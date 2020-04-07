Tránh dịch dài ngày, cân nặng tăng không phanh, hội chị em hãy làm ngay loại nước này để uống giúp loại bỏ mỡ thừa

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/04/2020 05:30

Chăm chỉ sử dụng thức uống giảm cân mỗi ngày kết hợp với chế độ dinh dưỡng lành mạnh, thải độc cơ thể, bạn sẽ không còn lo vòng eo ngấn mỡ hậu tránh dịch.

Trong những ngày nghỉ ngơi tránh dịch, hầu hết chị em đều mắc phải sai lầm nghiêm trọng chính là sinh hoạt không điều độ. Thói quen ngủ nướng, ăn nhiều thực phẩm chứa tinh bột, chất béo, lười vận động… dẫn đến việc cân nặng tăng chóng mặt.

Để loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và giữ dáng hiệu quả, bạn hãy bổ sung vào thực đơn ăn uống thức uống giảm cân cực dễ làm dưới đây. Đảm bảo chỉ sau một thời gian kiên trì áp dụng, bạn sẽ sở hữu thân hình thon gọn cùng vòng eo “con kiến”.

Uống nước nhiều hơn, đặc biệt là nước chanh

Cơ thể khi được bổ sung đủ lượng nước sẽ góp phần hỗ trợ quá trình trao đổi chất, kích thích loại bỏ mỡ thừa hiệu quả. Tốt nhất, bạn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày.

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Nước chanh giúp loại bỏ mỡ thừa cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bạn nên bổ sung thêm nước chanh (không đường) sau mỗi bữa ăn, vừa giúp tăng cường sức đề kháng vừa giúp giảm mỡ thừa trong cơ thể nhanh chóng. Bạn có thể cho thêm mật ong vào nước chanh để tăng hiệu quả giảm cân. Để thức uống này phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng vào sáng sớm sau khi thức giấc.

Loại bỏ mỡ thừa bằng trà xanh

Trà xanh từ lâu đã được biết đến với công dụng ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Thường xuyên uống trà xanh giúp bạn thon gọn hơn, giảm lượng calo trong cơ thể, đồng thời rất có lợi cho làn da.

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Trà xanh rất tốt cho vóc dáng và làn da - Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây tươi hoặc uống nước ép hoa quả

Hàm lượng lớn chất xơ và vitamin có trong các loại hoa quả mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta. Thực đơn dinh dưỡng nhiều rau xanh và trái cây sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại năng lượng nhưng không bị dư thừa calo gây tăng cân.

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Đừng quên bổ sung hoa quả vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như không ăn trái cây trực tiếp bạn có thể biến chúng thành những ly nước ép hoa quả để sử dụng hàng ngày. Việc uống nước ép hoa quả sẽ giúp tạo cảm giác no giả, từ đó giúp bạn giữ dáng dễ dàng hơn.

Chúc bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau kỳ nghỉ tránh dịch nhé!

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