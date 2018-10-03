Vòng 1 phẳng như bức tường tăng kích thước lên 90cm nhờ uống 3 loại nước này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/10/2018 11:22

Đu đủ, bột sắn dây, đậu nành đều giàu dưỡng chất có tác dụng tăng kích thước ngực nhanh chóng. Do đó, nếu mong muốn vòng 1 trở nên quyến rũ hơn, hãy uống nước từ 3 loại nguyên liệu này mỗi ngày.

Vòng ngực lép kẹp khiến nhiều phụ nữ tự ti, không dám diện những thiết kế trang phục gợi cảm. Vì khuyết điểm này, một số người chọn đến các phương pháp thẩm mỹ, viên uống kích thích tăng ngực tuy hiệu quả nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. 

Bạn có biết rằng, ngoài những liệu pháp thiếu an toàn lại tốn kém này, vẫn tồn tại các nguồn thực phẩm, đồ uống tự nhiên hỗ trợ tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng và lành mạnh. 

3 loại nước uống tăng kích thước vòng 1 lên thẳng 90cm
Bạn hoàn toàn có thể tăng kích thước vòng 1 tại nhà bằng các phương pháp tự nhiên - Ảnh: Internet

Nếu mong muốn sở hữu vòng ngực căng tròn, quyến rũ, bạn đừng nên bỏ qua 3 loại thức uống dưới đây. 

Sinh tố đu đủ 

Đu đủ giàu enzyme, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ cơ thể hấp thụ protein. Loại chất này cải thiện kết cấu mô mỡ tại ngực giúp tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng. 

Hàm lượng vitamin A trong loại quả này có tác dụng kích thích hoóc môn nữ estrogen, từ đó cải thiện kích thước vòng 1 nhanh chóng hơn rất nhiều. 

Theo nghiên cứu, đu đủ xanh chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng tốt đối với vòng ngực hơn. 

Nguyên liệu cần có: 

- 100gr đu đủ xanh

- 1 hũ sữa chua (không đường) 

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài viên đá 

Cách thực hiện: 

Rửa sạch đu đủ, có thể ngâm với nước muối pha loãng khoảng 30 - 40 giây để loại sạch nhựa trắng. Cho tất cả các nguyên liệu vào máy, xay nhuyễn rồi đổ ra ly, thưởng thức ngay. 

Bạn có thể uống loại sinh tố này bất cứ thời điểm nào trong ngày, trừ trước khi đi ngủ.

Vòng 1 phẳng như bức tường tăng kích thước lên 90cm nhờ uống 3 loại nước này mỗi ngày - Ảnh 2
Sinh tố đu đủ xanh giúp tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nước bột sắn dây

Nguồn dưỡng chất trong bột sắn dây không chỉ nuôi dưỡng làn da mà còn kích thích phát triển mô mỡ ở ngực. Protein và lexithin chứa nhiều trong loại bột này góp phần tăng sản sinh estrogen - nội tiết tố nữ có mối liên hệ mật thiết với vòng 1 của phụ nữ. 

Nguyên liệu cần có: 

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng canh mật ong

- Nước nóng

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây vào ly, từ từ đổ nước nóng vào, đồng thời khuấy đều tay để bột hòa tan hoàn toàn. Tiếp đó, thêm mật ong, trộn đều là có thể thưởng thức ngay. 

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống nước bột sắn dây sau khi kỳ kinh nguyệt kết thúc. 

Vòng 1 phẳng như bức tường tăng kích thước lên 90cm nhờ uống 3 loại nước này mỗi ngày - Ảnh 3
Tương tự như sinh tố đu đủ xanh, nước bột sắn dây góp phần tăng kích thước vòng 1 hiệu quả - Ảnh: Internet

Sữa đậu nành 

Ngoài chứa nguồn dưỡng chất dồi dào và phong phú, sữa đậu nành còn giàu collagen - chuỗi liên kết protein có khả năng tăng kích thước vòng 1 vượt trội, đồng thời cải thiện độ đàn hồi của da và hạn chế tình trạng chảy xệ.

Bạn nên uống sữa đậu nành nóng vào buổi sáng, trước bữa ăn khoảng 10 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Vòng 1 phẳng như bức tường tăng kích thước lên 90cm nhờ uống 3 loại nước này mỗi ngày - Ảnh 4
Sữa đậu nành vừa tăng kích thước vòng 1 vừa ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Lưu ý, để đạt hiệu quả tối ưu, đồng thời đảm bảo an toàn, bạn nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ, chuyên gia trước khi áp dụng.

Bên cạnh việc bổ sung 3 loại thức uống trên mỗi ngày, bạn nên kết hợp tập luyện một vài động tác bổ trợ để tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng hơn nữa. 

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