Top 6 chợ hoa Tết đẹp nhất năm 2021

Một trong những nét đẹp đặc trưng của Tết cổ truyền Việt Nam đó chính là chợ hoa tết . Mọi người đi hoa Tết không chỉ để chọn mua một cành hoa mai, hoa đào hay bánh mứt tết mà còn là dịp thư giãn cuối năm cùng người thân, bạn bè. Không khí chợ hoa ngày tết luôn mang đến cho mọi người một hy vọng năm mới sung túc, ấm no và hạnh phúc. Tết Nguyên Đán 2021 đang đến gần, nếu bạn và gia đình vẫn chưa biết du xuân ở đâu thì đừng bỏ qua các địa điểm chợ hoa Xuân đẹp nhất dưới đây.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ là nơi nhập rất nhiều loại hoa từ miền Tây, Đà Lạt, các tỉnh trong nước và nhiều quốc gia khác. Chính vì vậy mà chợ Hồ Thị Kỷ tập trung rất nhiều loài hoa từ đẹp, giá rẻ đến cao cấp đều có đủ như: Hoa cúc, hoa đào, hoa lưu ly, hoa đào...đáp ứng tất cả nhu cầu của người mua vào dịp cuối năm.

Nhắc đến một trong các chợ hoa tết tại TPHCM nhộn nhịp nhất thì không thể không thể không nhắc đến chợ hoa Xuân Hồ Thị Kỷ. Đây được xem là khu chợ hoa đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là vào những ngày cận Tết Nguyên Đán. Tết là khoảng thời gian khu chợ đông đúc và tấp nập người mua, người bán. Lúc này, chợ hoa lại toát lên không khí tưng bừng ngày Tết. Đây là chợ hoa nổi tiếng nhất Sài Gòn và được nhiều người biết đến.

Chợ hoa Tết công viên Gia Định - TPHCM

Đây cũng là một địa điểm du xuân mà bạn không nên bỏ qua khi nhắc đến chợ hoa tết 2021 nhộn nhịp nhất tại TPHCM. Đây là chợ hoa có quy mô lớn bậc nhất thành phố với hơn 800 gian hàng hoa được trưng bày. Mỗi gian hàng hoa đều bán đa dạng các loại cây kiểng, hoa Tết từ mai vàng, cúc, đào, hoa ly, vạn thọ,…cho đến những loại hoa quả được ghép cành độc đáo như thanh long, bưởi, phật thủ…

Chợ hoa Tết công viên Gia Định - Ảnh minh họa: Internet

Chợ hoa Hàng Lược - Chợ hoa tết tại Hà Nội

Tết đến - Xuân về, có rất nhiều chợ hoa bao quanh phố phường. Nhưng đối với người dân Hà Nội gốc thì chợ hoa Xuân Hàng Lược vẫn là duy nhất. Đến với chợ hoa Hàng Lược, người dân không chỉ được vãn cảnh, dạo phố mà đây còn là nơi để mọi người tìm về những ký ức xưa cũ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Cứ vào khoảng từ ngày 23 tháng Chạp cho tới 30 Tết, chợ hoa Hàng Lược lại bắt đầu nhộn nhịp chào đón người dân mua sắm Tết. Mỗi năm, chợ hoa Hàng Lược chỉ họp đúng một phiên duy nhất là từ 20 tháng Chạp đến chiều tối 30 Tết.

Chợ hoa Hàng Lược - Chợ hoa tết tại Hà Nội - Ảnh minh họa: Internet

Chợ mở từ sáng sớm đến đêm khuya, thậm chí là sát Giao Thừa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Có thể nói, chợ hoa Hàng Lược là nơi tập trung đa dạng các loại hoa tươi, những cành đào, quất đẹp nhất Hà Nội. Các loại hoa được lấy từ những làng hoa có tiếng như Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá, Ngọc Hà, Tứ Liên,…

Chợ hoa đường Hoàng Hoa Thám - Hà Nội

Chợ hoa đường Hoàng Hoa Thám còn được gọi là Phố cây cảnh. Đây là một con đường nổi tiếng ở Hà Nội, tiếp nối đường Phan Đình Phùng và nằm sát đường Bưởi. Mỗi năm vào dịp Tết đến, đường Hoàng Hoa Thám lại nhộn nhịp sắc hoa, với đa dạng chủng loại và kiểu dáng các loài hoa. Từ các loại hoa truyền thống như cúc, hồng môn, đỗ quyên, hoa đồng tiền, thủy tiên…đến những loại hoa mới hơn như hoa mai trắng, hoa tiên ông, mai vàng, Tulip…

Chợ hoa đường Hoàng Hoa Thám - Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như chợ hoa Hàng Lược, đến với chợ hoa Hoàng Hoa Thám bạn sẽ được trải nghiệm không gian chợ quê Hà Nội độc đáo nhất. Ngoài ra, chợ hoa Hoàng Hoa Thám còn bán rất nhiều loại thú cảnh như mèo, chó, chim.

Chợ hoa Tết sông Tiền - Vĩnh Long

Chợ hoa sông Tiền, Vĩnh Long thường bắt đầu từ ngày 23 Tết. Đây là một trong những chợ hoa tết tại Miền Tây có quy mô lớn bậc nhất. Chợ hoa sông Tiền là điểm đến được nhiều du khách cả trong và ngoài nước đánh giá là đặc biệt nhất trong những chợ hoa xuân ở miền Tây Nam Bộ.

Chợ hoa sông Tiền - Ảnh minh họa: Internet

Cứ vào những ngày cận Tết, nơi đây như trở thành bến xuân với thảm màu sắc hoa nổi bật, khung cảnh trên bến dưới thuyền nhộn nhịp kẻ mua người bán hoa Tết. Xuồng, ghe tấp nập trên sông rời bến, cập bến, đưa hoa từ Chợ Lách (Bến Tre), làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), cù lao Bình Hòa Phước, An Bình, Đồng Phú…về phục vụ người dân mua hoa Tết.

Chợ hoa Tết bến Ninh Kiều - Cần Thơ

Chợ hoa Xuân Ninh Kiều được đánh giá là chợ hoa lớn nhất tại thành phố Cần Thơ mỗi khi Tết đến. Có thể thấy, bến Ninh Kiều là nơi tham quan của khá nhiều khách du lịch cũng như người dân trong nước khi đến với Cần Thơ. Chính vì vậy, việc có một chợ hoa phục vụ nhu cầu mua bán cũng như tham quan của người dân vào những ngày cuối năm rất được chú ý.

Chợ hoa Xuân Ninh Kiều được đánh giá là chợ hoa lớn nhất tại thành phố Cần Thơ mỗi khi Tết đến - Ảnh minh họa: Internet

Chợ hoa Ninh Kiều được biết đến là một điểm đến nổi tiếng của vùng đất Cần Thơ vào mỗi dịp Tết. Địa chỉ của chợ hoa nằm ở đường Hai Bà Trưng, đoạn từ bến Ninh Kiều đến chợ Cần Thơ. Chợ bắt đầu mua bán từ ngày 23 tháp Chạp, hoa sẽ được chở từ khắp các vùng lân cận đến đây bày bán.

Trên đây là tổng hợp 6 chợ hoa tết đẹp nhất trong nước mà bạn không nên bỏ qua trong dịp Tết năm 2021 sắp đến. Hy vọng bạn có thể chọn được cho mình địa điểm du Xuân thật vui và ấm áp bên gia đình, bạn bè.