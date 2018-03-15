Uống loại nước ép trái cây này vào ngày hè, vừa chống nắng vừa làm đẹp da

Chăm sóc da 15/03/2018 15:23

Nước ép trái cây tươi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có khả năng làm đẹp và chống nắng cho da cực kỳ vượt trội.

Nước ép từ trái cây tươi có khả năng thanh lọc, giải độc và thanh nhiệt cơ thể trong những ngày hè oi bức, nắng nóng vượt trội. Ngoài nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nước uống từ trái cây còn mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp da, chống nắng và ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.

Dưới đây là 3 loại nước ép trái cây bạn có thể uống mỗi ngày để nuôi dưỡng, làm đẹp làn da từ sâu bên trong.

Nước ép bưởi

Bưởi là loại quả giàu Vitamin C cùng hàng loạt khoáng chất thiết yếu có khả năng nuôi dưỡng da từ sâu bên trong cực kỳ hiệu quả. Uống nước ép bưởi thường xuyên sẽ cải thiện sắc tố giúp da trắng mịn, hồng hào tự nhiên.

Đặc biệt, nguồn dưỡng chất trong loại quả này còn hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn hiệu nghiệm.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chuẩn bị bưởi và mật ong nguyên chất. Bóc vỏ và lấy phần ruột bưởi cho vào máy ép lấy nước rồi đổ ra ly, thêm mật ong và đá viên vào, khuấy đều là có thể thưởng thức. 

Bên cạnh đó, nếu muốn giảm cân, bạn nên xay nhuyễn bưởi để uống nhằm giữ được lượng chất xơ dồi dào. 

Uống loại nước ép trái cây này vào ngày hè, vừa chống nắng vừa làm đẹp da - Ảnh 1
Uống nước ép bưởi không chỉ giúp giảm cân nhanh mà còn làm đẹp và chống nắng cho da hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước ép dưa hấu

Nguồn dưỡng chất trong dưa hấu mang đến nhiều tác dụng làm đẹp như điều trị mụn, dưỡng trắng, xóa mờ nám da nhanh chóng. Lượng vitamin trong loại quả này còn có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời hiệu quả. 

Bạn có thể kết hợp dưa hấu với mật ong hoặc sữa chua để làm tăng hương vị, đồng thải giải nhiệt cơ thể trong mùa hè. 

Uống loại nước ép trái cây này vào ngày hè, vừa chống nắng vừa làm đẹp da - Ảnh 2
Nước ép dưa hấu giúp bảo vệ và làm đẹp da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Nước ép ổi

Theo nghiên cứu, lượng Vitamin C trong ổi cao hơn rất nhiều lần so với nhóm trái cây có múi như cam, bưởi, quýt... Chính vì vậy, uống nước ép từ loại quả này giúp làn da tăng sức đề kháng, ngăn ngừa mụn, điều trị viêm da hữu hiệu. 

Ngoài ra, ổi là nguồn cung cấp collagen dồi dào giúp làm chậm lão hóa, căng mịn làn da và xóa mờ các vết thâm sạm cực kỳ nhanh chóng. Khi dùng ổi để ép lấy nước, bạn nên loại bỏ hạt và không nên kết hợp với các loại sữa. 

Uống loại nước ép trái cây này vào ngày hè, vừa chống nắng vừa làm đẹp da - Ảnh 3
Ổi là nguồn cung cấp collagen dồi dào giúp làm đẹp và ngăn ngừa lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc bổ sung nước ép từ các loại trái cây trên, bạn cần thực hiện thêm các biện pháp chống nắng từ bên ngoài nhằm làm đẹp và bảo vệ da một cách toàn diện trước cái nắng oi bức của mùa hè.

Mua rau má xay nhuyễn lấy nước vừa uống vừa thoa, bí kíp làm đẹp da từ trong ra ngoài được các bà và các mẹ truyền tai nhau rần rần

Mua rau má xay nhuyễn lấy nước vừa uống vừa thoa, bí kíp làm đẹp da từ trong ra ngoài được các bà và các mẹ truyền tai nhau rần rần

Uống nước rau má chính là cách làm đẹp da, thanh lọc cơ thể từ thời "ông bà anh", ai không biết thì quá tiếc.

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