Muốn giảm cân nhanh nhất, hãy áp dụng chế độ ăn kiêng phù hợp với từng dáng người

Như xu hướng phát triển hiện nay, phụ nữ thường có 4 dáng người cơ bản là hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật và đồng hồ cát. Theo đó, mỗi dáng người này sẽ có một khẩu phần ăn kiêng giảm cân khác nhau.

Mỗi người sẽ có một cơ địa, cũng như cơ chế hấp thụ dưỡng chất khác nhau. Muốn giảm cân nhanh chóng và hiệu quả nhất, bạn cần chọn lựa phương pháp phù hợp với thể trạng của mình.

Bên cạnh đó, tuyệt đối tránh xa thức ăn nhanh, chứa nhiều giàu mỡ, tinh bột và nước uống có ga. Ngoài ra, phụ nữ béo bụng không nên ăn vặt, ngồi một chỗ nhiều giờ đồng hồ.

Nhóm người có cơ thể hình tròn sẽ mập ở phần giữa, chủ yếu mỡ sẽ tích tụ ngay bụng dưới. Người béo bụng và hông to cần áp dụng chế độ ăn chia thành từng bữa nhỏ. Đồng thời nên ăn các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Muốn giảm cân nhanh nhất, người có dáng hình tròn nên áp dụng khẩu phần ăn giàu chất xơ - Ảnh: Internet

Người có dáng hình tam giác

Nhóm người có thân hình này thường mập ở phần dưới của cơ thể. Phần lớn mỡ sẽ tích tụ ở đùi, bắp chân, đây là loại mỡ cực kỳ khó đốt cháy.

Để giảm cân một cách nhanh nhất, người sở hữu dáng hình tam giác nên áp dụng khẩu phần ăn gồm các thực phẩm giàu axit amin, chất béo omega-3, omega-6 như cá, trứng. Đồng thời, bổ sung thêm sữa, các loại hoa quả như dưa hấu và táo. Đặc biệt, người mập đùi nên uống nước trà xanh mỗi ngày.

Một lời khuyên hữu ích là người sở hữu thân hình tam giác nên tránh xa thực phẩm giàu natri, muối, tinh bột.

Để đạt được ước muốn sở hữu hình thể chuẩn, nhóm người có dáng hình tam giác nên ăn nhiều chất béo omega - Ảnh: Internet

Người có dáng hình chữ nhật

Đây là nhóm người béo đều, mỡ tích tụ khắp cơ thể, điểm nhận dạng là ngực nhỏ, eo và hông thô.

Người thuộc nhóm này nếu muốn giảm cân nhanh nhất thì nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất béo lành mạnh như bơ, các loại hạt, ngũ cốc, cá hồi... Bên cạnh đó, tránh xa đồ ngọt và thức ăn nhanh.

Người có dáng cơ thể hình chữ nhật muốn giảm cân nhanh nên ăn nhiều chất béo lành mạnh - Ảnh: Internet

Người có dáng đồng hồ cát

Người dáng đồng hồ cát thường béo ở phần ngực và mông. Để đạt hiệu quả giảm cân nhanh nhất, nhóm người này nên ăn nhiều món giàu protein thực vật như hoa quả, rau xanh và uống nhiều nước.

Bên cạnh đó, nhóm người này không nên ăn các món tinh chế như bánh mì, pizza, cơm...

Người sở hữu hình thể đồng hồ cát thường béo ở ngực và mông nên tránh xa tinh bột nếu muốn giảm cân nhanh nhất - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng theo chế độ ăn kiêng khoa học và phù hợp với dáng người trong một thời gian nhất định là cách giúp bạn đạt hiệu quả giảm cân nhanh nhất.