Đắp mặt nạ này suốt đêm, sáng thức dậy với làn da căng mướt, mềm mịn như trẻ ra vài tuổi

Áp dụng các công thức mặt nạ trẻ hóa qua đêm của Stylecraze, bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, tươi tắn ngay vào sáng hôm sau.
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Cảm giác thức dậy với làn da mịn màng, mềm mại và tươi tắn cực kỳ tuyệt vời. Điều này không phải là giấc mơ mà hoàn toàn có thể trở thành sự thật nếu bạn biết được phương pháp thích hợp.
Theo các nghiên cứu, quá trình tái tạo, sản sinh tế bào mới trên da diễn ra mạnh mẽ nhất trong đêm. Chính vì vậy, cung cấp dưỡng chất thông qua serum, essence, mặt nạ, kem dưỡng vào thời điểm này sẽ giúp bạn sở hữu làn da trẻ hóa, mềm mịn không tì vết hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Dưới đây là 5 gợi ý về mặt nạ trẻ hóa da ban đêm mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà vì thành phần quen thuộc, cách làm đơn giản.
1. Mặt nạ nha đam và vitamin E
Nguyên liệu cần có:
- 2 viên vitamin E
- 1 muỗng canh gel nha đam
Cách làm:
Lấy dịch vitamin E cho ra chiếc bát, thêm gel nha đam vào cùng rồi trộn đều lên. Thoa hỗn hợp lên da mặt.
Gel nha đam khô khá nhanh, trong khi đó, vitamin E sẽ hấp thụ vào da, do đó, bạn nên giữ mặt nạ này qua đêm. Sáng hôm sau, rửa mặt bằng nước lạnh.
Lặp lại phương pháp này khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần.
2. Mặt nạ sữa tươi và nghệ
Nguyên liệu cần có:
- 1-2 muỗng canh bột nghệ
- 2-3 muỗng canh sữa tươi (không đường)
Cách làm:
Chuẩn bị hỗn hợp mặt nạ bằng cách trộn đều bột nghệ với sữa tươi đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ. Dùng ngón tay hoặc bàn chải thoa chúng đều lên da mặt.
Bạn có thể giữ chúng qua đêm hoặc rửa sạch khi khô hoàn toàn. Nếu rửa sạch trước khi đi ngủ, hãy để cho làn da có không gian thở mà không cần áp dụng mỹ phẩm nào. Nếu để mặt nạ qua đêm, hãy rửa mặt bằng nước lạnh vào sáng hôm sau.
Hãy lặp lại phương pháp trẻ hóa da mặt này 3 - 4 lần/tuần.
3. Mặt nạ lòng trắng trứng
Nguyên liệu cần có:
- 1 lòng trắng trứng
Cách làm:
Thoa đều lòng trắng trứng lên da mặt. Mất khoảng 15 phút để lớp mặt nạ khô hoàn toàn. Bạn có thể để qua đêm hoặc rửa sạch sau khi chúng khô. Nếu giữ suốt đêm, hãy rửa sạch bằng nước mát vào sáng hôm sau.
Bạn có thể lặp lại mặt nạ trẻ hóa này 2 - 3 lần/tuần.
4. Mặt nạ dầu dừa
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng canh dầu dừa
- Một vài giọt tinh dầu trà
Cách làm:
Trộn cả 2 loại dầu đã chuẩn bị để tạo thành hỗn hợp, sau đó thoa chúng lên da mặt. Nhẹ nhàng mát xa mặt theo chuyển động tròn để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Giữ mặt nạ này qua đêm và rửa sạch bằng nước mát vào sáng sớm. Hãy chăm chỉ thực hiện liệu pháp này 3 - 4 lần một tuần.
5. Trà xanh, dưa leo và khoai tây
Nguyên liệu cần có:
- Trà xanh
- Dưa leo
- Khoai tây
Cách làm:
Ép lấy nửa nước ép của nữa củ khoai tây và nửa quả dưa leo cho vào cùng một chiếc bát. Lấy túi trà xanh ngâm trong một ít nước nóng rồi đổ vào hỗn hợp nước ép vừa làm. Trộn tất cả các thành phần lại với nhau, thoa đều chúng lên da mặt bằng bông mềm. Hãy để qua đêm, rửa mặt vào buổi sáng bằng nước lạnh.
Kiên trì thực hiện phương pháp này 2 - 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.
Chăm chỉ áp dụng 5 gói mặt nạ trẻ hóa này mỗi đêm, bạn sẽ thức dậy với làn da căng mướt, mịn màng và tươi trẻ.