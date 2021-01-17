Cách làm hoa đào bằng giấy chưng Tết cực đẹp

Với cách làm hoa đào bằng giấy cực đơn giản, bạn có thể biến không gian phòng khách trở nên ngập sắc xuân bằng chính sự khéo léo của mình. Những cành đào tươi thắm tỏa sắc rực rỡ luôn xuất hiện trong mỗi ngôi nhà của người dân miền Bắc, vẻ đẹp của loài hoa này mang đến ý nghĩa của sự ấm áp, đoàn viên cho mỗi ngôi nhà, gieo vào lòng niềm vui, niềm tin yêu và hy vọng vào một năm mới an khang thịnh vượng.

- Kéo

- Keo

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn hãy cắt một dải giấy màu hồng dài, sau đó hãy gấp đôi theo chiều dài, tiếp đến gấp đôi 1 lần nữa.

Khâu cuối cùng trong bước 1 là gấp đôi chiều dài mảnh giấy lại và cắt ra làm 2.

Gấp đôi chiều dài mảnh giấy lại và cắt ra làm 2

Bước 2: Từ 1 nửa vừa cắt, bạn hãy gấp vào 1 đoạn.

Gấp vào 1 đoạn

Tiếp tục gấp vào cho đến hết theo đoạn nhỏ ấy.

Gấp vào cho đến hết theo đoạn giấy nhỏ

Bước 3: Hãy lấy một mẫu cánh hoa đào 5 cánh đã cắt sẵn, gấp đôi lại (sao cho mỗi phần gấp đôi là 2,5 cánh) và đặt lên một cạnh, tiếp theo cắt theo mẫu giấy ấy.

Đặt mẫu cánh hoa đào 5 cánh đã cắt sẵn lên trên

Chúng ta sẽ có được những bông hoa 5 cánh như hình.

Thu được những bông hoa 5 cánh

Bước 4: Bạn hãy đổ keo sữa ra một tờ giấy, sau đó dùng 1 que gỗ để chấm keo vào, rồi đặt phần chấm keo lên chính giữa bông hoa vừa cắt và bóp nhẹ chúng lại để keo dính đều xung quanh làm bông hoa khum lại.

Dùng 1 que gỗ để chấm keo vào

Thực hiện tương tự với các bông hoa còn lại.

Bóp nhẹ chúng lại để keo dính đều xung quanh làm bông hoa khum lại

Bước 5: Cuối cùng, hãy dùng dụng cụ gắp để kẹp giữ phần cánh hoa, chấm phần dưới của hoa đào vào keo sữa và gắn lên cành hoa. Nên lưu ý là hãy giữ tay nhẹ cho đến khi keo hơi khô và bám chặt vào cây.

Dùng dụng cụ gắp để kẹp giữ phần cánh hoa

Bạn hãy làm tương tự với các bông hoa còn lại cho đến khi cành đào của mình được hoàn thiện đẹp mắt là được.

Cành đào của mình được hoàn thiện đẹp mắt

2. Cách làm hoa đào bằng vải voan

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Vải voan màu hồng nhạt hoặc đỏ hồng

- Nhụy hoa giả bằng nhựa

- Băng dính thô màu nâu, tăm bông

- 2 lõi cuộn chỉ có kích thước khác nhau

- Kéo, chỉ, kìm

- Keo sữa

- Dây đồng

- Cành giả

Bạn có thể làm thân cây bằng kẽm bó lại và quấn vải voan nâu hay giấy nhăn màu nâu bên ngoài đều được. Nếu dùng giấy nhăn thì nên phết lên trên 1 lớp keo sữa pha nước để đạt được hiệu ứng nhăn của thân cây như thật.

Cách thực hiện:

Bước 1: Cắt các đoạn dây đồng nhỏ rồi dùng lực uốn nhẹ dây đồng thành một hình tròn nhỏ quanh lõi tròn rồi xoắn lại đầu dây thừa để làm khung cho cánh hoa đào. Tiếp đến, phủ vải voan lên trên từng khung cánh hoa, sau đó dùng dây chỉ để cố định vải lại. Với mỗi bông hoa đào bạn cần 5 cánh hoa.

Cành đào chưng Tết đẹp mắt và ý nghĩa

Bước 2: Hãy cắt một đoạn dây đồng khác để làm thành từng bông hoa một. Tiếp theo, hãy xiên xiên dây đồng vào phần nhụy hoa.

