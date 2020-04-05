4 động tác đơn giản tại nhà giúp bạn sở hữu rãnh lưng gợi cảm, mỡ thừa bắp tay cũng giảm đáng kể

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/04/2020 05:35

Mỡ thừa vùng lưng thường rất khó để loại bỏ, tuy nhiên chỉ với những bài tập giảm mỡ cực đơn giản này, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu rãnh lưng gợi cảm.

Đối với nhiều chị em, vòng eo “bánh mì” luôn là nỗi ám ảnh nhưng bạn đã quên mất rằng, mỡ thừa vùng lưng cũng khiến thân hình của bạn trở nên nặng nề.

Để sở hữu vóc dáng thon gọn, bên cạnh chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bạn cần chăm chỉ thực hiện những bài tập đơn giản tại nhà để thúc đẩy loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Dưới đây là những bài tập giảm mỡ bạn có thể thực hiện mỗi tối và sáng để rãnh lưng thêm phần quyến rũ, tha hồ diện bikini hè này.

Động tác 1

Bạn ngồi thẳng lưng, dùng hai tay kéo căng hai đầu khăn hết mức có thể. Sau đó đưa hai tay lên cao rồi đẩy sâu xuống, kết hợp căng ngực và vai. Duy trì nhịp thở đều đặn.

Thực hiện động tác này 2 lần, 10 nhịp/lần.

bai tap giam mo 1

Kiên trì tập những động tác này, bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả mà nó mang lại – Ảnh: Internet

Động tác 2

Bạn nằm trên sàn hoặc thảm với tư thế nằm úp, đầu không được chạm sàn. Dùng hai tay cầm hai đầu khăn, thực hiện kéo đẩy kết hợp. Phần thân trên nâng lên hết cỡ, khi đưa khăn về gần thì căng ngực và mở vai.

Động tác này sẽ được thực hiện 2 lần, 10 nhịp/lần.

bai tap giam mo 2

Cách thực hiện bài tập 2 - Ảnh: Internet

Động tác 3

Bạn ngồi trên thảm, đầu gối go lại, hai tay chống ra phía sau và dùng lực cách tay, nâng hạ người nhịp nhàng. Lưu ý, để bài tập đạt hiệu quả cao, bạn luôn phải giữ lưng thẳng, không bị võng.

Lặp lại động tác này 2 lần, mỗi lần 10 nhịp.

bai tap giam mo 3

Cách thực hiện bài tập 3 - Ảnh: Internet

Động tác 4

Bạn đứng trên sàn, hai chân mở rộng bằng hông, gối hơi khuỵu xuống, mông đẩy về phía sau. Hai tay cầm hai chai nước (có thể dùng tạ) thực hiện động tác kéo đẩy sao cho phần lưng thẳng, ngực căng. Lưu ý, mở vai khi đưa chai nước về phía mình.

Động tác này sẽ được thực hiện 2 lần, mỗi lần 10 nhịp.

bai tap giam mo 4

Cách thực hiện bài tập 4 - Ảnh: Internet

Trên đây là những bài tập vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thực hiện. Kiên trì áp dụng trong khoảng 1 tháng, bạn sẽ thấy tấm lưng trở nên nuột nà hơn và rãnh lưng có độ cong quyến rũ. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi diện những bộ trang phục gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn.

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