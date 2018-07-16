Hướng dẫn chọn mặt nạ tự nhiên phù hợp với từng loại da giúp chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ hiệu quả nhất

Chăm sóc da 16/07/2018 14:29

Dù là dưỡng trắng, trị mụn hay ngăn ngừa lão hóa, bạn đều phải sử dụng phương pháp, chọn loại mặt nạ phù hợp với từng loại da thì hiệu quả đạt được mới cao và nhanh chóng.

Ngoài các nếp nhăn, lão hóa còn mang lại một số vấn đề về da như đốm đen, xỉn màu, tông màu da không đồng đều, bong tróc, lỗ chân lông lớn...

Trong bài viết lần này, Boldsky đã chia sẻ các công thức mặt nạ từ tự nhiên có tác dụng chống lão hóa phù hợp với từng loại da. 

Mặt nạ chống lão hóa cho da dầu

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng phát huy công dụng tốt nhất trên da có lỗ chân lông to, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Loại nguyên liệu này có tác dụng săn chắc da, se khít các chân lông. Nguồn collagen, protein dồi dào trong lòng trắng trứng chính là "thần dược" ngăn ngừa lão hóa và đặc biệt phù hợp với da nhờn.

Hướng dẫn chọn mặt nạ tự nhiên phù hợp với từng loại da giúp chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ hiệu quả nhất - Ảnh 1
Lòng trắng trứng là nguyên liệu có tác dụng chống lão hóa hữu hiệu, đồng thời rất phù hợp với làn da dầu nhờn, nhạy cảm - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Tách lấy lòng trắng trứng cho ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng đánh cho đến khi nhuyễn. Sau khi vệ sinh da mặt, thoa trực tiếp lòng trắng trứng vừa sơ chế lên. Để mặt nạ ở trong khoảng 30 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Mặt nạ chống lão hóa cho da khô

Mật ong, sữa chua và hoa hồng

Mật ong dưỡng ẩm và giúp da ngậm nước. Điều này giúp loại bỏ tình trạng da khô và bong tróc. Sữa chua và nước hoa hồng hỗ trợ loại bỏ các tế bào da xỉn màu, sạm đen.

Cách thực hiện:

Để làm mặt nạ chống lão hóa tuyệt vời này, bạn sẽ cần 2 muỗng canh sữa chua, 1 muỗng canh mật ong và một vài cánh hoa hồng tươi. Cho tất cả vào máy xay nhuyễn rồi cho ra chiếc bát nhỏ. Rửa sạch da mặt rồi thoa hỗn hợp vừa làm lên, để đến khi khô thì rửa lại bằng nước lạnh.

Hướng dẫn chọn mặt nạ tự nhiên phù hợp với từng loại da giúp chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ hiệu quả nhất - Ảnh 2
Nếu sở hữu da khô, bạn nên áp dụng mặt nạ chống lão hóa từ mật ong, cánh hoa hồng và sữa chua - Ảnh: Internet

Mặt nạ chống lão hóa cho da tiếp xúc với ánh nắng

Cà chua và nha đam

Nha đam chứa chất chống oxy hóa giữ ẩm, giúp da ngậm nước. Trong khi đó, cà chua giúp loại bỏ các khuyết điểm trên da gây ra bởi ánh nắng mặt trời.

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn nửa quả cà chua trộn đều với 2 muỗng canh gel nha đam. Thoa đều hỗn hợp có được lên da mặt khoảng 15 - 20 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát. Bạn nên sử dụng biện pháp này 1 lần mỗi tuần để có kết quả tốt nhất.

Hướng dẫn chọn mặt nạ tự nhiên phù hợp với từng loại da giúp chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ hiệu quả nhất - Ảnh 3
Mặt nạ chống lão hóa từ cà chua và nha đam rất phù hợp với làn da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Mặt nạ chống lão hóa cho da bình thường

Đu đủ và mật ong

Mật ong là một chất tẩy trắng tự nhiên, đồng thời giữ độ trên da. Bên cạnh đó, các dưỡng chất có tác dụng làm trắng da và chống lão hóa trong đu đủ giúp xóa mờ nếp nhăn, cải thiện sắc tố da mặt.

Cách thực hiện: 

Nghiền nhuyễn khoảng 3 muỗng canh đu đủ chín, thêm 1 muỗng canh mật ong và 1 muỗng canh bột yến mạch vào rồi trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Thoa hỗn hợp lên da mặt, mát xa nhẹ nhàng và thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa sạch.

Hướng dẫn chọn mặt nạ tự nhiên phù hợp với từng loại da giúp chống lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ hiệu quả nhất - Ảnh 4
Mặt nạ chống lão hóa, trẻ hóa làn da bằng đu đủ chín và mật ong - Ảnh: Internet

Chọn ra loại mặt nạ chống lão hóa phù hợp với loại da của bản thân, sau đó kiên trì và chăm chỉ áp dụng, làn da của bạn sẽ mịn màng, căng mướt và trắng hồng tươi trẻ. 

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