Bước 3: Cho thêm lần lượt 5 cánh hoa đặt xen kẽ nhau để tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh. Sau khi đặt vào thêm từng cánh, bạn hãy dùng chỉ cố định cánh hoa vào nhau. Dùng băng dính màu nâu để quấn xung quanh làm phần cuống hoa, từ từ kéo băng dính dài xuống một chút để giúp che đi những phần dây đồng thừa.

Bước 4: Sau khi đã thêm đủ 5 cánh hoa, bạn hãy khéo léo uốn cong từng cánh ra ngoài nhằm tạo hình rõ ràng cho bông hoa.

Bước 5: Để làm nụ hoa đào, bạn có thể dùng một chiếc tăm bông. Hãy lấy vải voan quấn xung quanh một đầu bông, tiếp theo dùng vải voan trùm vào đầu bông vừa quấn và dùng chỉ để cố định lại cho chắc. Sau đó, bạn dùng băng dính nâu để làm phần cuống của nụ hoa và quấn băng dính dần xuống dưới để che đi những phần dây đồng phía dưới.

Bước 6: Hãy lần lượt gắn từng bông hoa và nụ hoa vào cành hoa đào giả. Dùng băng dính màu nâu để cố định từng bông hoa. Tiếp theo, quấn thêm băng dính nâu xuống cả phần cành hoa để chúng trông tự nhiên nhất.

Bước 7: Cuối cùng, hãy tiếp tục gắn hoa và nụ vào để tạo thành một cành hoa đào hoàn chỉnh.

Bên cạnh cách làm hoa đào bằng giấy hay vải voan, bạn có thể thể thêm cách làm hoa đào bằng ống hút hay bằng nến đều rất đẹp mắt và dễ thực hiện.

Hoa đào bằng vải voan trang trí

3. Cách làm hoa mai bằng giấy nhún

Nếu miền Bắc dùng hoa đào chưng tết thì người dân miền Nam lại sử dụng hoa mai. Màu vàng của hoa mai mang ý nghĩa của niềm tin, hy vọng, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý.

Khi mai vàng khoe sắc cũng là lúc một mùa xuân mới sang. Hoa mai tỏa sắc rực rỡ trong không khí xuân tràn ngập, phô sắc thắm khi đất trời giao mùa. Vì vậy, bên cạnh cách làm hoa chuyên mục sẽ giúp bạn đem sắc mai vàng về với gia đình qua cách làm hoa mai bằng giấy nhún tuyệt đẹp để trang trí Tết.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Giấy nhún màu vàng khi muốn làm mai vàng miền Nam (bạn có thể dùng giấy nhún màu trắng nếu muốn làm mai miền Bắc)

- Giấy nhún có màu cam để làm nhụy hoa mai vàng (giấy nhún màu vàng nếu làm hoa mai trắng)

- Giấy nhún màu xanh

- Kẽm cành

- Thước kẻ, kéo

- Băng keo sáp (màu xanh và màu nâu)

- Kìm cắt

- Kẽm xi

- Keo sữa

- Bông gòn, chỉ buộc

Cách thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cắt mảnh giấy nhún màu cam có kích thước 3*3,5cm.

Sau đó, gập đôi chúng lại và cắt tua rua nhỏ để làm nhụy hoa. Chú ý nên cắt càng nhỏ càng tốt.

Cắt mảnh giấy nhún màu cam

Bước 2: Kéo mảnh giấy vừa cắt cho giãn ra và dùng tay ve nhẹ các đầu tua rua. Bạn nên ve nhẹ thôi vì chúng khá mảnh và rất dễ bị đứt.

Nên ve nhẹ thôi vì chúng khá mảnh và rất dễ bị đứt

Bước 3: Hãy cắt thêm một mảnh giấy nhún màu vàng có kích thước 1,5*4,5cm.

Bạn gập đôi mảnh giấy theo chiều dài, tiếp theo cắt cánh hoa mai hơi thuôn nhọn 1 chút ở đầu.

Cắt thêm một mảnh giấy nhún màu vàng

Khi mở ra, bạn sẽ được cánh hoa sẽ như sau:

Kéo dãn hết cỡ cánh hoa mai

Bước 4: Hãy kéo dãn hết cỡ cánh hoa mai của bạn ra 2 bên để tạo độ cong cho cánh hoa. Sau đó, hãy đặt 1 ngón tay vào lòng cánh hoa và ấn các đầu hoa lên trên để các cánh hoa cong đẹp hơn.

