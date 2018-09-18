Muốn nhan sắc trẻ đẹp như thời 20 dù đã U50, hãy áp dụng các bí kíp này mỗi ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 18/09/2018 13:56

Nhờ duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh cùng chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý, Chuando Tan trông như thiếu niên đôi mươi dù đã 51 tuổi.

Chuando Tan, nhiếp ảnh gia đến từ Singapore vừa khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì sự trẻ trung quá mức ở tuổi 51. 

Brightside đã đăng tải những lời khuyên hữu ích về chế độ dinh dưỡng, quá trình tập luyện cũng như những bí quyết mà Chuando Tan áp dụng hàng ngày để duy trì vẻ ngoài tươi trẻ. 

Chuando Tan
Hai bức ảnh được chụp cách nhau 38 năm, thế nhưng Chuando Tan không hề có thay đổi lớn nào, vẫn giữ được nét tươi trẻ khó tưởng ở tuổi 51 - Ảnh: Brightside

Ăn trứng vào bữa sáng

Chuando Tan
Trứng là món mà Chuando Tan bổ sung mỗi sáng. Đây là thực phẩm giàu protein, collagen cùng các dưỡng chất thiết yếu tốt cho vóc dáng và mang đến hiệu quả ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Brightside

Ngoại hình của Chuando Tan phụ thuộc 70% vào chế độ dinh dưỡng và 30% cho các bài tập. Đây là lý do tại sao anh ăn đến 6 lòng trắng trứng luộc, 2 lòng đỏ cho bữa sáng. 

Ngoài ra, thỉnh thoảng vị nhiếp ảnh gia này còn bổ sung một ly sữa, bơ chín với trái cây chín mọng vào bữa sáng. Đây là các cung cấp protein lành mạnh và năng lượng tốt để bắt đầu ngày mới.

Bên cạnh đó, Chuando ăn thịt gà, rau nướng và súp cá trong ngày. Anh tránh cà phê và trà nhưng uống rất nhiều nước. Đặc biệt, không hút thuốc, uống rượu quá liều lượng. Vào buổi tối, anh chỉ ăn salad làm từ rau xanh, hoa quả tươi.

Tập luyện 30 phút mỗi ngày

Chuando Tan
Tập luyện thể dục hàng ngày, vận động cường độ cao 4 lần mỗi tuần là bí quyết để Chuando Tan duy trì vóc dáng săn chắc ở tuổi 51 - Ảnh: Brightside

Chuando Tan luyện tập cường độ mạnh 4 lần mỗi tuần, anh còn dành ra 30 phút để hoạt động mỗi ngày. Nhờ vận động khoa học mà Tan sở hữu vóc dáng cực kỳ săn chắc như thời thanh niên ở tuổi ngoài 50.

Làm những gì bản thân thích

Chia sẻ cùng Brightside, Tan cho biết: “Tôi đã thử nhiều công việc khác nhau và dừng lại ở những gì tôi thực sự thích. Tôi yêu mọi người, yêu thích giao tiếp, yêu thích việc thiết lập những buổi chụp hình. Tôi nghĩ, nếu làm những gì không thích, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ, và tất nhiên, nó sẽ không tăng cường sức khỏe, thậm chí làm bạn nhanh già đi”.

Không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da

Đa số mọi người đều nghĩ Tan đã nhờ đến các phương pháp thẩm mỹ để duy trì nhan sắc tươi trẻ của mình. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia cho biết, nhận định này hoàn toàn sai. 

Tan chia sẻ, vì sở hữu làn da cực kỳ nhạy cảm nên anh chỉ sử dụng sữa rửa mặt dạng gel và kem dưỡng ẩm mỗi ngày. 

Chuando Tan
Tan không sử dụng các sản phẩm chăm sóc da nào khác ngoài sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm - Ảnh: Brightside

Đi ngủ trước 11 giờ tối

Mỗi ngày, Chuando Tan đều cố gắng đi ngủ trước 11 giờ tối và thức dậy sớm. Chắc chắn rằng làm việc vào đêm khuya, xem phim lúc nửa đêm không hề tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, để có được giấc ngủ ngon, anh không ăn hay uống bất cứ thứ gì trước khi lên giường 5 - 6 giờ đồng hồ.

Chuando chia sẻ: “Tin tôi đi, đi ngủ sớm mang đến nhiều điều tuyệt vời. Ngoài ra, ngủ đủ giấc, bạn sẽ có thể làm nhiều việc hơn trong ngày thay vì kéo dài chúng đến quá nửa đêm".

Chuando Tan
Đi ngủ đủ giấc sẽ mang đến cho bạn sức khỏe, tinh thần tốt - Ảnh: Brightside

Chỉ với những bí quyết ăn uống, tập luyện đơn giản cùng với duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh hàng ngày, Chuando Tan đã sở hữu vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống của 20 tuổi đến tận lúc ngoài 50.

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