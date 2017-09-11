Tỉa lông mày đẹp thôi chưa đủ mà phải hợp nhân tướng học để mang lại may mắn, tài lộc cả đời

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/09/2017 20:54

Dưới đây là 6 cách tạo dáng lông mày phù hợp với gương mặt và nhân tướng học bạn nên áp dụng ngay.

Tỉa lông mày không chỉ là việc làm đẹp đơn giản, bởi theo nhân tướng học, đây là đặc điểm có ảnh hưởng lớn đến đường đời, cuộc sống của mỗi người.

1. Mặt trái tim

Mặt trái tim có gò má rộng, cằm nhọn, chân tóc phía trên trán tạo thành chữ V.

Những bạn sở hữu khuôn mặt trái tim nên chọn dáng lông mày cong thấp, dày rậm và nhấn mạnh ở phần đầu. Dáng chân mày này sẽ giúp phát huy tối đa sự sắc sảo, đồng thời thu nhỏ phần trán. 

Tỉa lông mày đẹp thôi chưa đủ mà phải hợp nhân tướng học để mang lại may mắn, tài lộc cả đời - Ảnh 1
Chân mày cong dày, phần chân gần mí mắt giúp gương mặt trái tim thêm tinh sảo - Ảnh: Internet

2. Mặt vuông

Đây là kiểu khuôn mặt có phần trán và quai hàm dài bằng nhau, cằm vuông.

Để làm các đường nét trên gương mặt này trở nên mềm mại, thanh tú hơn, bạn nên tạo dáng lông mày hình cung. Đồng thời, độ dày của đầu, thân và đuôi chân mày tương đương nhau.

Tỉa lông mày đẹp thôi chưa đủ mà phải hợp nhân tướng học để mang lại may mắn, tài lộc cả đời - Ảnh 2
Khuôn mặt vuông phù hợp nhất với dáng chân mày vòng cung - Ảnh: Internet

3. Gương mặt chữ nhật

Đặc điểm nhận diện của gương mặt chữ nhật là có chiều dài và chiều rộng khác biệt rõ rệt.

Để tạo sự cân đối cho gương mặt này, bạn nên tạo kiểu chân mày cong nhẹ ở phần đuôi và nhấn mạnh phía đầu. Đồng thời, bạn nên tỉa bớt lông mày thừa quanh bầu mắt để giúp gương mặt sáng sủa, quang đãng hơn.

Tỉa lông mày đẹp thôi chưa đủ mà phải hợp nhân tướng học để mang lại may mắn, tài lộc cả đời - Ảnh 3
Nếu có khuôn mặt vuông, bạn nên tỉa chân mày cong nhẹ ở đuôi, nhấn mạnh đầu - Ảnh: Internet

4. Gương mặt tròn

Gương mặt tròn có phần má cao, mũm mĩm, cằm và quai hàm tròn, chiều dài và rộng đều bằng nhau. 

Tỉa lông mày đẹp thôi chưa đủ mà phải hợp nhân tướng học để mang lại may mắn, tài lộc cả đời - Ảnh 4
Mặt tròn phù hợp nhất với kiểu chân mày dạng cong, gập phần 2/3 đuôi - Ảnh: Internet

Nên tạo dáng lông mày cánh cung, gập cong ở điểm 2/3 và kéo dài để khiến khuôn mặt trở nên thon gọn hơn. 

5. Mặt trái xoan

Mặt trái xoan là kiểu gương mặt phù hợp với phần lớn các dáng chân mày. Do đó, bạn chỉ cần cắt, tỉa lông mày một cách tự nhiên là hoàn hảo.

Tỉa lông mày đẹp thôi chưa đủ mà phải hợp nhân tướng học để mang lại may mắn, tài lộc cả đời - Ảnh 5
Mặt trái xoan phù hợp với đa số các dáng chân mày - Ảnh: Internet

6. Gương mặt dài

Chân mày ngang là lựa chọn phù hợp nhất với những bạn sở hữu khuôn mặt dài. Vì kiểu chân mày này giúp chiều dài khuôn mặt trở nên cân đối hơn.

Tỉa lông mày đẹp thôi chưa đủ mà phải hợp nhân tướng học để mang lại may mắn, tài lộc cả đời - Ảnh 6
Để gương mặt dài trở nên cân đối hơn, bạn nên tỉa chân mày ngang, dài bằng đuôi mắt - Ảnh: Internet

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