Cách chọn và đặt gà cúng tất niên chuẩn nhất

Trả lời cho câu hỏi cúng tất niên chọn gà gì, loại gà trống hay gà mái thì câu trở lời là gà trống. Tuy nhiên, lựa chọn gà trống gì để cúng tất niên không thể chọn qua loa mà cần lưu ý trước những đặc điểm quan trọng, đó là gà trống đó phải là con gà mới lớn, thể hiện sự tinh khiết.

Cúng tất niên nên chọn gà trống hay gà mái, cách đặt gà lên ban thờ cúng tất niên ra sao hay xem chân gà thế nào để biết được tài lộc trong năm tới không phải điều mà bà nội trợ nào cũng nắm rõ. Chọn gà thật chuẩn theo đúng phong tục sẽ giúp cho mâm cúng đủ đầy trọn vẹn ý nghĩa nhất dâng lên tổ tiên thể hiện sự thành kính và tôn nghiêm.

Sở dĩ gà trống được chọn làm vật cúng lễ tế thần linh và gia tiên là bởi vì nó được coi là giống loài tinh túy có vẻ đẹp khỏe mạnh, thông minh, hội tụ đầy đủ đức nghĩa. Người xưa cúng gà trống với hi vọng tiếng gáy của nó sẽ đánh thức ông mặt trời vào sáng sớm để mang mưa thuận gió hòa cho mùa màng bội thu.

Ngày nay, gà trống vẫn là một biểu tượng của nền văn hóa xưa, trở thành vật cúng quen thuộc vào dịp tết đến xuân về của các gia đình Việt Nam. Gà trống được chọn để bày lên ban thờ dịp tết phải là con gà trống tơ có sức khỏe, mào thẳng, màu đỏ và to lớn, thân vàng, da căng và chưa từng đạp mái. Ngoài ra, các loại gà khác tượng trưng cho sự khỏe mạnh gồm gà trống hoa mơ, gà trống tía, gà đen,... cũng rất được ưa chuộng.

Cách buộc tréo gà cúng tất niên

Cách buộc gà và luộc gà cúng tất niên cũng là yếu tố quan trọng để có một con gà bày lên mâm cúng đẹp. Khi mua về, cần sơ chế, moi sạch phần miệng.

Để cúng tất niên, có thể lựa chọn cách buộc gà dáng chầu vừa nhanh gọn lại đơn giản. Bước đầu tiên là rạch 2 đường ở 2 bên cổ gà để nhét phần cánh qua đường cổ này rồi cho cánh ra đường miệng. Phần cánh thừa ra ở đường miệng tạo thành dáng gà chầu vô cùng đẹp mắt, tuy nhiên khi làm cần thật nhẹ tay để không làm rách da gà hay làm gãy phần cánh gà.

Tư thế gà dáng chầu là tư thế dễ buộc, giúp gà khi cúng trông đẹp mắt

Bước cuối cùng tiến hành cứa nhẹ phần khớp để buộc hai chân gà quặp lại vào bụng sau tạo thế gà quỳ xuống phục xuống chầu. Khi đặt gà vào nồi luộc, nên để đầu ngửa ra sau, lật nghiêng hai bên giữ đúng tư thế không để xiên vẹo khi luộc.

Khi luộc gà cần liên tục hớt bọt, chỉ đun lửa nhỏ khoảng 8-10 phút rồi tắt bếp, bắc ra ngoài vẫn đậy vung ngâm thêm 5-10 phút nữa cho gà chín hẳn. Sau đó, vớt ngay gà thả vào nồi nước lạnh để da giòn, gà không bị nát khi ăn. Cuối cùng khi gà nguội bớt thì tháo dây buộc rồi bày ra đĩa. Có thể trang trí thêm quả ớt tỉa hoa hoặc bông hoa hồng đỏ vào mỏ gà.

Cách đặt gà cúng tất niên

Gà cúng tất niên quay đầu vào hay ra vẫn gây nhiều tranh cãi. Gà cúng tất nhiên quay hướng nào là điều khá quan trọng tượng trưng cho ý nghĩa gà có chịu chầu tổ tiên hay không.

Cách bày gà cúng tất niên chuẩn nhất là để gà quay đầu vào phía bát hương. Buộc gà theo tư thế gà chầu là phù hợp đúng với tiêu chí há miệng lớn, hai chân sau quỳ phục xuống, hai cánh hơi xòe ra. Tuy nhiên nhiều người quan niệm gà phải quay đầu ra ngoài mới đẹp mắt. Những thực tế, đó chỉ là cách bày giúp cho mâm cúng trông đẹp về hình thức còn không đem lại nhiều ý nghĩa về mặt tâm linh.

Đặt gà cúng nên để đầu gà quay vào trong phía bát hương

Xem chân gà cúng tất niên

Có rất nhiều cách để xem chân gà liệu có đem lại điều tốt lành cho gia chủ hay không. Một vài cách xem chân gà tốt phổ biến nhất là xem các phần ngón chân của gà. Nếu như thấy đầu ngón thẳng cẳng chân có màu sắc tươi tắn tức là năm mới bình an, khỏe mạnh.

Nếu như cả ba ngón chân cùng thẳng và không dính vào nhau tức là mọi sự như ý vợ chồng hòa hợp. Còn nếu ba đầu ngón chân cùng nghiêng về một hướng tức là gia đình hòa thuận, vui vẻ.

Chọn gà cúng thế nào và bày biện gà ra sao cũng mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt mỗi dịp năm mới đến gần kề. Bởi vậy, bà nội trợ cũng nên lưu ý những điều cơ bản nhất giúp cho lễ cúng cuối và đầu năm diễn ra thuận lợi, trọn vẹn nhất.