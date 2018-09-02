Mách bạn 3 thực đơn ăn kiêng bằng bưởi giúp cân nặng giảm 'vù vù', vòng eo săn chắc, đùi thon gọn sau 10 ngày

Nếu đang muốn áp dụng, hãy theo dõi hướng dẫn ăn kiêng bằng bưởi sau đây từ Stylecraze.

Bưởi là loại quả có tác dụng giảm cân tuyệt vời chẳng thua kém gì các loại thuốc hay thực phẩm chức năng hiện nay trên thị trường, hơn nữa lại an toàn và không có phản ứng phụ nếu dùng sau thời gian dài.

Bưởi là loại quả hỗ trợ giảm cân vượt trội, được nhiều người ưa chuộng - Ảnh: Internet

Bưởi giàu vitamin C giúp thu gom các gốc oxy có hại, do đó làm cơ thể giảm bớt căng thẳng, ngăn ngừa tích trữ chất béo. Loại quả này cung cấp lượng lớn chất xơ giúp ngăn chặn sự hấp thu chất béo, cải thiện tiêu hóa hạn chế tăng cân mất kiểm soát.

Bưởi cũng rất giàu canxi, vitamin, khoáng chất, protein thực vật cực kỳ tốt cho quá trình đốt cháy mỡ thừa, giảm cân. Ăn loại quả có múi này thường xuyên và đúng cách là cách lấy lại vóc dáng cân đối nhanh chóng.

Hướng dẫn ăn bưởi giảm cân

Bạn nên uống nước ép bưởi hoặc ăn bưởi tươi trước 3 bữa ăn chính khoảng 30 – 40 phút. Điều này giúp hạn chế lượng calo nạp vào sau đó, từ đây hỗ trợ tăng hiệu quả giảm cân.

Kèm theo đó là tránh các thức ăn đã qua chế biến, chứa nhiều đường và muối. Đồng thời, tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ, ít calo và dinh dưỡng.

Không ăn thức ăn nhẹ không lành mạnh hoặc thực phẩm chứa caffeine.

Phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp khi ăn kiêng với bưởi thì hiệu quả giảm cân đạt được mới cao – Ảnh: Internet

Có thể bổ sung đồ ăn nhiều đạm và chất béo lành mạnh. Tuy nhiên tránh các loại thực phẩm giàu cholesterol. Uống nước và chất lỏng để giữ cho mình ngậm nước.

Thực hiện theo chế độ ăn uống này không quá 10 ngày.

Nếu nghiện đồ ăn vặt, bạn hãy thay thế chúng bằng các loại hạt giàu chất béo omega-3 như hạnh nhân, óc chó, hạt điều.

Các thực đơn ăn kiêng giảm cân

Chế độ ăn bưởi

Bữa sáng: 1 ly nước ấm + 1 ly nước ép bưởi + nửa quả bưởi tươi + 2 quả trứng luộc + 4 hạt hạnh nhân.

Bữa trưa: Trước khi ăn uống 1 ly nước ép bưởi, sau đó là 1 đĩa salad rau xanh + 1 ức gà luộc.

Bữa ăn nhẹ: Vài hạt hạnh nhân hoặc óc chó.

Bữa tối: Uống trước 1 ly nước ép bưởi, sau đó là 1 đĩa rau xào dầu ô liu + 1 lát cá ngừ áp chảo.



Thực đơn ăn kiêng giảm cân bằng bưởi trong vòng 10 ngày - Ảnh: Stylecraze

Chế độ ăn kiêng thuần chay từ bưởi

Bữa sáng: 1 ly nước ấm + 1 ly nước ép bưởi. Ăn 1 đĩa giá đỗ + 5 hạt hạnh nhân.

Bữa trưa: Uống trước 1 ly nước ép bưởi. Ăn 1 đĩa đậu và rau luộc, salad giấm táo.

Bữa ăn nhẹ: 5 hạt óc chó.

Bữa tối: Uống 1 ly nước ép bưởi. Ăn salad rau diếp cá, ớt chuông và cà chua xào dầu ô liu + 1 bát súp.



Thực đơn ăn kiêng thuần chay giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể từ bưởi và rau quả tươi - Ảnh: Stylecraze

Chế độ ăn bưởi là chính

Bữa sáng: 1 ly nước ép bưởi + nửa quả bưởi + 2 trứng gà luộc.

Bữa trưa: 2 ly nước ép bưởi + 100gr thịt nạc + đĩa salad rau xanh và hoa quả.

Bữa tối: 2 ly nước ép bưởi hoặc nửa quả bưởi + thịt hoặc cá + đĩa rau xanh và hoa quả tươi.

Bữa ăn nhẹ lúc 8 giờ tối: 1 ly sữa ít béo, không đường.



Thực đơn ăn bưởi gần như hoàn toàn giúp giảm cân nhanh - Ảnh: Stylecraze

Lưu ý khi giảm cân bằng bưởi

Không tuân theo chế độ ăn này hơn 10 ngày. Có nghĩa là, sao 1 quy trình áp dụng, bạn cần nghỉ ngơi 2 - 3 ngày rồi thực hiện trở lại.

Tham khảo lời khuyên từ bác sĩ hoặc chuyên viên dinh dưỡng để biết thể trạng có thích hợp với chế độ ăn uống giảm cân với bưởi chuẩn bị áp dụng hay không.

Chỉ cần ăn kiêng sẽ dẫn đến mất cơ, do đó, bạn nên tập luyện để giữ cho cơ bắp săn chắc, vóc dáng quyến rũ.

Tăng cường bổ sung protein nạc, carbs phức tạp, chất béo lành mạnh, chất xơ và tránh thức ăn vặt, rượu, chất béo không lành mạnh, thức ăn có đường và mặn.

Không bao giờ bỏ qua bữa ăn sáng của bạn, điều này sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm cân thất bại.

Uống nước và các chất lỏng khác để giữ cho mình ngậm nước.

Hi vọng với các chế độ ăn kiêng giảm cân bằng bưởi trên, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối, săn chắc.