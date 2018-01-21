Tối nào cũng uống ly sữa này trước khi đi ngủ, cân không tăng mà giảm ‘ầm ầm’

Làm đẹp cùng chuyên gia 21/01/2018 09:53

Uống sữa trước khi ngủ có tăng cân không? Câu trả lời sẽ là không nếu bạn pha sữa theo các công thức dưới đây.

Nhiều người nghĩ, sữa đều có tác dụng tăng cân vì có vị ngọt, tuy nhiên điều này không đúng hoàn toàn. Nếu kết hợp cùng một số nguyên liệu tự nhiên và uống sữa trước khi đi ngủ sẽ giúp đẹp da và giữ dáng hiệu quả, chứ hoàn toàn không gây tăng cân. Vậy uống sữa như thế nào trước khi đi ngủ để không gây tăng cân?

Sữa tinh bột nghệ nóng

Tinh bột nghệ là nguyên liệu có tính nóng, hỗ trợ đốt cháy chất béo và mỡ thừa hiệu quả. Bên cạnh đó, khi bổ sung nghệ, cơ thể sẽ sinh nhiệt, tăng cường tiết mồ hôi - loại chất lỏng không cần thiết giúp cân nặng giảm nhanh và an toàn đối với sức khỏe. Vì vậy, uống sữa nghệ nóng trước khi đi ngủ không hề gây tăng cân, ngược lại giúp vóc dáng thêm thon gọn và săn chắc.

Cách pha loại sữa này rất đơn giản, bạn cho 2 muỗng canh sữa đặc vào ly thủy tinh, sau đó thêm 200ml nước nóng vào, khuấy đều tay. Tiếp đó, thêm nửa muỗng canh tinh bột nghệ vào ly rồi khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. 

Ngoài khả năng giữ dáng, giảm cân, sữa nghệ nóng còn giúp ngăn ngừa lão hóa, tạo dựng làn da tươi trẻ hữu hiệu.

Tối nào cũng uống ly sữa này trước khi đi ngủ, cân không tăng mà giảm ‘ầm ầm’ - Ảnh 1
Uống sữa nghệ trước khi đi ngủ không có tác dụng tăng cân - Ảnh: Internet

Sữa bột sắn dây 

Bột sắn dây nổi tiếng là "thần dược" trong việc cải thiện làn da phụ nữ. Ngoài ra, thức uống chế biến từ loại bột tự nhiên này còn giúp đốt cháy cháy béo, giảm mỡ thừa, tăng cơ, từ đó tạo dựng vóc dáng thon gọn, săn chắc. 

Trước khi đi ngủ mỗi tối, trộn đều 1 muỗng canh bột sắn dây với 1 ly nước sôi, đợi hỗn hợp hơi nguội thì thêm 1 muỗng cà phê sữa đặc vào, khuấy đều và thưởng thức. Sau khi uống ly sữa bột sắn dây này, hãy ngồi thư giãn khoảng 45 phút rồi mới đi ngủ.

Tối nào cũng uống ly sữa này trước khi đi ngủ, cân không tăng mà giảm ‘ầm ầm’ - Ảnh 2
Uống sữa bột sắn dây trước khi đi ngủ giúp giảm cân, đẹp da - Ảnh: Internet

Sữa mật ong 

Giống như nghệ, mật ong chứa hàm lượng lớn axit amin, chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn, chống viêm giúp làn da trắng mịn và ngăn ngừa các vấn đề như mụn, viêm xuất hiện.

Uống sữa mật ong nóng buổi tối trước khi đi ngủ là cách làm chậm lão hóa da hiệu quả. Bên cạnh đó, đây cũng là một nguyên liệu có khả năng giảm cân siêu vượt trội.

Chính vì vậy, thói quen uống sữa mật ong nóng trước khi ngủ là cách sở hữu làn da trắng mịn, vóc dáng cân đối đơn giản nhất.

Trước khi đi ngủ 45 phút, cho 1 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh mật ong vào ly thủy tinh, sau đó, đổ 150ml nước ấm vào, khuấy đều và thưởng thức.

Tối nào cũng uống ly sữa này trước khi đi ngủ, cân không tăng mà giảm ‘ầm ầm’ - Ảnh 3
Uống sữa mật ong nóng trước khi đi ngủ, không hề gây tăng cân - Ảnh: Internet

Hãy tập cho bản thân thói quen uống các loại sữa trên trước khi đi ngủ mỗi tối, chúng không gây tăng cân mà ngược lại sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng săn chắc, thon gọn.

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