Nằm yên rồi tập theo 5 động tác này mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu vòng eo săn chắc và đôi chân thon gọn

Kiên trì tập luyện theo 5 động tác cực kỳ đơn giản này, mỡ thừa quanh bụng, bắp chân và đùi sẽ bị đốt cháy đáng kể chỉ sau thời gian ngắn.
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Không cần phải đến phòng gym để tập luyện các động tác chuyên sâu, cường độ cao hay chạy bộ hàng giờ đồng hồ ngoài công viên nhưng bạn hoàn toàn có thể đốt cháy mỡ thừa, sở hữu vòng eo, đôi chân thon thả nếu chăm chỉ thực hiện 5 bài tập đơn giản sau đây.
5 bài tập đốt cháy mỡ thừa ở bụng và chân
Bài tập 1: Tư thế cây cầu
Trước tiên, trải thảm tập kế bên bức tường. Nằm ngửa xuống thảm sao cho 2 chân đang áp lên tường, cơ thể tạo thành góc vuông 90 độ ở bụng. Hít thở đều đặn, áp bàn chân vào tường, từ từ dùng lực nâng đầu gối lên cao đến khi lưng rời khỏi thảm tập tạo thành tư thế tương tự hình minh họa.
Giữ yên vị trí này trong khoảng 10 - 20 giây thì thư giãn, lặp lại khoảng 5 lần.
Bài tập 2: Tư thế thanh gạt nước
Tư thế chuẩn bị tương tự động tác trên, tay đặt lên trên bụng và bắt đầu hít thở thật nhịp nhàng. Từ từ hạ chân trái sang một bên tương tự thanh gạt nước trên xe ô tô, sau đó nâng lên, đồng thời hạ chân phải xuống. Lặp lại khoảng 20 lần luân phiên 2 chân.
Bài tập 3: Tư thế vươn lên
Tư thế chuẩn bị tương tự các động tác trên, đặt bàn tay trái lên bụng, nằm thư giãn khoảng 3 giây. Từ từ nâng phần cơ trên của cơ thể lên, duỗi tay phải thật thẳng, nâng lên cao sao cho chạm đến bàn chân. Quay về, thực hiện tương tự cho hướng còn lại.
Lặp lại động tác này khoảng 10 - 20 lần cho mỗi bên.
Bài tập 4: Tư thế cây kéo
Cách thực hiện tương tự động tác 1, nhưng đến khi nâng lưng lên khỏi sàn, bạn duỗi thẳng chân chứ không gập đầu gối. Từ đây đưa chân trái về phía mặt sao cho tạo thành tư thế như hình minh họa bên dưới, giữ khoảng vài giây thì kéo chân về. Thực hiện tương tự cho chân còn lại.
Lặp lại động tác này 10 - 15 lần luân phiên cho 2 chân.
Động tác 5: Tư thế gác chân
Tư thế chuẩn bị tương tự các động tác trên. Từ từ khuỵu đầu gối, bàn chân áp vào tường. Nâng mông lên cao, đồng thời đưa chân trái lên đầu gối phải. Thắt chặt cơ bụng để giữ mông trên không khoảng 5 - 7 giây thì thư giãn. Lặp lại tương tự cho hướng ngược lại. Bạn nên tập động tác này 10 lần mỗi ngày.
Chăm chỉ dành ra khoảng 10 - 15 phút mỗi ngày để thực hiện các động tác đơn giản trên, không phải mất quá nhiều công sức mà bạn vẫn có thể sở hữu vóc dáng hoàn hảo với vòng eo săn chắc, đôi chân thon gọn.