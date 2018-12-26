Mách nàng thực đơn ăn kiêng giảm cân hiệu quả chỉ sau 3 ngày, muốn lấy lại vóc dáng trước Tết nhất định phải biết

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/12/2018 14:22

Nếu đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân lành mạnh và hiệu quả, bạn nên tham khảo ngay chế độ ăn kiêng trong vòng 3 ngày của Brightside.

Vóc dáng mập mạp, vòng eo đầy ngấn mỡ hay bắp đùi to luôn khiến phụ nữ trở nên tự tin. Đặc biệt, cơ thể ngoại cỡ không cho phép bạn diện những thiết kế ôm sát body, quyến rũ và gợi cảm. Hơn nữa, giảm cân không chỉ để đẹp mà còn tốt cho sức khỏe. Vì chất béo dư thừa trong cơ thể không hề tốt đối với sức khỏe.

Phương pháp ăn kiêng này có tỉ lệ thành công cao vì dựa trên nguyên tắc mức tiêu thụ calo thấp, đủ để cung cấp năng lượng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. 

Lưu ý khi ăn kiêng

Sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng này trong vòng 3 ngày, bạn cần nghỉ ngơi trong 2 tuần. Sau đó, nếu mong muốn giảm thêm cân, bạn có thể lặp lại từ đầu.

Trong suốt quá trình giảm cân, hãy nhớ là không được tiêu thụ rượu, nước uống chứa cồn, nước ngọt có ga... Đối với các thức uống, đồ ăn thông thường, không thêm đường hoặc kem vào. Nếu không thích bơ đậu phộng, bạn có thể thay thế bằng bơ hạnh nhân, đậu nành, hạt bí ngô...

Kèm theo chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tốt với sức khỏe, bạn cần chăm chỉ vận động mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi sáng để thúc đẩy hiệu quả giảm cân. 

Mách nàng thực đơn ăn kiêng giảm cân hiệu quả chỉ sau 3 ngày, muốn lấy lại vóc dáng trước Tết nhất định phải biết - Ảnh 1
Thực phẩm lành mạnh là phương pháp giảm cân hiệu quả, an toàn nhất - Ảnh: Internet

Ngày 1

Bữa ăn sáng: Nửa quả bưởi, 1 tách cà phê, 2 lát bánh mì nướng với bơ đậu phộng.

Bữa trưa: 1/2 chén cá ngừ, 1 miếng bánh mì nướng, nước và cà phê đen hoặc trà.

Bữa tối: 85gr thịt nạc bất kì, 1 chén đậu xanh, 1/2 quả chuối, 1 quả táo nhỏ, 1 cốc kem vani.

Mách nàng thực đơn ăn kiêng giảm cân hiệu quả chỉ sau 3 ngày, muốn lấy lại vóc dáng trước Tết nhất định phải biết - Ảnh 2
Trứng rất giàu protein, một dưỡng chất cực kỳ tốt cho quá trình giảm cân, xây dựng cơ bắp - Ảnh: Internet

Ngày 2

Bữa ăn sáng: 1 miếng bánh mì nướng, 1 quả trứng, 1/2 quả chuối.

Bữa trưa: 1 chén phô mai, 1 quả trứng luộc, 4 chiếc bánh quy.

Bữa tối: 2 xúc xích, 1 chén bông cải xanh, 1/2 chén cà rốt, 1/2 quả chuối, 1/2 cốc kem vani.

Mách nàng thực đơn ăn kiêng giảm cân hiệu quả chỉ sau 3 ngày, muốn lấy lại vóc dáng trước Tết nhất định phải biết - Ảnh 3
Ăn kiêng là phương pháp giảm cân dễ dàng và không mất quá nhiều công sức nhất - Ảnh: Internet

Ngày 3

Bữa ăn sáng: 5 bánh quy, 1 lát phô mai, 1 quả táo nhỏ, 1 tách cà phê.

Bữa trưa: 1 miếng bánh mì nướng, 1 quả trứng luộc.

Bữa tối: 1 chén cá ngừ, 1/2 quả chuối, 1 cốc kem vani.

Mách nàng thực đơn ăn kiêng giảm cân hiệu quả chỉ sau 3 ngày, muốn lấy lại vóc dáng trước Tết nhất định phải biết - Ảnh 4
Ăn uống lành mạnh vừa giúp giảm cân vừa cải thiện sức khỏe - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng theo thực đơn ăn kiêng sau 3 ngày này, bạn sẽ giảm được số cân nặng đáng kể, đồng thời thanh lọc cơ thể hiệu quả. Hãy nhớ để cơ thể nghỉ ngơi trong 2 tuần rồi mới thực hiện lại chế độ dinh dưỡng này để không gây mệt mỏi. Trong thời gian nghỉ ngơi, hãy duy trì nguyên tắc không ăn nhiều tinh bột, đường. 

Nhờ áp dụng thực đơn ăn kiêng này, nữ diễn viên nổi tiếng giảm đến 16kg chỉ sau 3 tháng

Nhờ áp dụng thực đơn ăn kiêng này, nữ diễn viên nổi tiếng giảm đến 16kg chỉ sau 3 tháng

Nhờ giảm đến 16kg, Alia Bhatt sở hữu vóc dáng vô cùng thon gọn và quyến rũ. Cô nàng đã chia sẻ chế độ ăn kiêng cũng như tập luyện của bản thân trên Stylecraze.

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