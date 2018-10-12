Nhờ áp dụng thực đơn ăn kiêng này, nữ diễn viên nổi tiếng giảm đến 16kg chỉ sau 3 tháng

Nhờ giảm đến 16kg, Alia Bhatt sở hữu vóc dáng vô cùng thon gọn và quyến rũ. Cô nàng đã chia sẻ chế độ ăn kiêng cũng như tập luyện của bản thân trên Stylecraze.

Thời niên thiếu, Alia Bhatt có thân hình mũm mĩm. Để biến ước mơ diễn viên trở thành sự thật, cô đã cố gắng giảm 16kg (35 pounds) chỉ trong 3 tháng. Nhờ có chế độ ăn uống khoa học cùng quá trình tập luyện điều độ kết hợp với lối sống lành mạnh, Alia Bhatt đã giảm cân thành công và thực hiện được giấc mơ diễn xuất. Điều gì thúc đẩy Alia Bhatt giảm cân? Alia là một cô gái có ước mơ và luôn đặt mục tiêu lớn cho bản thân. Cô biết bản thân cần phải giảm cân nếu muốn bắt đầu sự nghiệp bằng vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Karan Johar. Thời điểm này, cô nặng khoảng 68kg, theo chiều cao thì Alia Bhatt phải giảm từ 15 đến 20 kg.

Hình ảnh trước và sau khi giảm cân của Alia Bhatt - Ảnh: Stylecraze Khi thử vai cùng 500 đối thủ khác, cô biết mình phải cố gắng cải thiện ngoại hình. Ngoài ra, đạo diễn Karan Johar đã thẳng thắn về quan điểm muốn Alia Bhatt giảm khoảng 20kg. Niềm khao khát diễn xuất đã thôi thúc Alia giảm cân. Chế độ ăn kiêng giảm cân của Alia Bhatt Chế độ ăn kiêng giảm cân của Alia Bhatt chủ yếu bao gồm thực phẩm hữu cơ và lành mạnh. Cô nói: “Tôi đã tập luyện hàng ngày cùng một huấn luyện viên cá nhân, đồng thời áp dụng một chế độ ăn kiêng nghiêm khắc. Vì vậy, tất cả những gì tôi ăn là rau, gà và loại bỏ những món nhiều đường".

Thường xuyên bổ sung nước ép trái cây tươi, không chỉ giảm cân mà Alia Bhatt còn góp phần nuôi dưỡng làn da từ bên trong - Ảnh: Stylecraze Alia Bhatt tiêu thụ 6 - 8 bữa ăn nhỏ mỗi ngày, tất cả bao gồm thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh như rau, trái cây và nước trái cây tươi. Nữ diễn viên tiết lộ: "Tôi chia cả ngày thành 8 bữa ăn nhỏ. Bằng cách đó, tôi có thể giới hạn kích thước phần và lượng thức ăn để dễ tiêu hóa. Chế độ ăn uống này rất hiệu quả". Đây là kế hoạch ăn uống trong 1 ngày của Alia Bhatt: Bữa sáng: 1 tách trà thảo mộc hoặc cà phê nóng không đường + 1 bát salad rau hoặc bánh sandwich và lòng trắng trứng. Giữa buổi sáng: 1 bát trái cây (chủ yếu là đu đủ). Bữa trưa: 1 bát súp + nhiều rau xanh + 1 hũ sữa chua không đường hoặc thịt ức gà luộc. Bữa ăn nhẹ buổi chiều: 1 tách trà hoặc cà phê không đường + 1 bát súp đậu. Bữa tối: 1 bát súp rau củ + 1 bát rau xanh + ức gà nướng không gia vị. Bí quyết ăn kiêng giảm cân của Alia Bhatt là tiêu thụ thực phẩm hữu cơ, lành mạnh - Ảnh: Internet Cùng với chế độ ăn uống này, Alia Bhatt dành khoảng 30 - 60 phút để tập luyện mỗi ngày. Phần lớn các bài tập nữ diễn viên thực hiện đều có tác dụng tạo sự săn chắc cơ, do đó, thúc đẩy đốt cháy chất béo vô cùng nhanh chóng. Bên cạnh ăn kiêng, để giảm cân hiệu quả và làm săn chắc da, cơ bắp, bạn phải tập luyện hàng ngày - Ảnh: Internet Nữ diễn phiên chia sẻ, chế độ ăn uống và tập luyện sẽ chẳng mang đến hiệu quả gì nếu bạn không thay đổi lối sống. Xây dựng cho bản thân một thói quen sinh hoạt lành mạnh bằng cách ăn sạch, không bỏ bữa sáng, tiêu thụ chất béo lành mạnh như quả hạch, bơ, dầu ô liu và dầu bơ. Đồng thời, làm những gì bạn thích để làm giảm căng thẳng, luôn bắt đầu một ngày với đồ uống nóng ấm, tuyệt đối nói không với các bữa ăn khuya. Vóc dáng thanh mảnh, thon gọn sau khi giảm thành công 16kg của Alia Bhatt - Ảnh: Stylecraze Nhờ kiên trì với chế độ tập luyện hàng ngày và thực đơn ăn kiêng trên, nữ diễn viên Alia Bhatt đã giảm cân một cách "ngoạn mục". Nhờ đó, cô sở hữu vóc dáng và nhan sắc vô cùng xuất chúng.

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