5 bài tập giảm cân, thon gọn vòng eo chỉ cần ngồi trên ghế cực kỳ phù hợp với phụ nữ văn phòng

Để có được thân hình cân đối, chúng ta phải chăm chỉ tập thể dục. Nhưng đôi khi mọi người không có đủ ý chí hoặc thời gian để làm điều này. Giải pháp cho vấn đề này khá đơn giản, hãy cố gắng thực hiện các bài tập với chiếc ghế sau đây.

Bài tập này giúp làm nóng cơ bắp của chúng ta nhằm tạo sự linh hoạt, giảm thiểu tối đa tình trạng chấn thương trong suốt quá trình tập luyện.

Ngồi ở mép ghế, đặt tay lên đầu gối. Nhẹ nhàng ngả lưng ra sau và giữ thẳng lưng. Lưng của bạn có thể chạm vào thành ghế nhưng đừng dồn trọng lượng lên nó. Từ từ trở về vị trí bắt đầu.

Làm bài tập này khoảng 10 - 12 nhịp.

2. Xoắn

Bài tập này liên quan đến cơ xiên giúp chúng mạnh mẽ hơn, đồng thời săn chắc vòng eo nhanh chóng - Ảnh: Brightside

Kỹ thuật tập luyện:

Ngồi ngoài mép ghế, đặt 2 cánh tay ra phía sau đầu. Từ từ xoay người sang phải nhưng vẫn giữ chân và hông thẳng. Giữ trong 3 giây và xoay sang trái. Thực hiện 10 nhịp cho mỗi bên.

3. Nghiêng về phía trước

Bài tập này hoạt động trên cơ bụng, đồng thời thư giãn cột sống cho những người phải ngồi lâu trong văn phòng - Ảnh: Brightside

Kỹ thuật tập luyện:

Ngồi ngoài mép ghế, đặt 2 tay ra sau đầu, siết chặt các ngón tay. Từ từ nghiêng về phía trước và trở lại. Dùng lực ở eo và hông chứ không phải cánh tay, lặp lại 15 lần.

4. Kéo đầu gối về phía ngực

Bài tập này hoạt động trên các cơ xiên, cơ trực tràng và thậm chí các cơ hông - Ảnh: Brightside

Kỹ thuật tập luyện:

Vị trí bắt đầu là ngồi trên ghế thoải mái nhất có thể. Sau đó, kéo một chân cong lên ngực, dùng tay nắm lấy đầu gối và giữ nguyên tư thế này trong 3 giây. Quay trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại 15 lần cho mỗi chân.

5. Kéo đầu gối lên ngực và duỗi thẳng chân

Để có cơ bụng tuyệt vời, bạn nên tập luyện bài tập này - Ảnh: Brightside

Kỹ thuật tập luyện:

Dựa lưng vào ghế, áp 2 chân sát nhau. Từ từ kéo đầu gối về phía ngực và giữ trong 3 giây. Bây giờ duỗi thẳng chân và giữ trong 3 giây. Sau đó, từ từ uốn cong đầu gối và kéo chúng vào ngực, duỗi thẳng lại. Lặp lại bài tập này 10 lần.

Chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút để thực hiện 5 bài tập đơn giản với chiếc ghế này, phụ nữ làm việc nơi văn phòng sẽ loại bỏ được căng thẳng, mệt mỏi cũng như ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa ở eo, đùi hiệu quả.