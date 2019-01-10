Phụ nữ có 5 thói quen này mỗi ngày, đến 30 tuổi làn da vẫn săn chắc, vóc dáng không chảy xệ

Vấn đề này đã được đề cập rất nhiều, tuy nhiên, chưa bao giờ trở nên thừa vì tầm quan trọng của nó. Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe , tình trạng cơ thể, vóc dáng và làn da.

Bước qua giai đoạn U40, cơ thể phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi từ bên ngoài lẫn bên trong. Ở độ tuổi này, lượng collagen, estrogen mà cơ thể sản xuất trở nên thiếu hụt. Điều này gây ra nhiều vấn đề về làn da và vóc dáng, chẳng hạn như chảy xệ, tăng cân mất kiểm soát, nếp nhăn... Do đó, để đẩy lùi toàn bộ các vấn đề này, từ bây giờ, phụ nữ cần duy trì 5 thói quen sau đây.

Kèm theo đó, hạn chế tối đa đồ uống có đường, đồ uống chứa ga, thực phẩm chiên, nướng, tinh bột trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Ở độ tuổi sau 30, bạn cần bổ sung nhiều collagen tự nhiên hơn để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe của làn da. Nếu mắc phải tình trạng tăng cân, mỡ thừa tích tụ nhiều, hãy thường xuyên ăn thực phẩm giàu protein, chất xơ và vitamin như táo, rau xanh, bơ, thịt cá, trứng...

Chế độ dinh dưỡng chính là điều mà phụ nữ cần lưu ý để đẩy lùi lão hóa - Ảnh: Internet

Vận động cơ thể mỗi ngày

Theo thống kế từ các nghiên cứu, bước sang tuổi 30, cơ thể phụ nữ sẽ giảm 0,2kg cơ bắp, tăng 0,4kg mỡ mỗi năm. Chính vì vậy, để ngăn ngừa tình trạng vóc dáng xồ xề, chảy xệ và đầy ngấn mỡ, tập luyện đều đặn mỗi ngày là điều vô cùng cần thiết.

Tập luyện mỗi ngày là thói quen tốt để cải thiện sức khỏe, vóc dáng của phụ nữ - Ảnh: Internet

Tắm đúng cách mỗi ngày

Các chuyên gia khuyến cáo, tắm đúng cách mỗi ngày cùng một số nguyên liệu tự nhiên như trà xanh, dược liệu, muối biển, rượu, tinh dầu... mang đến hiệu quả giảm cân, thải độc tố trong cơ thể cực kỳ cao.

Ngoài tắm, bạn có thể thanh lọc cơ thể bằng cách ngâm chân với dược liệu, xông hơi định kỳ 2 lần mỗi tuần.

Thải độc, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, vóc dáng săn chắc - Ảnh: Internet

Ngủ đủ giấc

Theo nghiên cứu, mỗi ngày một người cần ngủ từ 7 đến 8 giờ đồng hồ. Ngoài ra, đi ngủ trước 11 giờ mỗi tối, vì từ khoảng 23 giờ đến 3 giờ sáng là thời gian cơ thể thực hiện thanh lọc, làm mới, trao đổi chất mạnh mẽ nhất.

Thiếu ngủ không chỉ làm làn da lão hóa, xỉn màu mà còn gây ra tình trạng tích tụ mỡ thừa, tăng cân mất kiểm soát.

Hãy ngủ đủ giấc, đúng giờ mỗi ngày để bảo vệ vóc dáng, làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Chăm sóc da đúng cách

Tất nhiên, để lưu giữ làn da luôn khỏe đẹp, căng mịn, bạn cần phải có thói quen chăm sóc thật kỹ lưỡng và đúng đắn.

Bước qua tuổi 30, phụ nữ cần cấp nhiều dưỡng chất trẻ hóa cho da, đồng thời, đừng nên lạm dụng trang điểm. Điều quan trọng nhất là giữ cho làn da luôn sạch thoáng nhất.

Ngoài ra, hãy uống thật nhiều nước mỗi ngày để làn da luôn ẩm mịn, căng mướt và tránh tuyệt đối tình trạng khô ráp, bong tróc.

Hãy duy trì thói quen tốt để bảo vệ vẻ đẹp và sức khỏe của làn da - Ảnh: Internet

Duy trì 5 thói quen trên mỗi ngày, phụ nữ nên đẩy lùi toàn bộ các vấn đề lão hóa, giữ được làn da căng mịn, vóc dáng săn chắc, thon gọn.