TOP 3 món ngon mùa lễ hội tượng trưng cho sự tròn đầy hạnh phúc ấm no

Lễ tết 26/12/2021 16:42

Không khí se lạnh đang dần bao quanh chúng ta, cũng chính là tín hiệu một năm cũ sắp qua đi, một năm mới lại đến. Giáng Sinh cũng là một dịp để mọi người trong gia đình quây quần, đoàn viên và thưởng thức những món ăn ấm cúng. Sau đây là một số món ăn đặc trưng của trong ngày Lễ Giáng Sinh mà bạn không nên bỏ qua.

Món gà tây quay

Gà tây quay là món ăn không thể thiếu trong bữa ăn ngày lễ với hương vị thơm ngon, đậm đà và cực kỳ hấp dẫn. Bạn có thể làm các loại gà tây nướng khác nhau đủ vị như gà tây nướng nhồi thập cẩm nguyên con, gà tây nướng ngũ vị nguyên con hoặc gà tây nướng nhồi bơ nguyên con.

Với mỗi cách chế biến sẽ đem lại cho bạn một cảm giác rất cảm nhận rất khác nhau trong quá trình thưởng thức nhưng tất cả đều mang một vị ngon khó cưỡng. Nếu như gà nướng nhồi thập cẩm sẽ có mùi thơm nức mũi từ các loại gia vị thảo mộc thì gà tây nướng ngũ vị với từng thớ thịt mọng nước, da gà giòn thấm đẫm gia vị sẽ khiến bạn khó chối từ.

gà tây quay

 Gà tây quay. Ảnh minh họa: Internet

gà tây nường mật ong

Gà tây nướng mật ong. Ảnh minh họa: Internet 

 

Bánh nhân thịt

Chiếc bánh nhân thịt như một “cái túi” đựng bên trong nào thịt băm, nào trái cây và chút đường, chút gia vị đặc biệt… Là một loại bánh mặn truyền thống được phục vụ vào đêm Giáng sinh. Thịt bò và thịt lợn xay được nấu với hành tây, khoai tây, cần tây, nước dùng bò kho và rất nhiều gia vị thơm tạo cho món ăn này đa tầng hương vị. Món chính này ăn kèm với khoai tây nghiền và tương cà.

banh nhan thit

Ăn bánh nhân thịt ngày Noel mang ý nghĩa tròn đầy, hạnh phúc ấm no. (Nguồn: Luhanhvietnam)

Bánh Pudding 

Loại bánh này được làm chủ yếu bằng các nguyên liệu cơ bản như: Bột, trứng, sữa và đường nên có có vị béo ngậy, thơm ngon và vô cùng bổ dưỡng.

Một chiếc bánh pudding hoàn thiện có vẻ ngoài giống như rau câu. Bánh có màu sắc trong, mềm mịn và độ dẻo tốt. Không chỉ là món bánh ăn trực tiếp, pudding còn có thể cắt ra để làm topping cho các món trà sữa, hồng trà hay làm thạch ăn kèm với trái cây tươi mát lạnh.

Người ta còn cho thêm vào bánh vài hạt đậu, hay đồng xu vì họ còn quan niệm rằng, ai ăn phải phần bánh này trong đêm Giáng sinh sẽ gặp may mắn và ấm no cả năm.

bánh pudding trà xanh

 Bánh Pudding trà xanh. Ảnh minh họa: Internet

bánh pudding trà sữa

 Bánh Pudding trà sữa. Ảnh minh họa: Internet

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