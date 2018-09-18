Muốn nhan sắc trẻ đẹp như thời 20 dù đã U50, hãy áp dụng các bí kíp này mỗi ngày

Nhờ duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh cùng chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý, Chuando Tan trông như thiếu niên đôi mươi dù đã 51 tuổi.
- Chăm chỉ đắp mặt nạ từ trà xanh này, da trắng mướt, trẻ hóa và đẩy lùi đến hơn 10 năm lão hóa
- Đắp mặt nạ này suốt đêm, sáng thức dậy với làn da căng mướt, mềm mịn như trẻ ra vài tuổi
Chuando Tan, nhiếp ảnh gia đến từ Singapore vừa khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì sự trẻ trung quá mức ở tuổi 51.
Brightside đã đăng tải những lời khuyên hữu ích về chế độ dinh dưỡng, quá trình tập luyện cũng như những bí quyết mà Chuando Tan áp dụng hàng ngày để duy trì vẻ ngoài tươi trẻ.
Ăn trứng vào bữa sáng
Ngoại hình của Chuando Tan phụ thuộc 70% vào chế độ dinh dưỡng và 30% cho các bài tập. Đây là lý do tại sao anh ăn đến 6 lòng trắng trứng luộc, 2 lòng đỏ cho bữa sáng.
Ngoài ra, thỉnh thoảng vị nhiếp ảnh gia này còn bổ sung một ly sữa, bơ chín với trái cây chín mọng vào bữa sáng. Đây là các cung cấp protein lành mạnh và năng lượng tốt để bắt đầu ngày mới.
Bên cạnh đó, Chuando ăn thịt gà, rau nướng và súp cá trong ngày. Anh tránh cà phê và trà nhưng uống rất nhiều nước. Đặc biệt, không hút thuốc, uống rượu quá liều lượng. Vào buổi tối, anh chỉ ăn salad làm từ rau xanh, hoa quả tươi.
Tập luyện 30 phút mỗi ngày
Chuando Tan luyện tập cường độ mạnh 4 lần mỗi tuần, anh còn dành ra 30 phút để hoạt động mỗi ngày. Nhờ vận động khoa học mà Tan sở hữu vóc dáng cực kỳ săn chắc như thời thanh niên ở tuổi ngoài 50.
Làm những gì bản thân thích
Chia sẻ cùng Brightside, Tan cho biết: “Tôi đã thử nhiều công việc khác nhau và dừng lại ở những gì tôi thực sự thích. Tôi yêu mọi người, yêu thích giao tiếp, yêu thích việc thiết lập những buổi chụp hình. Tôi nghĩ, nếu làm những gì không thích, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ, và tất nhiên, nó sẽ không tăng cường sức khỏe, thậm chí làm bạn nhanh già đi”.
Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da
Đa số mọi người đều nghĩ Tan đã nhờ đến các phương pháp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc tươi trẻ của mình. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia cho biết, nhận định này hoàn toàn sai.
Tan chia sẻ, vì sở hữu làn da cực kỳ nhạy cảm nên anh chỉ sử dụng sữa rửa mặt dạng gel và kem dưỡng ẩm mỗi ngày.
Đi ngủ trước 11 giờ tối
Mỗi ngày, Chuando Tan đều cố gắng đi ngủ trước 11 giờ tối và thức dậy sớm. Chắc chắn rằng làm việc vào đêm khuya, xem phim lúc nửa đêm không hề tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, để có được giấc ngủ ngon, anh không ăn hay uống bất cứ thứ gì trước khi lên giường 5 - 6 giờ đồng hồ.
Chuando chia sẻ: “Tin tôi đi, đi ngủ sớm mang đến nhiều điều tuyệt vời. Ngoài ra, ngủ đủ giấc, bạn sẽ có thể làm nhiều việc hơn trong ngày thay vì kéo dài chúng đến quá nửa đêm".
Chỉ với những bí quyết ăn uống, tập luyện đơn giản cùng với duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh hàng ngày, Chuando Tan đã sở hữu vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống của 20 tuổi đến tận lúc ngoài 50.