Những ngày nhan sắc 'xuống cấp không phanh', hãy thực hiện ngay 5 mẹo làm đẹp tức thì này

Làm đẹp cùng chuyên gia 23/10/2017 16:23

Công việc quá tải, khiến bạn stress và làm cho nhan sắc 'tụt dốc không phanh'. Những lúc thế này, bạn nên bỏ túi 5 mẹo làm đẹp cấp tốc dưới đây.

1. Làm trắng da mặt nhanh chóng

Để làn da xỉn màu, thâm sạm trở nên trắng hồng nhanh chóng, bạn hãy đắp mặt nạ bột gạo và nước hoa hồng vào buổi tối.

Bạn trộn đều bột gạo và nước hoa hồng theo tỉ lệ bằng nhau, sau khi vệ sinh da mặt, bạn thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên. Sau đó, mát xa nhẹ nhàng rồi thư giãn 20 phút thì rửa lại với nước lạnh là hoàn thành.

Những ngày nhan sắc 'xuống cấp không phanh', hãy thực hiện ngay 5 mẹo làm đẹp tức thì này - Ảnh 1
Bột gạo có công dụng dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

2. Dưỡng tóc mềm mượt

Mái tóc mềm mượt sẽ khiến khuôn mặt bạn thêm sáng và thanh tú. Để sở hữu được điều này, bạn nên ủ tóc với dầu dừa và Vaseline thường xuyên. 

Những ngày nhan sắc 'xuống cấp không phanh', hãy thực hiện ngay 5 mẹo làm đẹp tức thì này - Ảnh 2
Mái tóc mềm mượt sẽ khiến vẻ ngoài thêm phần tỏa sáng - Ảnh: Internet

Bạn trộn đều 3 muỗng canh dầu dừa với 3 muỗng canh Vaseline, sau đó thoa đều lên tóc. Dùng chiếc khăn mềm thấm vào nước ấm, vắt khô rồi ủ lên tóc khoảng 15 phút thì xả lại với nước mát cho thật sạch.

3. Làm dịu nốt mụn sưng tấy trong vòng 5 phút

Bạn chỉ cần dùng viên đá lạnh chà nhẹ lên nốt mụn đang sưng đỏ và đau rát liên tục 1 phút, nghỉ 1 phút rồi thực hiện lại. Sau 5 phút áp dụng phương pháp này, các nốt mụn sẽ giảm sưng đỏ tức thì.

Những ngày nhan sắc 'xuống cấp không phanh', hãy thực hiện ngay 5 mẹo làm đẹp tức thì này - Ảnh 3
Đá lạnh khiến các nốt mụn giảm sưng tấy, đỏ ửng nhanh chóng - Ảnh: Internet

4. Làm da lưng sáng mịn 

Vùng da lưng sạm đen, nhiều mụn và thâm khiến bạn ngại diện những chiếc váy có thiết kế sẻ sâu phần lưng. Đừng lo lắng, hãy áp dụng mặt nạ dưỡng trắng da tức tốc dưới đây.

Những ngày nhan sắc 'xuống cấp không phanh', hãy thực hiện ngay 5 mẹo làm đẹp tức thì này - Ảnh 4
Da vùng lưng trắng mịn, mềm mại khiến nàng tự tin tỏa sáng - Ảnh: Internet

Bạn cần chuẩn bị vài giọt tinh dầu tràm, 2 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng canh muối biển. Đầu tiên, trộn muối biển và nước cốt chanh rồi mát xa vùng da lưng. Sau đó, vệ sinh thật sạch để loại bỏ lớp da sạm, tế bào chết một cách triệt để. Kế đó, khi da đã khô, bạn hãy xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho nóng rồi thoa tinh dầu tràm lên vùng da này. Giữ đến khi da khô mà không cần vệ sinh lại với nước.

5. Làm hồng môi tức thì

Làm hồng môi bằng hỗn hợp đường nâu và mật ong sẽ khiến bạn bất ngờ với kết quả đạt được.

Những ngày nhan sắc 'xuống cấp không phanh', hãy thực hiện ngay 5 mẹo làm đẹp tức thì này - Ảnh 5
Đôi môi căng hồng khiến gương mặt trở nên tươi trẻ và xinh xắn - Ảnh: Internet

Bạn trộn đều mật ong và đường nâu theo tỉ lệ 1:1, dùng ngón tay chà nhẹ lên môi theo chuyển động tròn, giữ hỗn hợp trên môi 10 phút thì rửa lại với nước lạnh.

Chúc bạn thành công!

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