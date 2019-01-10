Phụ nữ có 5 thói quen này mỗi ngày, đến 30 tuổi làn da vẫn săn chắc, vóc dáng không chảy xệ

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/01/2019 10:57

Để lưu giữ làn da tươi trẻ, vóc dáng săn chắc, phụ nữ cần duy trì 5 thói quen đơn giản sau đây mỗi ngày.

Bước qua giai đoạn U40, cơ thể phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi từ bên ngoài lẫn bên trong. Ở độ tuổi này, lượng collagen, estrogen mà cơ thể sản xuất trở nên thiếu hụt. Điều này gây ra nhiều vấn đề về làn da và vóc dáng, chẳng hạn như chảy xệ, tăng cân mất kiểm soát, nếp nhăn... Do đó, để đẩy lùi toàn bộ các vấn đề này, từ bây giờ, phụ nữ cần duy trì 5 thói quen sau đây. 

Chế độ ăn uống lành mạnh

Vấn đề này đã được đề cập rất nhiều, tuy nhiên, chưa bao giờ trở nên thừa vì tầm quan trọng của nó. Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tình trạng cơ thể, vóc dáng và làn da. 

Ở độ tuổi sau 30, bạn cần bổ sung nhiều collagen tự nhiên hơn để duy trì vẻ đẹp và sức khỏe của làn da. Nếu mắc phải tình trạng tăng cân, mỡ thừa tích tụ nhiều, hãy thường xuyên ăn thực phẩm giàu protein, chất xơ và vitamin như táo, rau xanh, bơ, thịt cá, trứng...

Kèm theo đó, hạn chế tối đa đồ uống có đường, đồ uống chứa ga, thực phẩm chiên, nướng, tinh bột trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Phụ nữ có 5 thói quen này mỗi ngày, đến 30 tuổi làn da vẫn săn chắc, vóc dáng không chảy xệ - Ảnh 1
Chế độ dinh dưỡng chính là điều mà phụ nữ cần lưu ý để đẩy lùi lão hóa - Ảnh: Internet

Vận động cơ thể mỗi ngày

Theo thống kế từ các nghiên cứu, bước sang tuổi 30, cơ thể phụ nữ sẽ giảm 0,2kg cơ bắp, tăng 0,4kg mỡ mỗi năm. Chính vì vậy, để ngăn ngừa tình trạng vóc dáng xồ xề, chảy xệ và đầy ngấn mỡ, tập luyện đều đặn mỗi ngày là điều vô cùng cần thiết. 

Phụ nữ có 5 thói quen này mỗi ngày, đến 30 tuổi làn da vẫn săn chắc, vóc dáng không chảy xệ - Ảnh 2
Tập luyện mỗi ngày là thói quen tốt để cải thiện sức khỏe, vóc dáng của phụ nữ - Ảnh: Internet

Tắm đúng cách mỗi ngày

Các chuyên gia khuyến cáo, tắm đúng cách mỗi ngày cùng một số nguyên liệu tự nhiên như trà xanh, dược liệu, muối biển, rượu, tinh dầu... mang đến hiệu quả giảm cân, thải độc tố trong cơ thể cực kỳ cao. 

Ngoài tắm, bạn có thể thanh lọc cơ thể bằng cách ngâm chân với dược liệu, xông hơi định kỳ 2 lần mỗi tuần. 

Phụ nữ có 5 thói quen này mỗi ngày, đến 30 tuổi làn da vẫn săn chắc, vóc dáng không chảy xệ - Ảnh 3
Thải độc, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, vóc dáng săn chắc - Ảnh: Internet

Ngủ đủ giấc

Theo nghiên cứu, mỗi ngày một người cần ngủ từ 7 đến 8 giờ đồng hồ. Ngoài ra, đi ngủ trước 11 giờ mỗi tối, vì từ khoảng 23 giờ đến 3 giờ sáng là thời gian cơ thể thực hiện thanh lọc, làm mới, trao đổi chất mạnh mẽ nhất. 

Thiếu ngủ không chỉ làm làn da lão hóa, xỉn màu mà còn gây ra tình trạng tích tụ mỡ thừa, tăng cân mất kiểm soát. 

Phụ nữ có 5 thói quen này mỗi ngày, đến 30 tuổi làn da vẫn săn chắc, vóc dáng không chảy xệ - Ảnh 4
Hãy ngủ đủ giấc, đúng giờ mỗi ngày để bảo vệ vóc dáng, làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Chăm sóc da đúng cách 

Tất nhiên, để lưu giữ làn da luôn khỏe đẹp, căng mịn, bạn cần phải có thói quen chăm sóc thật kỹ lưỡng và đúng đắn. 

Bước qua tuổi 30, phụ nữ cần cấp nhiều dưỡng chất trẻ hóa cho da, đồng thời, đừng nên lạm dụng trang điểm. Điều quan trọng nhất là giữ cho làn da luôn sạch thoáng nhất. 

Ngoài ra, hãy uống thật nhiều nước mỗi ngày để làn da luôn ẩm mịn, căng mướt và tránh tuyệt đối tình trạng khô ráp, bong tróc.

Phụ nữ có 5 thói quen này mỗi ngày, đến 30 tuổi làn da vẫn săn chắc, vóc dáng không chảy xệ - Ảnh 5
Hãy duy trì thói quen tốt để bảo vệ vẻ đẹp và sức khỏe của làn da - Ảnh: Internet

Duy trì 5 thói quen trên mỗi ngày, phụ nữ nên đẩy lùi toàn bộ các vấn đề lão hóa, giữ được làn da căng mịn, vóc dáng săn chắc, thon gọn. 

8 thói quen xấu sau khi ăn như uống nhiều nước, tráng miệng hoa quả... khiến mỡ bụng ngày càng dày

8 thói quen xấu sau khi ăn như uống nhiều nước, tráng miệng hoa quả... khiến mỡ bụng ngày càng dày

Nhiều người không biết rằng chính một số thói quen xấu sau khi ăn lại là nguyên nhân gây tăng cân, thậm chí còn làm hỏng dáng, xấu da, từ đó làm mỡ bụng phình lên theo từng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen lành mạnh ngăn ngừa lão hóa bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 33 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 46 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 38 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay