềm lá đổ mịt mùng

Theo gió thoảng cha về đâu xa vắng

Đã hai mùa ôm phiền não lao lung

Con ngồi đây trên góc đời phiêu lãng

Thao thức nhiều đêm trắng mắt thâm cung

Vẫn nhớ cha trong mảnh hồn ly tán

Mùa Xuân xưa cha xiêu lạc muôn trùng

Tìm về đâu trong đất trời ngao ngán

Cõi âm buồn không một nén hương xông Bước con đi vào nẻo đời vô định

Bụi đường hoen hong đỏ mắt bơ phờ

Thèm một giấc chiêm bao vào cõi đó

Cho con nhìn gương mặt phụ thân xưa… Chúc mừng ngày của Cha Thêm Một Ngày Có Cha Cha về nơi cõi vĩnh hằng Đi theo tiên tổ cao tằng cha ơi Đau lòng con nước mắt rơi Bên con mà thấy đất trời mãi xa. Từ nay con đã mất cha Đất bằng như thể vỡ òa dưới chân Trách trời sao nỡ xoay vần Cha con cách biệt âm trần từ đây. Cầu cho trái đất ngừng quay Để con..thêm được một ngày có cha..! Nỗi đau mất cha là nỗi mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp được. Với những bài viết, vần thơ viết về Ngày của Cha nhưng Cha đã mất rồi hi vọng sẽ giúp các bạn vơi bớt nỗi buồn. Các bạn hãy luôn tin rằng cha luôn dõi theo và yêu thương bạn rất nhiều. Hãy sống tốt và biết yêu thương để cha an lòng nơi phương xa.

Xúc động cảnh người cha nghèo xếp hàng suốt 3 đêm mua giày để thưởng cho con Người cha nghèo kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa hàng để mua cho con đôi giày mà cậu bé thích từ lâu.

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