Pha thứ này với nước cam uống vào buổi tối, điều kì diệu sẽ đến ngay sáng hôm sau

Giữ thói quen uống nước cam pha theo công thức dưới đây vào mỗi buổi tối, bạn sẽ nhận được hàng tá lợi ích tuyệt vời sau thời gian ngắn.

Nước cam đã quá quen thuộc với tác dụng giải khát, thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, uống loại nước này đúng cách vào mỗi buổi tối còn mang đến các lợi ích tuyệt vời khác dưới đây. Uống nước cam vào buổi tối có tác dụng gì? Thanh lọc, giải nhiệt, thải độc cơ thể là tác dụng quen thuộc mà nước cam mang đến. Bên cạnh đó, nhờ chứa nguồn Vitamin C dồi dào cùng hàng loạt khoáng chất thiết yếu, loại nước này cực kỳ tốt cho sức khỏe, đồng thời mang đến nhiều lợi ích làm đẹp, cải thiện làn da và vóc dáng.

Hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm dồi dào trong cam có khả năng chữa lành vết thương trên da, đồng thời ngăn ngừa mụn cực kì hiệu nghiệm. Axit tự nhiên, chất chống oxy hóa trong loại quả này hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa giúp làn da căng mịn, trắng hồng. Ngoài khả năng làm đẹp da, uống nước cam vào buổi tối còn có tác dụng giảm cân hiệu nghiệm - Ảnh: Internet Trong khi đó, lượng chất xơ, protein thực vật dồi dào trong cam có tác dụng tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa rồi đào thải ra ngoài nhanh chóng. Hơn nữa, uống nước từ loại quả này vào buổi tối còn có tác dụng giảm căng thẳng, tạo cảm giác dễ ngủ.

Cách pha nước cam uống vào buổi tối Nước cam và mật ong Nguyên liệu cần có: - 2 quả cam sành - 1 muỗng canh mật ong - Vài viên đá Cách thực hiện: Vắt lấy nước của hai quả cam sành cho ra chiếc ly, thêm mật ong vào khuấy đều đến khi chúng hòa tan hết. Tiếp đó, thêm vài viên đá lạnh vào ly, lắc lắc và thưởng thức. Uống nước cam mỗi buổi tối giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác ngủ ngon - Ảnh: Internet Nước cam và bạc hà Nguyên liệu cần có: - 2 quả cam sành - Vài viên đá lạnh - Vài lá bạc hà Cách thực hiện: Vắt lấy nước hai quả cam cho vào chiếc ly, sau đó thái nhuyễn lá bạc hà vào, để yên khoảng 2 phút cho dưỡng chất tiết ra hết. Cuối cùng, thêm đá viên vào, khuấy đều và thưởng thức ngay. Uống nước cam kết hợp với bạc hà vào buổi tối sẽ làm tăng khả năng kháng khuẩn, cải thiện sức đề kháng - Ảnh: Internet Lưu ý khi uống nước cam vào buổi tối Bạn không nên uống nước cam quá gần thời gian đi ngủ, điều này có thể làm tích tụ nước, chất béo ở bụng. Hơn nữa, nên sử dụng cam sành để nước làm ra có vị chua ngọt dễ uống. Đồng thời, loại cam này cũng giàu dưỡng chất hơn. Tránh uống nước cam khi bụng đói vì axit tự nhiên trong loại quả này có thể làm hư tổn thành dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Không nên uống nước cam vào buổi tối khi bụng đói, điều này rất có hại đối với dạ dày và hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn còn ngần ngại gì mà không uống nước cam mỗi buổi tối.

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