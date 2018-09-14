Đắp mặt nạ này suốt đêm, sáng thức dậy với làn da căng mướt, mềm mịn như trẻ ra vài tuổi

Theo các nghiên cứu, quá trình tái tạo, sản sinh tế bào mới trên da diễn ra mạnh mẽ nhất trong đêm. Chính vì vậy, cung cấp dưỡng chất thông qua serum, essence, mặt nạ, kem dưỡng vào thời điểm này sẽ giúp bạn sở hữu làn da trẻ hóa, mềm mịn không tì vết hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Cảm giác thức dậy với làn da mịn màng, mềm mại và tươi tắn cực kỳ tuyệt vời. Điều này không phải là giấc mơ mà hoàn toàn có thể trở thành sự thật nếu bạn biết được phương pháp thích hợp.

Dưới đây là 5 gợi ý về mặt nạ trẻ hóa da ban đêm mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà vì thành phần quen thuộc, cách làm đơn giản.

- 2 viên vitamin E

- 1 muỗng canh gel nha đam

Aloe vera rất giàu chất dinh dưỡng giữ ẩm làn da. Trộn nguyên liệu này với Vitamin E có thể làm sáng khuôn mặt của bạn - Ảnh: Internet

Cách làm:

Lấy dịch vitamin E cho ra chiếc bát, thêm gel nha đam vào cùng rồi trộn đều lên. Thoa hỗn hợp lên da mặt.

Gel nha đam khô khá nhanh, trong khi đó, vitamin E sẽ hấp thụ vào da, do đó, bạn nên giữ mặt nạ này qua đêm. Sáng hôm sau, rửa mặt bằng nước lạnh.

Lặp lại phương pháp này khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần.

2. Mặt nạ sữa tươi và nghệ

Nguyên liệu cần có:

- 1-2 muỗng canh bột nghệ

- 2-3 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Cách làm:

Chuẩn bị hỗn hợp mặt nạ bằng cách trộn đều bột nghệ với sữa tươi đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ. Dùng ngón tay hoặc bàn chải thoa chúng đều lên da mặt.

Bạn có thể giữ chúng qua đêm hoặc rửa sạch khi khô hoàn toàn. Nếu rửa sạch trước khi đi ngủ, hãy để cho làn da có không gian thở mà không cần áp dụng mỹ phẩm nào. Nếu để mặt nạ qua đêm, hãy rửa mặt bằng nước lạnh vào sáng hôm sau.

Hãy lặp lại phương pháp trẻ hóa da mặt này 3 - 4 lần/tuần.

Sữa chứa axit lactic và axit béo thấm dễ dàng vào da tạo nên cái nhìn rạng rỡ, căng mịn. Nghệ là chất khử trùng, kháng khuẩn, đồng thời dưỡng trắng da hữu hiệu - Ảnh: Internet

3. Mặt nạ lòng trắng trứng

Nguyên liệu cần có:

- 1 lòng trắng trứng

Cách làm:

Thoa đều lòng trắng trứng lên da mặt. Mất khoảng 15 phút để lớp mặt nạ khô hoàn toàn. Bạn có thể để qua đêm hoặc rửa sạch sau khi chúng khô. Nếu giữ suốt đêm, hãy rửa sạch bằng nước mát vào sáng hôm sau.

Bạn có thể lặp lại mặt nạ trẻ hóa này 2 - 3 lần/tuần.



Màu trắng trứng là một chất làm se tự nhiên và chứa vitamin A làm siết chặt da, thu nhỏ lỗ chân lông và thậm chí là chống lại các vấn đề chống lão hóa. Sử dụng điều này theo thời gian có thể làm giảm hiệu quả của nếp nhăn và nếp nhăn - Ảnh: Internet

4. Mặt nạ dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh dầu dừa

- Một vài giọt tinh dầu trà

Cách làm:

Trộn cả 2 loại dầu đã chuẩn bị để tạo thành hỗn hợp, sau đó thoa chúng lên da mặt. Nhẹ nhàng mát xa mặt theo chuyển động tròn để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Giữ mặt nạ này qua đêm và rửa sạch bằng nước mát vào sáng sớm. Hãy chăm chỉ thực hiện liệu pháp này 3 - 4 lần một tuần.

Dầu dừa không chỉ hydrat mà còn làm sạch da hoàn toàn chỉ sau 1 đêm. Trong khi đó, dầu cây trà là một chất kháng khuẩn, làm giảm các đốm đen và sắc tố giúp làn da rạng rỡ và trắng mịn - Ảnh: Internet

5. Trà xanh, dưa leo và khoai tây

Nguyên liệu cần có:

- Trà xanh

- Dưa leo

- Khoai tây

Cách làm:

Ép lấy nửa nước ép của nữa củ khoai tây và nửa quả dưa leo cho vào cùng một chiếc bát. Lấy túi trà xanh ngâm trong một ít nước nóng rồi đổ vào hỗn hợp nước ép vừa làm. Trộn tất cả các thành phần lại với nhau, thoa đều chúng lên da mặt bằng bông mềm. Hãy để qua đêm, rửa mặt vào buổi sáng bằng nước lạnh.

Kiên trì thực hiện phương pháp này 2 - 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

Nước ép dưa leo làm dịu làn da, giảm viêm đỏ và điều trị cháy nắng. Nước ép khoai tây xử lý sắc tố và bọng nước trữ dưới da. Trong khi trà xanh là chất chống oxy hóa giúp làm sạch bụi bẩn từ lỗ chân lông, đồng thời ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng 5 gói mặt nạ trẻ hóa này mỗi đêm, bạn sẽ thức dậy với làn da căng mướt, mịn màng và tươi trẻ.