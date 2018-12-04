Chỉ cần dành ra 3 phút trước khi ngủ để thực hiện bài tập đơn giản này, kích thước đùi, bắp chân sẽ được thu nhỏ cực nhanh

Nhằm giúp mọi người cải thiện vóc dáng, Huấn luyện viên nổi tiếng người Mỹ - Tracy Anderson đã tìm ra 3 bài tập có tác động tích cực đến cơ đùi, mông và bụng. Nhờ đó, giảm kích thước các vùng này nhanh chóng mà lại rất dễ thực hiện.

Kiên trì tập luyện là cách duy nhất để bạn loại bỏ mỡ thừa, thon gọn đùi và bắp chân. Tuy nhiên, nếu chọn ra bài tập phù hợp, bạn sẽ không phải tốn quá nhiều công sức hay thời gian.

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, tay đặt bên cơ thể. Nâng chân lên cao, duỗi thẳng sao cho vuông góc với cơ thể. Lưu ý, các ngón chân cũng duỗi thẳng ra hết cỡ.

Từ tư thế trên, từ từ gập đầu gối trái lại rồi đưa về vị trí ban đầu. Thực hiện chuyển động tương tự cho chân phải. Lặp lại luân phiên mỗi chân 10 lần.

Khi thực hiện động tác này, bạn sẽ có cảm thấy nóng rang trong cơ bắp, đặc biệt là vùng đùi, đầu gối.

Điều quan trọng bạn cần lưu ý là khi chưa gập lại, chân phải thật thẳng.

Bài tập 2

Phần 1:



Động tác này giúp săn chắc cơ phía trước và phía sau đùi, đầu gối và bụng - Ảnh: Brightside

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, hai chân nâng lên, các ngón chân kéo đưa về phía cơ thể. Đặt hai chân sát nhau, chân phải giữ yên, gập chân trái lại đến khi chạm mông thì nâng lên. Sau đó, lặp lại chuyển động tương tự cho chân phải. Lặp lại 10 lần cho mỗi chân.

Nên nhớ, điều quan trọng của động tác này là khi gập lại chân phải chạm mông, đồng thời lúc nâng lên, ngón chân luôn hướng về phía cơ thể.

Phần 2

Bài tập này có tác dụng đốt cháy mỡ bụng, đùi và hông - Ảnh: Brightside

Vị trí ban đầu là nằm ngửa, hai chân nâng lên, hơi cong đầu gối. Hai chân áp sát nâng lên cao, đồng thời kéo hông và mông lên khỏi mặt đất. Lúc này, chân căng ra hết mức có thể. Giữ tư thế này vài giây thì quay về vị trí ban đầu, lặp lại khoảng 20 lần.

Khi thực hiện động tác này, bạn sẽ thấy căng các cơ ở phần sau đùi và cảm giác hơi nóng.

Bài tập 3

Động tác này hoạt động nhiều ở đùi, mông và bụng - Ảnh: Brightside

Đầu tiên, nằm ngửa trên thảm tập, tay đặt bên cơ thể, hai chân nâng lên cao đặt chéo nhau. Chú ý duỗi thẳng chân ra. Từ từ uốn cong đầu gối theo hai hướng khác nhau đến khi tạo thành tư thế như hình minh họa, sau đó quay trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại tương tự 20 lần.

Lưu ý rằng hai chân luôn đặt chéo nhau. Khi thực hiện khoảng vài nhịp, bạn sẽ cảm thấy áp lực trên chân, đầu gối.

Chỉ mất vài phút để tập luyện nhưng 3 bài tập này thực sự có khả năng thu nhỏ bắp chân, đùi và vòng eo cực kỳ hiệu quả.