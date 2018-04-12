Muốn lấy lại vóc dáng thon gọn trước 30/4, học ngay bài tập giảm cân toàn thân cấp tốc này

Để giảm cân toàn thân một cách nhanh chóng, bạn nên tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ, kèm theo đó là chế độ ăn uống hợp lý, thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Bài tập gồm 4 động tác dưới đây rất đơn giản và không tốn kém nhiều thời gian, do đó, dù bận rộn cỡ nào bạn cũng có thể thực hiện được ngay tại nhà.

Bạn nên tập các động tác này vào buổi sáng để vừa giảm cân vừa giảm căng thẳng giúp tinh thần thoải mái cho một ngày mới năng động.

4 động tác này tác động lên toàn bộ cơ thể, do đó đốt cháy mỡ thừa một cách đồng đều giúp cơ thể sau khi giảm cân trông săn chắc và cân đối.

Động tác 1: Hình tam giác

Đầu tiên, đứng thẳng, hai chân khép thành hình chữ V. Tiếp đó, cúi người xuống dưới, úp lòng bàn tay trên mặt phẳng, đưa mông lên cao đến khi chân căng ra hoàn toàn. Lúc này, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào hai bàn tay và hai mũi chân. Giữ nguyên tư thế này khoảng 3 - 5 nhịp thở thì trở về vị trí ban đầu. Luân phiên khoảng 3 lần thì dừng lại.

Động tác này thúc đẩy giảm cân toàn thân, đốt cháy mờ thừa ở bắp chân, bắp tay nhanh chóng - Ảnh: Internet

Động tác 2: Plank

Plank là một động tác đơn giản nhưng mang đến hiệu quả đốt cháy mỡ thừa toàn thân, giảm cân cực kỳ hiệu nghiệm.

Đầu tiên, đứng thẳng người, hai chân dang rộng bằng vai. Tiếp đó, dần dần hạ người xuống dưới, từ lưng trở lên vẫn giữ thẳng. Đồng thời, nắm hai tay lại đặt trước ngực. Giữ nguyên tư thế càng lâu càng tốt. Lưu ý, trong quá trình thực hiện phải giữ hơi thở thật đều đặn, nhịp nhàng, tuyệt đối không gấp gáp.

Bài tập với động tác plank giúp giảm cân, đốt mờ toàn thân cực kỳ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Động tác 3: Cương thi

Đầu tiên, ngồi trên ghế, giường, lưu ý để chân tạo thành gốc vuông ở đầu gối. Tiếp đó, giữ thẳng lưng, đưa hai tay ra phía trước, ngang với ngực. Giữ nguyên tư thế càng lâu càng tốt, nhớ là thở thật đều, không gấp gáp.

Bài tập này hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa ở cánh tay, đồng thời giúp săn chắc cơ bụng - Ảnh: Internet

Động tác 4: Khụy gối

Đứng thẳng người, quay lưng lại với chiếc ghế hoặc thành giường. Tiếp đó, đưa chân ra sau, đặt trên ghế. Sau đó, chống hai tay ngay eo, hạ người xuống đến khi đầu gối chân trụ không thể gập được nữa thì quay về tư thế ban đầu. Thực hiện khoảng 7 - 10 nhịp thì đổi chân trụ.

Động tác trụ chân, khụy gối trong bài tập thể dục buổi sáng này hỗ trợ giảm cân hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Khi thực hiện bài tập gồm 4 động tác trên, bạn nên phối hợp với quá trình hít thở đều đặn, nhịp nhàng. Hiệu quả giảm cân toàn thân sẽ tăng lên rất nhiều lần nếu áp dụng chế độ ăn uống khoa học, thói quen sinh hoạt lành mạnh.