Noel 2021, TOP 3 ý tưởng trang trí cây thông đơn giản siêu tiết kiệm nhưng vô cùng đẹp mắt

Cây thông Noel là một biểu tượng của giáng sinh mà khi thiếu đi thì mùa Noel sẽ không được trọn vẹn. Sau đây mời các bạn tham khảo 3 ý tưởng biến hóa vô cùng dễ làm và tiết kiệm.

Trang trí cây thông bằng cách xếp gỗ Bạn có thể tận dụng những khúc gỗ có sẵn ở nhà miễn sau có thể tạo được hình mà bạn mong muốn. Cắt những thanh gỗ theo nhiều kích thước lớn hoặc nhỏ khác nhau, nên chú ý kích thước đừng quá lớn và cũng đừng quá nhỏ. Nếu không có bạn có thể đặt mua những miếng gỗ xếp có tạo hình sẵn cây thông Noel để trang trí. Những đồ vật này cũng được bày bán rất nhiều tại các trung tâm thương mại, các nhà sách hoặc những nơi bán vật dụng trang trí,…

Với những miếng gỗ xếp được bày bán sẵn thì bạn sẽ tiến hành thuận tiện hơn. Bởi vì chúng đã được thiết kế theo hình cây thông Noel, bạn chỉ cần mua về và sắp xếp theo hướng dẫn. Bạn có thể dùng một lớp sơn bóng hoặc sơn trắng, cũng có thể chọn bất kỳ màu sơn nào tùy thích để phun một lớp lên những miếng gỗ đã cắt. Chờ cho lớp sơn khô và bắt đầu xếp chúng chồng lên nhau theo hình dạng tháp. Bạn có thể dùng keo dán chúng lại hoặc dùng những sợi dây thừng trang trí để buộc chúng lại với nhau. Đính các phụ kiện đã chuẩn bị sẵn lên cây thông mà bạn vừa tạo ra. Để đặc biệt hơn thì bạn nên dán một ngôi sao trên đầu cây thông sẽ giúp cách trang trí của bạn trở nên đẹp hơn và ấn tượng hơn.

Cây thông Noel được trang trí bằng gỗ vô cùng đẹp mắt. Ảnh: Kim Chi Tran Gợi ý cho những bạn yêu thích phong cách tối giản. Ảnh minh họa: Internet Các thanh gỗ xếp chồng chéo lên nhau, tạo thành một thể thống nhất. Ảnh minh họa: Internet Trang trí cây thông noel phong cách tự nhiên Tạo vẻ tuyết phủ tự nhiên là cách giản dị và dễ thực hiện nhất. Bạn ạn có thể dùng bông, sợi giấy trắng, hạt xốp nhỏ hay các phụ liệu tạo hiệu ứng tuyết trắng để trang trí mặt trên của các tán lá thông. Cầu kỳ hơn bạn có thể trang trí thêm những chú tuần lộc, ngôi sao, những hộp quà xung quanh. Trang trí cây thông Noel bằng phong cách tự nhiên. Ảnh minh họa: Internet

Trang trí đơn giản bằng sợi dây nơ, hộp quà và dây đèn LED . Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần quấn quanh cây thông sợi dây nơ rồi buộc vào tán lá của cây thông, treo đèn LED và thêm phụ kiện tùy thích lên đỉnh cây là đã có được một cây thông Noel tuyệt đẹp. Xâu các quả châu vào dây rồi buộc vào tán lá của cây thông, treo đèn LED và thêm ngôi sao lên đỉnh cây là đã có được một cây thông Noel tuyệt đẹp. Ảnh minh họa: Internet Trang trí cây thông Noel bằng origami Với cách trang trí này, bạn sẽ dùng giấy để gấp thành những phụ kiện trang trí khác nhau, sau đó gắn lên từng phần của cây thông. Phong cách trang trí này cho phép bạn thỏa sức sáng tạo với hàng hoạt ý tưởng độc đáo nhưng không tốn quá nhiều chi phí. Với những nguyên liệu dễ tìm và không quá đắt bạn có thể tự tay gấp hạc giấy, quạt giấy, ngôi sao hay đèn lồng nhỏ, hoặc các tạo hình mà bạn yêu thích. Tùy theo sở thích cá nhân, bạn lựa chọn những hình origami độc đáo để trang trí cho cây thông Noel của riêng mình. Cây thông Noel được trang trí bằng hạc giấy, quạt giấy vô cùng đơn giản. Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Làm cây thông Noel bằng cành cây khô Chúng ta có thể tận dụng những cành cây, thanh gỗ khô là nguyên liệu để trang trí cây thông Noel mà không phải mất quá nhiều thời gian của bạn. Dụng cụ bạn cần chỉ là một cành cây khô to hoặc vừa, dây đèn led màu, phụ kiện trang trí, sơn màu trắng, bìa carton,… Dùng sơn màu trắng hoặc màu sắc mà bạn yêu thích, sơn toàn bộ cành cây khô. Để ngoài nắng cho sơn thật khô. Cắt bìa carton thành các vòng tròn bằng nhau, khoét một lỗ ở giữa các hình tròn, kích thước bằng thân của cành cây. Dán các vòng tròn lại với nhau tạo thành đế cây thông. Hoặc bạn cũng có thể dùng chậu trồng cây và sỏi để cố định cây thay cho bìa carton. Dùng đèn LED và các phụ kiện để trang trí lên cành cây khô. Trang trí cây thông bằng cành cây khô. Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet

Đúng Noel này, 4 cung hoàng đạo bất ngờ gặp may mắn, Giáng sinh Thần Tài chiếu cố nồng hậu Trong dịp Giáng Sinh này, những chòm sao này được thần may mắn soi chiếu. Cuộc sống của 4 cung hoàng đạo này sẽ bước lên một tầm cao mới trong Giáng sinh với những vận may bất ngờ.

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