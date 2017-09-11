Tỉa lông mày đẹp thôi chưa đủ mà phải hợp nhân tướng học để mang lại may mắn, tài lộc cả đời

Tỉa lông mày không chỉ là việc làm đẹp đơn giản, bởi theo nhân tướng học , đây là đặc điểm có ảnh hưởng lớn đến đường đời, cuộc sống của mỗi người.

Những bạn sở hữu khuôn mặt trái tim nên chọn dáng lông mày cong thấp, dày rậm và nhấn mạnh ở phần đầu. Dáng chân mày này sẽ giúp phát huy tối đa sự sắc sảo, đồng thời thu nhỏ phần trán.

2. Mặt vuông

Đây là kiểu khuôn mặt có phần trán và quai hàm dài bằng nhau, cằm vuông.

Để làm các đường nét trên gương mặt này trở nên mềm mại, thanh tú hơn, bạn nên tạo dáng lông mày hình cung. Đồng thời, độ dày của đầu, thân và đuôi chân mày tương đương nhau.

3. Gương mặt chữ nhật

Đặc điểm nhận diện của gương mặt chữ nhật là có chiều dài và chiều rộng khác biệt rõ rệt.

Để tạo sự cân đối cho gương mặt này, bạn nên tạo kiểu chân mày cong nhẹ ở phần đuôi và nhấn mạnh phía đầu. Đồng thời, bạn nên tỉa bớt lông mày thừa quanh bầu mắt để giúp gương mặt sáng sủa, quang đãng hơn.

4. Gương mặt tròn

Gương mặt tròn có phần má cao, mũm mĩm, cằm và quai hàm tròn, chiều dài và rộng đều bằng nhau.

Nên tạo dáng lông mày cánh cung, gập cong ở điểm 2/3 và kéo dài để khiến khuôn mặt trở nên thon gọn hơn.

5. Mặt trái xoan

Mặt trái xoan là kiểu gương mặt phù hợp với phần lớn các dáng chân mày. Do đó, bạn chỉ cần cắt, tỉa lông mày một cách tự nhiên là hoàn hảo.

6. Gương mặt dài

Chân mày ngang là lựa chọn phù hợp nhất với những bạn sở hữu khuôn mặt dài. Vì kiểu chân mày này giúp chiều dài khuôn mặt trở nên cân đối hơn.