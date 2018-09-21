Ủ hay gội bằng các nguyên liệu này, trị dứt điểm gàu và ngứa da đầu giúp tóc suôn mượt, óng ả

Brightside đã thu thập một số mẹo hữu ích giúp loại bỏ tình trạng ngứa da đầu, đồng thời nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, suôn mượt.
Ngứa da đầu nếu không được điều trị cẩn trọng sẽ lây lan rộng rãi gây kích ứng cực kỳ nguy hiểm. Có một số yếu tố gây ra vấn đề này như gàu, da khô, viêm da... Tuy nhiên, bạn có thể điều trị tình trạng này trước khi đến gặp bác sĩ bằng nha đam, mật ong, dầu ô liu...
1. Giấm táo
Sử dụng dầu gội đầu, dầu xả và các sản phẩm tóc khác hàng ngày gây dư lượng mồ hồi.
Các axit axetic tìm thấy trong giấm táo (ACV) chống lại mồ hôi dư thừa, đồng thời, nhờ tính chất kháng khuẩn, chống nấm làm cho làn da khỏe mạnh và sạch sẽ.
Đầu tiên, pha loãng 2 - 4 muỗng canh giấm táo với với 1 chén nước ấm. Dùng hỗn hợp thoa đều lên da đầu sau khi gội, để yên trong vài phút và rửa sạch bằng nước.
2. Nha đam
Lấy gel tiết ra từ lá nha đam thoa lên da đầu, để trong 20 phút, sau đó gội đầu bằng nước ấm. Áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi tuần để sớm nhận được kết quả tốt nhất.
3. Dầu cây trà
Thêm một vài giọt dầu cây trà vào dầu gội thường dùng, sau đó sử dụng thường xuyên cho đến khi tình trạng da đầu cải thiện.
4. Dầu dừa
Làm nóng dầu dừa, sau đó thoa đều lên khắp da đầu, mát xa nhẹ nhàng trong khoảng vài phút. Cuối cùng, gội sạch. Áp dụng phương pháp này 2 lần mỗi tuần. Dầu dừa sẽ làm dịu da đầu bị kích ứng và nuôi dưỡng tóc suôn mượt.
5. Mật ong
Trộn 9 phần mật ong sống với 1 phần nước ấm. Lấy hỗn hợp làm ướt tóc và da đầu, mát xa da đầu trong 2 - 3 phút. Dùng khăn ủ thêm 1 - 2 giờ đồng hồ sau đó gội sạch là hoàn thành.
6. Dầu ô liu
Xoa dầu ô liu vào da đầu, dùng mũ tắm bao lại và để yên trong 4 đến 5 giờ hoặc qua đêm. Cuối cùng, gội sạch bằng dầu gội tự nhiên.
7. Bơ và chuối
Nghiền nhuyễn bơ chín và chuối chín với lượng đủ dùng trong chiếc bát nhỏ. Lấy hỗn hợp thoa đều khắp da đầu và tóc, để yên trong 30 phút rồi gội sạch bằng nước.
8. Mát xa
9. Làm sạch dụng cụ tóc
Những biện pháp khắc phục này đã được chứng minh vì hữu ích đối với nhiều người. Tuy nhiên, nếu ngứa da đầu kèm theo các cơn đau rát, vết lở loét hoặc sưng tấy, hãy đến tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn.