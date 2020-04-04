Nếu không muốn vóc dáng ngày một nở nang, vòng eo đầy ngấn mỡ sau kỳ nghỉ, chị em phải tuyệt đối tránh 3 sai lầm này

Những ngày nghỉ hay làm việc tại nhà do dịch bệnh khiến bạn cảm thấy nhạt nhẽo và buồn chán. Chính trạng thái tâm lý này đã vô tình khiến mọi người lâm vào 3 thói quen sinh hoạt sai lầm sau đây dẫn tới việc tăng cân mất kiểm soát.

Dù chứa hàm lượng calo thấp nhưng việc bổ sung thường xuyên, nhiều lần trong ngày các thực phẩm lành mạnh, đặc biệt là trái cây có vị ngọt có thể gây tăng cân.

Vốn nhận thức được việc thực phẩm không lành mạnh sẽ khiến cơ thể tích trữ mỡ thừa gây tăng cân. Do đó, bạn thường xuyên bổ sung nhiều thực phẩm lành mạnh như trái cây, các loại hạt, rau củ... Thế nhưng, một điều mà đa số mọi người đều lãng quên, đó là lượng calo.

Thực phẩm dù lạnh mạnh đến mấy cũng không nên bổ sung quá đà, điều này vẫn có thể gây tăng cân - Ảnh: Internet

Uống không đủ nước

Ở nhà, mọi người thường có xu hướng ít vận động, do đó, cảm giác khát sẽ đến ít đi. Điều này dẫn đến việc bạn không bổ sung đầy đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Thiếu nước có thể trì hoãn quá trình trao đổi chất khiến chất béo không được đốt cháy, độc tố không được chuyển hóa, đào thải tốt. Tất cả những điều này gây nên căng thẳng, tăng cân và ảnh hưởng trực tiếp đến làn da.

Hãy uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể chuyển hóa thật tốt, ngăn ngừa tăng cân - Ảnh: Internet

Ngồi quá nhiều mỗi ngày

Theo nghiên cứu từ các nhà khoa học Mỹ, chỉ cần ngồi liên tục quá 3 tiếng, cơ thể sẽ hạn chế sản sinh ezyme lipase. Đây là loại chất sinh ra để thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và năng lượng. Do đó, ngồi nhiều khiến mỡ thừa bị tiêu hao ít đi, gây tăng cân không kiểm soát.

Chính vì vậy, sau 1 - 2 giờ đồng hồ làm việc liên tục, hãy đứng dậy khởi động, đi lại quanh nhà để kích thích cơ thể đốt cháy mỡ thừa, hạn chế tăng cân.

Ngồi lâu không chỉ gây tăng cân mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Nếu bạn đang trong giai đoạn ở nhà chống dịch, hãy tránh xa những thói quen sinh hoạt trên để giữ gìn vóc dáng và bảo vệ sức khỏe.