Đặt 1 ngón tay vào lòng cánh hoa và ấn các đầu hoa lên trên

Bạn cần làm khoảng 8 cánh hoa như vậy. Những cánh trong cùng có thể cắt nhỏ hơn một chút, hoặc bằng nhau.

Làm khoảng 8 cánh hoa

Bước 5: Tiếp theo, phết keo sữa vào 1 đầu của đoạn kẽm xi dài 6 cm, sau đó hãy cuộn nhụy hoa vào.

Bước 6: Dùng keo gắn các cánh hoa lên, lớp hoa trong cùng sẽ gồm có 3 cánh được gắn cao hơn nhụy một chút.

Bạn gắn 5 cánh hoa còn lại vào lớp bên ngoài (có thể dùng keo gắn hoặc chỉ buộc đều được).

Bước 7: Để làm đài hoa, hãy cắt đoạn giấy nhún xanh có kích thước 3,5*0,5 cm, sau đó cắt tạo hình đài hoa để chúng có phần đầu hơi tròn tròn một chút.

Cắt tạo hình đài hoa để chúng có phần đầu hơi tròn tròn một chút

Bạn cần cắt 3 đài nhỏ như thế này. Dùng keo sữa gắn 3 chiếc đài hoa lên và dùng băng keo sáp màu xanh để che lại phần bên dưới đài hoa.

Bước 8: Hãy dùng tay đẩy các cánh hoa mai ra.

Dùng tay đẩy các cánh hoa mai ra

Bạn có thể làm khoảng 4-5 bông hoa mai như thế.

Bước 9: Muốn làm búp hoa, bạn cần cắt mảnh giấy màu vàng thành hình vuông có cạnh 4cm, bạn kéo dãn hết cỡ mảnh giấy đó ra. Tiếp theo, ve 1 ít bông gòn cho tròn lại và đặt vào chính giữa mảnh giấy ấy. Cuối cùng ve tròn lại, rồi cho đầu của 1 đoạn kẽm xi dài 6cm vào chính giữa chỗ bông gòn rồi dùng chỉ buộc chặt lại.

Bước 10: Tiếp đến, hãy cắt mảnh giấy màu vàng có kích thước 7,5*1,5cm, bạn đặt tay vào chính giữa, đồng thời xoắn nhẹ phần tâm đó, dùng tay tiếp tục kéo giãn phần bụng 2 bên tâm.

Sau đó, bọc nó vào nụ vừa làm và buộc chỉ cố định lại.

Bước 11: Để làm đài cho búp hoa lúc nãy, bạn hãy cắt mẩu giấy màu xanh kích thước 2*3cm, cắt chúng thành hình đài hoa, rồi dùng keo sữa phết vào.

Dán tiếp đài hoa lên búp hoa và dùng băng keo sáp cuộn lại.

Tương tự, hãy thực hiện 2-3 búp hoa như thế.

Bước 12: Tiếp đến, làm búp hoa có phần bọc ngoài màu xanh tương tự như búp hoa có phần bọc ngoài màu vàng và hơi để lộ một chút phần màu vàng ra ngoài.

Làm búp hoa có phần bọc ngoài màu xanh

Bạn làm khoảng 3 búp xanh như thế.

Bước 13: Cắt khoảng 10 lá hoa mai như hình.

Bước 14: Tiếp tục dùng băng keo sáp màu nâu để quấn che lại phần đầu kẽm cành màu xanh, sau đó đặt 3 lá lên đầu và quấn lại.

Tiếp theo, hãy quấn các bông hoa, búp hoa và lá còn lại lên.

Bước 15: Cuối cùng là dùng tay chỉnh lại số cành hoa cho đẹp. Thế là bạn đã hoàn thành cành hoa mai chưng tết bằng giấy nhún vô cùng đẹp và ấn tượng.

Hoa mai chưng tết bằng giấy nhún vô cùng đẹp và ấn tượng

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn được cách làm hoa đào bằng giấy, vải voan vô cùng đơn giản, bạn có thể làm cho mình được một cành đào thật đẹp mắt để trang trí không gian nhà ngày Tết. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tự tay mang không khí xuân về gia đình mình bằng cách thực hiện những cành đào như thế.