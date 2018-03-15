Uống nước dừa liên tục trong 7 ngày bằng cách này, cân nặng giảm đến 'chóng mặt'

Giàu dưỡng chất, vitamin nhưng nước dừa chứa lượng calo cực thấp. Theo nghiên cứu, uống 1 ly nước dừa, bạn chỉ cung cấp cho cơ thể khoảng 50 calo. Chính vì vậy, giảm cân bằng loại nước này mang đến hiệu quả vượt trội nhưng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nước dừa giàu dưỡng chất cực kỳ tốt cho sức khỏe , làn da và vóc dáng. Uống loại nước này mỗi ngày kèm theo chế độ dinh dưỡng khoa học trong một thời gian, bạn sẽ giảm cân cực kỳ hiệu quả. Hơn nữa, phương pháp giảm cân bằng nước dừa này cực kỳ hữu ích đối với phụ nữ bận rộn, không có thời gian tập luyện.

Lượng Vitamin C, E và axit amin dồi dào trong nước dừa hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, ngăn ngừa và điều trị mụn hiệu quả. Đồng thời, cải thiện tuần hoàn máu, tăng sản sinh tế bào mới giúp tạo dựng làn da căng mịn, hồng hào.

Bên cạnh đó, loại nước này rất giàu canxi, kali, magiê có khả năng tạo dựng làn da khỏe đẹp và sức đề kháng tốt.

Đặc biệt, nước dừa còn là nguồn cung cấp collagen dồi dào có khả năng cân bằng nội tiết tố nữ estrogen giúp làm chậm lão hóa, duy trì sự đàn hồi của tế bào, từ đó khiến da luôn mịn màng, tươi trẻ.

Cách giảm cân bằng nước dừa

Bữa sáng

Sau khi thức giấc, bạn uống 1 ly nước dừa tươi, tốt nhất là trước bữa ăn sáng khoảng 30 - 45 phút. Tiếp đó, ăn các món giàu chất xơ, vitamin và protein như salad, thịt cá, thịt gà, rau xanh...

Bữa trưa

Uống 1 - 2 ly nước dừa trước khi ăn 30 phút. Bạn nên ăn hoa quả, rau xanh vào bữa ăn trưa. Nếu ăn cơm, chỉ nên ăn nửa chén.

Kết hợp uống nước dừa với chế độ ăn giàu chất xơ, protein, vitamin sẽ mang đến hiệu quả giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet

Bữa tối

Bổ sung tinh bột từ các loại củ, trừ khoai tây. Trước khi đi ngủ 45 - 60 phút, ăn thêm 1 hũ sữa chua không đường và uống 1 ly nước dừa tươi.

Giảm cân bằng nước dừa sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên như chanh, mật ong - Ảnh: Internet

Lưu ý khi giảm cân bằng nước dừa

Không nên uống nước dừa trước và trong khi tập luyện hay vận động mạnh, điều này có thể gây ra chấn thương.

Một ngày, bạn chỉ nên uống 1 - 2 quả nước dừa, không nên lạm dùng vì bổ sung quá nhiều loại nước này có thể gây ra đầy hơi, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa.

Đặc biệt, người vừa đi ngoài nắng về, đang mệt mỏi, cảm lạnh, cảm nóng, sốt không nên uống nước dừa. Trong thời điểm này, cơ thể rất yếu, uống nước dừa có thể gây ớn lạnh.

Kiên trì áp dụng theo thực đơn và cách giảm cân bằng nước dừa trên, chỉ trong thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.