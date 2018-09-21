Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/09/2018 14:39

Brightside đã thu thập một số mẹo hữu ích giúp loại bỏ tình trạng ngứa da đầu, đồng thời nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, suôn mượt.

Ngứa da đầu nếu không được điều trị cẩn trọng sẽ lây lan rộng rãi gây kích ứng cực kỳ nguy hiểm. Có một số yếu tố gây ra vấn đề này như gàu, da khô, viêm da... Tuy nhiên, bạn có thể điều trị tình trạng này trước khi đến gặp bác sĩ bằng nha đam, mật ong, dầu ô liu... 

1. Giấm táo

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 1
Các chất kháng khuẩn trong giấm táo giúp điều trị mẩn ngứa da đầu, điều trị gàu nhanh chóng - Ảnh: Internet

Sử dụng dầu gội đầu, dầu xả và các sản phẩm tóc khác hàng ngày gây dư lượng mồ hồi.

Các axit axetic tìm thấy trong giấm táo (ACV) chống lại mồ hôi dư thừa, đồng thời, nhờ tính chất kháng khuẩn, chống nấm làm cho làn da khỏe mạnh và sạch sẽ. 

Đầu tiên, pha loãng 2 - 4 muỗng canh giấm táo với với 1 chén nước ấm. Dùng hỗn hợp thoa đều lên da đầu sau khi gội, để yên trong vài phút và rửa sạch bằng nước.

2. Nha đam

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 2

Da đầu khô là một trong những yếu tố gây ngứa, rát và khó chịu. Gel nha đam hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên, đồng thời với đặc tính kháng khuẩn, loại thực vật này làm dịu làn da - Ảnh: Internet

Lấy gel tiết ra từ lá nha đam thoa lên da đầu, để trong 20 phút, sau đó gội đầu bằng nước ấm. Áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi tuần để sớm nhận được kết quả tốt nhất.

3. Dầu cây trà

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 3

Dầu cây trà có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh làm dịu cảm giác ngứa hiệu quả. Loại tinh dầu này cũng chống lại virus và nấm, hỗ trợ điều trị gàu và da đầu ngứa nhanh chóng - Ảnh: Internet

Thêm một vài giọt dầu cây trà vào dầu gội thường dùng, sau đó sử dụng thường xuyên cho đến khi tình trạng da đầu cải thiện.

4. Dầu dừa

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 4

Dầu dừa là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên chống lại mọi vấn đề về da đầu như ngứa, gàu hay viêm - Ảnh: Internet

Làm nóng dầu dừa, sau đó thoa đều lên khắp da đầu, mát xa nhẹ nhàng trong khoảng vài phút. Cuối cùng, gội sạch. Áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi tuần. Dầu dừa sẽ làm dịu da đầu bị kích ứng và nuôi dưỡng tóc suôn mượt.

5. Mật ong

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 5
Mật ong là sản phẩm tự nhiên có đặc tính kháng khuẩn mạnh. Lượng lớn vitamin B2 và B5 trong nguyên liệu này giúp làm dịu da bị viêm, mẩn ngứa hiệu quả - Ảnh: Internet

Trộn 9 phần mật ong sống với 1 phần nước ấm. Lấy hỗn hợp làm ướt tóc và da đầu, mát xa da đầu trong 2 - 3 phút. Dùng khăn ủ thêm 1 - 2 giờ đồng hồ sau đó gội sạch là hoàn thành.

6. Dầu ô liu

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 6
Tương tự như dầu dừa, dầu ô liu sẽ làm dịu da đầu ngứa, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da của bạn - Ảnh: Internet

Xoa dầu ô liu vào da đầu, dùng mũ tắm bao lại và để yên trong 4 đến 5 giờ hoặc qua đêm. Cuối cùng, gội sạch bằng dầu gội tự nhiên. 

7. Bơ và chuối

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 7
Ngoài việc chống lại da đầu ngứa, phương thuốc này còn cải thiện sự phát triển của tóc - Ảnh: Internet

Nghiền nhuyễn bơ chín và chuối chín với lượng đủ dùng trong chiếc bát nhỏ. Lấy hỗn hợp thoa đều khắp da đầu và tóc, để yên trong 30 phút rồi gội sạch bằng nước. 

8. Mát xa

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 8

Thường xuyên mát xa da đầu theo chuyển động tròn nhẹ nhàng sẽ làm tăng lưu lượng máu, loại bỏ các tế bào khô và kích thích phát triển tóc. Hơn nữa, nên chải tóc trước khi gội đầu để loại bỏ các tế bào hư tổn giúp da đầu sạch sẽ hơn - Ảnh: Internet

9. Làm sạch dụng cụ tóc

Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả - Ảnh 9

Tránh dùng chung bàn chải, lược với những người khác. Ngoài ra, thường xuyên vệ sinh những đồ vật này để đảm bảo vi khuẩn không tấn công tóc và da - Ảnh: Internet

Những biện pháp khắc phục này đã được chứng minh vì hữu ích đối với nhiều người. Tuy nhiên, nếu ngứa da đầu kèm theo các cơn đau rát, vết lở loét hoặc sưng tấy, hãy đến tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Dưỡng rất cẩn thận mà tóc cứ mãi chẻ ngọn lại còn rụng cả búi, chắc chắn là do 5 thói quen này của bạn

Dưỡng rất cẩn thận mà tóc cứ mãi chẻ ngọn lại còn rụng cả búi, chắc chắn là do 5 thói quen này của bạn

Những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến mái tóc bạn dễ lâm vào tình trạng khô xơ và chẻ ngọn.

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