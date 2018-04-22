Uống bột sắn dây đúng cách trước khi ngủ 2 tiếng, cân nặng giảm nhanh đến khó tin

Nhờ lượng axit tự nhiên và chất xơ dồi dào, nước uống từ loại bột này làm quá trình tiếu hóa diễn ra tốt hơn, nhờ đó cơ thể không thể hấp thụ thêm chất béo dần dần thúc đẩy hiệu quả giảm cân.

Uống bột sắn dây đúng cách như thế nào để phát huy hết tác dụng mà không gây hại cho cơ thể, cùng khám phá ở bài viết này.

Khi uống nước bột sắn dây trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ gia tăng chuyển hóa, đào thải độc tố, cặn bã ra ngoài một cách triệt để. Điều này giúp nội tiết tố nữ estrogen ổn định, ngăn ngừa tình trạng tăng cân mất kiếm soát hay nổi mụn, da sần sùi.

Uống nước bột sắn dây đúng cách mang đến hiệu quả giảm cân vượt bậc - Ảnh: Internet

Nhờ chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, bột sắn dây giúp nuôi dưỡng làn da, xóa mờ nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Do đó, sau khi giảm cân, cơ thể sẽ không gặp tình trạng rạn da, da nhăn nheo hay chảy xệ.

Uống nước bột sắn dây đúng cách cực kỳ tốt cho người thừa cân, béo phì và gan bị rối loạn - Ảnh: Internet

Uống bột sắn dây đúng cách như thế nào?

Nước bột sắn dây và chanh

Nguồn dưỡng chất phong phú trong bột sắn dây kết hợp với lượng Vitamin C và axit tự nhiên trong nước cốt chanh mang đến loại nước uống có khả năng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa cực kỳ cao.

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây vào chiếc ly thủy tinh, đổ nước sôi trực tiếp vào, đồng thời dùng muỗng khuấy thật đều tay để bột không bị vón cục. Tiếp đó, thêm nước cốt chanh và trộn lên một lần nữa là có thể thưởng thức ngay.

Nước uống bột sắn dây và chanh giúp giảm cân cực kỳ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

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Nước uống bột sắn dây và nghệ

Nghệ giàu chất curcumin có khả năng phá vỡ các liên kết chất béo, góc tự do giúp giảm cân cực kỳ nhanh chóng. Kết hợp bột sắn dây với nguyên liệu này, bạn sẽ có được loại nước uống vừa giúp giảm cân vừa nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh bột sắn dây

- 1 muỗng cà phê nước ép nghệ tươi

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây vào ly, đổ nước sôi vào và khuấy thật đều tay đến khi chúng hòa tan hết. Thêm mật ong và nước ép nghệ vào, lắc đều và thưởng thức.

Uống nước bột sắn dây và nghệ đúng cách, bạn sẽ sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng hoàn hảo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, để uống bột sắn dây đúng cách và mang lại hiệu quả cao, bạn không nên pha với nước lạnh hoặc ấm, tuyệt đối phải dùng nước sôi. Đặc biệt, chỉ nên uống 1 ly nước này mỗi ngày để tránh tình trạng bội thực dưỡng chất và gây rối loạn tiêu hóa.