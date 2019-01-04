Thật bất ngờ: Thực hiện bài tập cực dễ này trong 10 phút giúp đốt cháy calo nhiều hơn 30 phút chạy bộ

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/01/2019 15:12

Brightside sẽ chia sẻ những lợi ích tuyệt vời trong việc giảm cân của bài tập nhảy dây, đồng thời hướng dẫn bạn cách thực hiện chính xác để đạt được kết quả cao nhất.

Theo Brightside, nếu muốn làm săn chắc toàn bộ cơ thể, cải thiện thể lực tim mạch và đốt cháy calo, bạn không cần phải đổ nhiều mồ hôi, bỏ ra nhiều công sức để tập luyện hàng giờ tại phòng tập hoặc chi nhiều tiền cho thiết bị tập thể dục tại nhà. Điều duy nhất bạn cần là một sợi dây nhảy.

Điều này hoàn toàn đúng, do đó, bạn không phải hoài nghi mà chỉ cần áp dụng theo. Khoa học đã chứng minh, thói quen nhảy dây mỗi ngày mang đến rất nhiều lợi ích cho cả sức khỏe bên cạnh việc hỗ trợ giảm cân. 

Để hiểu hơn về bộ môn tuyệt vời này, bạn có thể thao khảo những lợi ích đã được chỉ ra dưới đây.

Cách tuyệt vời để đốt cháy calo

Có những nghiên cứu cho thấy rằng 10 phút nhảy dây có hiệu quả tương đương với 30 phút chạy bộ về mặt cải thiện tim mạch và đốt cháy calo. Nhảy dây 10 phút có thể đốt cháy khoảng 330 calo, trong khi chạy bộ 30 phút chỉ đốt cháy 270 calo.

Thật bất ngờ: Thực hiện bài tập cực dễ này trong 10 phút giúp đốt cháy calo nhiều hơn 30 phút chạy bộ - Ảnh 1
Nhảy dây là bài tập cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả đốt cháy calo lại cao hơn rất nhiều chạy bộ - Ảnh: Brightside

Không đòi hỏi nhiều không gian hay thời gian

Thật bất ngờ: Thực hiện bài tập cực dễ này trong 10 phút giúp đốt cháy calo nhiều hơn 30 phút chạy bộ - Ảnh 2
Chỉ cần một không gian nhỏ, bạn có thể tập nhảy dây khi có thời gian - Ảnh: Brightside

Nhảy dây không cần nhiều không gian, bạn có thể tập ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Hơn nữa, thời tiết xấu không còn là cái cớ để bạn lười biếng. Với những ưu điểm này, đây chính là bài tập cực kỳ phù hợp dành cho người bận rộn.

Hoạt động nhiều nhóm cơ cùng lúc

Theo các nghiên cứu, nhảy dây làm săn chắc hầu hết toàn bộ cơ thể, đặc biệt là cánh tay, chân, lưng, bụng, mông và vai. Do đó, so với bộ môn gym hay yoga, nhảy dây giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn rất nhiều.

Một đứa trẻ cũng có thể thực hiện

Trở về những năm tuổi thơ, môn học thể dục - thể thao, nhảy dây cũng là một bộ môn nằm trong các bài giảng. Do đó, đây là bài tập mà bất cứ ai cũng có thể làm theo vì rất đơn giản.

Cải thiện kỹ năng 

Nhảy dây không chỉ làm việc cơ bắp đồng đều mà còn cải thiện khả năng phối hợp, cân bằng năng động và phản xạ của mỗi người.

Thật bất ngờ: Thực hiện bài tập cực dễ này trong 10 phút giúp đốt cháy calo nhiều hơn 30 phút chạy bộ - Ảnh 3
Chỉ cần dành ra ít nhất 10 phút để nhảy dây mỗi ngày, bạn sẽ đạt được hiệu quả giảm cân nhất định - Ảnh: Brightside

Lưu ý khi mới bắt đầu nhảy dây

Đầu tiên, hãy chọn dây nhảy đúng. Nếu có cơ hội, hãy mua dây trong một cửa hàng bán đồ thể thao uy tín, nơi bạn có thể nhận được những lời tư vấn về cách chọn đúng chiều dài, tay cầm, chất liệu, v.v.

Trong lúc tập, hãy mang giày không có đệm. Bạn cũng có thể nhảy chân trần, điều này thậm chí còn tốt hơn, nhưng hãy thực hiện khi bạn đã thành thạo.

Kỹ thuật nhảy dây đúng là giữ đầu thẳng và mắt nhìn về phía trước, đừng nhìn xuống. Thân phải thẳng, đầu gối hơi cong, giữ khuỷu tay gần với cơ thể. Nắm chặt tay cầm bằng ngón tay, không phải lòng bàn tay.

Quan trọng nhất là phải sử dụng cổ tay để quay sợi dây chứ không phải cả cánh tay.

Khi tiếp đất và bật nhảy lên, bạn phải sử dụng mặt trước của bàn chân. Gót chân của bạn không bao giờ chạm đất trong suốt quá trình tập luyện. Bạn không cần phải nhảy quá cao, tốt nhất là cách mặt đất từ 3 đến 4 cm.

Khi đã thành thạo bước nhảy cơ bản, bạn có thể thử các kỹ thuật nhảy dây khác: quay đôi, nhảy chân đơn, chéo...

Hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích về việc tập luyện giảm cân hiệu quả.

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